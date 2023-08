Tuchel-Idee beim FC Bayern? Kimmich verrät Unterschiede zu Nagelsmann

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Thomas Tuchel steckt mittendrin in seiner ersten kompletten Saisonvorbereitung mit dem FC Bayern. Joshua Kimmich gibt nun Einblicke in die Spielidee.

München – Der Countdown läuft. Knapp zwei Wochen noch, dann startet der FC Bayern München mit dem Supercup (12. August, 20.45 Uhr) gegen Pokalsieger RB Leipzig in die neue Saison. Die große Frage: Wie sehr hat das Münchner Starensemble die Spielidee von Thomas Tuchel (49) schon verinnerlicht?

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 Vorstandsvorsitzender: Jan-Christian Dreesen Trainer: Thomas Tuchel

Wie viel Tuchel steckt schon im FC Bayern?

Fakt ist: In der Vorsaison, als der Coach das Amt von Julian Nagelsmann (36) Ende März übernommen hatte, blieb nicht viel Zeit, seine Vorstellung vom Fußball zu implementieren. Seit Mitte Juli absolviert der FC Bayern nun die erste richtige Vorbereitung unter der Ägide des ehemaligen Trainers von Chelsea und Paris-Saint-Germain.

Beim Fan-Event im Paulaner Bräuhaus Singapur verriet nun Joshua Kimmich (28), wie viel Tuchel schon in den Bayern steckt. „In der ersten Woche am Tegernsee haben wir viel auf Ballhalten trainiert, weil der Trainer mehr Ruhe in unserem Spiel haben möchte“, so der Kapitän über die ersten Vorbereitungstage in Rottach-Egern.

Joshua Kimmich (l.) hat über die Saisonvorbereitung unter Thomas Tuchel gesprochen. © AFLOSPORT / Imago

Kimmich über Asien-Reise: „In Japan haben wir dann mehr taktisch gemacht“

Über die schweißtreibenden Einheiten während der aktuellen Audi Summer Tour in Asien sagte der Mittelfeld-Antreiber: „In Japan haben wir dann mehr taktisch gemacht, damit wir etwas mehr in unsere Abläufe reinkommen.“

Das Testspiel am vergangenen Mittwoch gegen Champions-League-Sieger Manchester City (1:2) dient dabei freilich als schlechte Referenz. Obwohl die Bayern insgesamt ein ordentliches Spiel machten, steckte die lange Anreise inklusive Klima- und Zeitunterschied in den Beinen. Am Samstag gegen Lokalmatador Kawasaki (1:0) war schon mehr von Tuchels Spielidee zu sehen.

Kimmich & Co. fokussierten sich auf Ballbesitz-Fußball. Wenn der Gegner versuchte, hinten dicht zu machen, ließen die Bayern die Kugel wie im Handball rund um den Sechzehner zirkulieren und suchten die Lücke, die zum Torabschluss führen sollte. Im Gegensatz zur Rückrunde der Vorsaison waren offensiv Ansätze einer kreativen Idee zu sehen. Bei den Angreifern waren einstudierte Laufwege zu erkennen.

In der Abwehr gab Tuchels Wunsch-Innenverteidiger Minjae Kim (26) sein Bayern-Debüt. Der zweikampfstarke passsichere Koreaner soll künftig vom Abwehr-Zentrum heraus den Spielaufbau einleiten und Kimmich entlasten. Eine Qualität, die Dayot Upamecano (24) und Matthijs de Ligt (23) vermissen ließen .Kimmichs bisheriges Fazit: „Ich glaube, dass wir noch ein bisserl brauchen, um das reinzubekommen – weil der Fußball bei Julian (Nagelsmann, Anm. d. Red.) einen Tick anders war. Da kommen wir dann rein, wenn wir die Automatismen haben.“

FC Bayern testet am Mittwoch gegen den FC Liverpool

Im letzten Test der diesjährigen Asien-Reise am Mittwoch gegen den FC Liverpool kann Bayern weitere Schritte nach vorne machen. (bok, pk)