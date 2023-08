Fingerzeig für die Saison? Unterschiedliche Gefühlswelten nach Türkgücüs historischem Derbysieg

Von: Michel Guddat

Teilen

In den meisten Zweikämpfen unterlegen: FC Bayern II ging am Freitagabend gegen Türkgücü München baden. © IMAGO/DiZ-PiX

Es war ein Statement, das Türkgücü München am Freitagabend mit dem 4:1-Sieg beim FC Bayern II im Grünwalder Stadion setzte. Ein Fingerzeig für die Saison?

München – 1991 gelang Türkgücü München der letzte Sieg über die Reserve des FC Bayern. Für Türkgücü-Trainer Alper Kayabunar war am Freitagabend schon früh klar, dass es „der Tag ist, wo wir das ändern“. Mit 4:1 schoss seine Mannschaft den Nachwuchs des FC Bayern regelrecht aus dem Stadion.

Von einer Gewitterpause in der zweiten Halbzeit und den fortlaufenden Provokationen der Bayern-Fans ließ sich Türkgücü München nicht aufhalten. Ganz im Gegenteil: Für den kräftezehrenden Spielstil kam die kurze Unterbrechung gerade recht. Der Trainer zeigte sich hochzufrieden, endlich „ein Spiel zu gewinnen, wo alle hinschauen.“ Genau in diesen Spielen schaffte es Türkgücü in der Vergangenheit immer wieder nicht zu glänzen.

Auch über die Provokationen sprach Kayabunar im Nachhinein als „eine Genugtuung, wenn man die Plakate sieht. Das motiviert eher.“ Die Fans der Bayern präsentierten von Beginn an das Banner des fiktiven „FC-Bayern-Fanclub Kurdistan“, schwenkten eine große kurdische Fahne und zeigten ein Plakat, auf dem Türkgücü-Präsident Taskin Akkay mit Maulkorb abgebildet war. Szenen, die in der vergangenen Saison noch zum Polizei-Einsatz und Spielabbruch führten.

Bayern-Trainer Holger Seitz bemängelt „zu viele falsche Entscheidungen und technische Fehler“

Aufseiten der Bayern wollte Trainer Holger Seitz nichts vom Ausfall mancher Leistungsträger wissen. So fehlten am Freitagabend erfahrene Spieler, wie Kapitän Timo Kern und sechs Talente, die bei der Asienreise der Profis unter Thomas Tuchel dabei sind. Stattdessen sah er „zu viele falsche Entscheidungen und technische Fehler“ – Hauptgründe für die deutliche Niederlage. „Der Gegner hat sich immer wohler gefühlt, als er gemerkt hat, dass die junge Mannschaft verunsichert ist“, sagte Seitz.

Der schlechte Start ins Spiel war nicht ideal für die zweite Mannschaft des Rekordmeisters. „Wenn wir gut in ein Spiel reinfinden, können wir auch mit so einer jungen Mannschaft bestehen“, gibt sich der 48-Jährige optimistisch. Selten sah der FC Bayern II so unterlegen aus, wie zum Start der Partie.

Knackiger Auftakt für den FC Bayern II: Würzburg, Nürnberg II und Bayreuth

Sicherlich können die jungen Spieler der Münchner auch aus solchen Spielen Erfahrungen sammeln, die für ihre persönliche Entwicklung wichtig sind. Dennoch besteht nach sieben Gegentoren in zwei Spielen Grund zur Sorge. Folgt nun eine Trotzreaktion der Bayern? Das Programm wird nicht leichter.

Die nächsten Spiele der Bayern-Amateure könnten sich als weitere Stolpersteine für die neu formierte Mannschaft herausstellen. Am kommenden Wochenende gastieren die Münchner beim amtierenden Vizemeister aus Würzburg. Die Kickers sind mit vier Punkten gut in die Saison gestartet.

Nach dem Heimspiel gegen den Vorjahres-Vierten 1. FC Nürnberg II folgt dann das Duell gegen Drittliga-Absteiger SpVgg Bayreuth. Neben Würzburg zählt Holger Seitz auch die Jungs von Marek Mintal zu den Favoriten auf die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern.

Türkgücü München gibt sich nach außen demütig: „Wir schauen von Spiel zu Spiel“

Auf der anderen Seite des Stadtderbys herrscht nach dem Sieg eine andere Gefühlswelt. Türkgücü-Trainer Kayabunar versucht bewusst, die Euphorie ein wenig zu bremsen: „Wir schauen von Spiel zu Spiel. Wir wissen um unsere Qualität, aber lassen uns da jetzt von außen nicht beirren“. Schaut man sich die Qualität der Spieler an, auch auf der Ersatzbank, darf mit Türkgücü sicher zu rechnen sein.

Aber was genau planen die ambitionierten Münchner? Erst neulich kam die Meldung des neuen Investors Milan Rapaic. Eine Summe wurde nicht genannt. Auf dem Transfermarkt schlug Türkgücü jedoch mehrfach und qualitativ hochwertig zu. Zuletzt sicherten sie sich die Dienste vom ehemaligen Aschaffenburger Benedict Laverty, der gegen die Bayern spät eingewechselt wurde und prompt zum 4:1-Endstand traf. Nach außen gibt sich der Verein demütig und formuliert nicht wie in der Vergangenheit Kampfansagen.

Mit Blick auf die kommenden Spiele muss es den Anhänger von Türkgücü nicht angst und bange werden. Gestalten die Jungs von der Heinrich-Wieland-Straße die nächsten Spiele gegen Gegner auf Augenhöhe (Illertissen, Aubstadt, Ansbach) erfolgreich, gehören sie nach dem Saisonauftakt zur Spitzengruppe der Tabelle. (Michel Guddat)