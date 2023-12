„Frustiert und wütend“: Lewandowski-Zorn beim FC Barcelona

Von: Melanie Gottschalk

Nach seinem Wechsel zum FC Barcelona spielte Robert Lewandowski eine fulminante Saison. Daran kann er aktuell jedoch nicht anknüpfen.

München – Als Robert Lewandowski den FC Bayern im Sommer 2022 in Richtung FC Barcelona verließ, geschah das nicht ohne Nebengeräusche. Dort schien es fast, als würde er einfach da weiter machen, wo er in München aufgehört hatte, doch etwa eineinhalb Jahre später sieht die Situation anders aus. Seinen Trainer Xavi wundert es nicht, dass seine Nummer 9 aktuell „frustriert und wütend ist“.

Lewandowski hat ähnliche Probleme wie beim FC Bayern

Mit 33 Toren in 46 Pflichtspielen machte Lewandowski in der ersten Saison auf sich aufmerksam und zeigte, dass er auch in Spanien ein Weltklasse-Stürmer ist. Auch die Zwischenbilanz aus der aktuellen Spielzeit ist mit acht Toren und vier Vorlagen in 17 Pflichtspielen nicht schlecht, aber eben auch nicht perfekt. Für ihn voraussichtlich noch viel schlimmer: Seit vier Wochen hat er gar kein Tor mehr erzielt, konnte sich deshalb über die vorzeitige Qualifikation des FC Barcelona für das Achtelfinale der Champions League auch nur bedingt freuen.

Auffällig dabei: Einige Probleme, die ihm jetzt auch in Barcelona nachgesagt werden, hatte Lewandowski bereits beim FC Bayern. Wie das Portal barcawelt.de berichtet, hat der Stürmer aktuell wieder einmal Probleme, sich in das Spiel der Katalanen einzufügen, findet dabei zeitweise kaum statt.

Barca-Trainer Xavi stärkt Lewandowski den Rücken

Das Gute für Lewandowski ist sicher die Erfahrung seines Trainers, der als Profi selbst Erfahrungen mit Weltklasse-Stürmern wie Lionel Messi oder Thierry Henry machte. „Als wir ihnen den Ball nicht zuspielten, muss man sich nur mal vorstellen, wie sie drauf waren. Sie wollen Tore erzielen, den Unterschied ausmachen“, sagte Xavi nach dem 2:1-Erfolg gegen Porto in der Champions League laut barcawelt.de.

Für Trainer Xavi ist Lewandowski „eine Bestie“ darin, stets alles zu geben. „Es normal, dass er frustriert und wütend ist. Heute freut er sich für die Mannschaft, er ist zufrieden. Aber der Fußballer neigt dazu, egoistisch zu sein – und vor allem Stürmer. Sie wollen Tore machen“, wird er bei barcawelt.de zitiert.

