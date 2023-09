Bayern-Aufstellung gegen Leipzig: Tuchel deutet Lösung im Abwehr-Rätsel an

Von: Korbinian Kothny

Der FC Bayern gastiert zum Bundesliga-Topspiel bei RB Leipzig. Auf welche Innenverteidiger kann Thomas Tuchel zurückgreifen?

München – Etwas mehr als vier Monate ist es her, dass der FC Bayern München zu Hause gegen RB Leipzig Ende Mai vermeintlich die Deutsche Meisterschaft verspielte. Die Mannschaft von Thomas Tuchel unterlag am 33. Spieltag in der Allianz Arena den Sachsen mit 1:3 und Borussia Dortmund zog vor dem letzten Spiel an den Münchenern vorbei. Der Rest ist Bundesliga-Geschichte.

RB Leipzig – FC Bayern München Bundesliga: 6. Spieltag Red Bull Arena: Samstag, 18.30 Uhr

FC Bayern mit Niederlage im Supercup gegen Leipzig

Jamal Musiala schoss den deutschen Rekordmeister in der 89. Minute in Köln doch noch zum Titel, weil der BVB zeitgleich zu Hause nicht über ein Remis gegen Mainz 05 hinauskam. Gute vier Monate später steht der FC Bayern wieder an der Tabellenspitze.

Die Münchener sind in der aktuellen Bundesliga-Saison noch ungeschlagen, RB Leipzig lauert aber mit nur einem Punkt Abstand. Mit einem Sieg am Samstag (so sehen Sie das Spiel live) könnten die Sachsen am FCB vorbeiziehen. RB ist auch die einzige Mannschaft, die die Bayern in der aktuellen Saison in einem Pflichtspiel besiegen konnten. Im Supercup Mitte August feierte das Team von Cheftrainer Marco Rose einen 3:0-Coup in der Allianz Arena.

Dayot Upamecano und Minjae Kim konnten am Donnerstag bereits wieder trainieren. Reicht es für einen Einsatz gegen Leipzig? © IMAGO

Bayern-Aufstellung gegen Leipzig: Tuchel deutet Lösung im Abwehr-Rätsel an

Revanchegelüste hat Thomas Tuchel trotzdem nicht, bestätigte aber auf der Pressekonferenz vor dem Spiel, dass der „Stachel erstmal sitzt“. Mit einem Sieg am Samstag wäre dieser vermutlich nicht mehr ganz so schmerzhaft. Dafür muss Tuchel aber erstmal die richtige Aufstellung auswählen.

Die große Frage vor dem Topspiel ist: Auf welche Innenverteidiger kann der 50-Jährige am Samstag zurückgreifen? Unter der Woche lief der FC Bayern im Pokal in Münster ohne gelernten Innenverteidiger auf. Tuchel ließ aber durchblicken, dass sowohl Dayot Upamecano als auch Minjae Kim rechtzeitig fit werden, schränkte allerdings ein: „Wenn alles so bleibt.“ Sollten die Innenverteidiger im Kader stehen, werden sie wohl auch von Beginn an auflaufen. Erster Ersatz-Kandidat für das Duo dürfte Leon Goretzka sein, der unter der Woche auf der ungewohnten Position überzeugte.

Innenverteidigung bestimmt Besetzung von Mittelfeldzentrum

Links hinten führt derzeit kein Weg an Alphonso Davies vorbei, auch wenn Raphaël Guerreiro auf der PK nach seinem Comeback von Tuchel besonders gelobt wurde. Auf der anderen Seite läuft es auf ein Duell zwischen Konrad Laimer und Noussair Mazraoui hinaus, sofern dieser nicht wieder in der Innenverteidigung gebraucht wird. In den letzten Spielen hatte stets der Österreicher die Nase vorn. Zudem wird Laimer gegen seinen Ex-Klub besonders motiviert sein.

Die Besetzung des Mittelfeldzentrums hängt stark von der Einsatzfähigkeit von Upamecano und Kim ab. Sollte Goretzka erneut in der Innenverteidigung gebraucht werden, ist wohl Laimer der erste Ersatz für die Position neben Kimmich. Mazraoui würde dann wahrscheinlich rechts hinten starten. Sollten Upemecano und Kim aber spielen können, sind im Mittelfeldzentrum wohl das Duo Goretzka / Kimmich gesetzt.

Tel oder Coman: Wer ersetzt den verletzten Gnabry?

In der Offensive muss Tuchel in den nächsten Wochen auf Serge Gnabry verzichten. Der Nationalspieler brach sich im Pokal den Unterarm und wird in den nächsten Wochen ausfallen. Kingsley Coman dürfte den Außenstürmer wohl positionsgetreu ersetzen. Leise Hoffnungen auf einen Startelf-Einsatz darf sich auch Super-Joker Mathys Tel machen, der sich seit Wochen in überragender Form befindet.

Den Rest der Dreier-Angriffsreihe werden Jamal Musiala und Leroy Sané wohl komplettieren. An beiden Nationalspielern ist derzeit kein Vorbeikommen, auch wenn Thomas Müller nach seiner verletzungsbedingten Pause gegen Münster wohl in den Kader zurückkehren wird. Und im Sturm ist eh alles klar: Sollte keine Verletzung vorliegen, wird Harry Kane im Angriffszentrum auflaufen.

Voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern München gegen RB Leipzig: Ulreich – Laimer, Upamecano, Kim, Davies – Kimmich, Goretzka – Coman, Musiala, Sané – Kane.

Werner vor Rückkehr – Wer steht bei RB im Tor?

Bei RB Leipzig muss Marco Rose abgesehen von den Langzeitverletzten Chadaille Bitshiabu, Willi Orban und Dani Olmo erneut auf Timo Werner verzichten. Das bestätigte der RB-Coach auf der Pressekonferenz am Freitag. „Es ist so eine Art Hexenschuss“, sagte Rose. In der Offensive sind daher keine Wechsel im Vergleich zu den Vorwochen zu erwarten.

Spannend wird sein, wer bei Leipzig im Tor steht. Péter Gulácsi feierte im Pokal sein Comeback nach fast einjähriger Verletzungspause. Sein Vertreter Janis Blaswich konnte seitdem aber überzeugen, deswegen wird der 32-Jährige wohl auch am Samstag im Tor stehen.

Voraussichtliche Aufstellung von RB Leipzig gegen den FC Bayern München: Blaswich – Henrichs, Simakan, Lukeba, Raum – X. Schlager, Kampl – Xavi, Forsberg – Openda, Sesko (kk)