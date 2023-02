Spezial-Behandlung für Upamecano schlägt an: Comeback-Plan für Bayern-Star steht

Von: Hanna Raif, Manuel Bonke

Dayot Upamecano meldet sich rechtzeitig für die Wochen der Wahrheit beim FC Bayern zurück. Der Abwehrmann vertraute auf eine Spezial-Behandlung am Bodensee.

München/Konstanz – Vergangene Woche kam die optimistische Aussage von Julian Nagelsmann. Der Trainer des FC Bayern war tatsächlich davon ausgegangen, dass Dayot Upamecano für das Auswärtsspiel am Sonntag beim VfL Wolfsburg fit werden würde – und wurde dann eines Besseren belehrt.

Dayot Upamecano Geboren: 27. Oktober 1998 (Alter 24 Jahre), Évreux, Frankreich Innenverteidiger seit 2021 beim FC Bayern Vertrag bis 30.06.2026

FC Bayern: Dayot Upamecano fit für Bochum und CL-Knaller in Paris

Beim 4:2 fehlte der Abwehrboss, für die Generalprobe am Samstag (15.30 Uhr) gegen Bochum und den Kracher drei Tage danach bei Paris Saint-Germain gab er nun aber persönlich grünes Licht. „Ich bin bereit, ja!“, sagte der 24-Jährige der Sport Bild.

Für die Bayern sind das nicht nur gute, sondern essenzielle Nachrichten. Denn dem Pariser Sturm ohne den wichtigsten Abwehrmann entgegenzutreten, wäre doch hochriskant gewesen. Upamecano, der nach der WM gebeutelt wirkte, hat daher alles daran gesetzt, die vielen Baustellen an seinem Körper zu beheben.

Dayot Upamecano meldet sich zurück im Bayern-Training. © Philippe Ruiz/Imago

Upamecano vertraut für Bayern-Comeback auf Spezial-Behandlung am Bodensee

Die Bayern ließen ihm dabei freie Hand, auch eine Reise nach Konstanz wurde vergangene Woche genehmigt. Dr. Kurt Mosetter, Begründer der sogenannten Myroflextherapie, hat sich „um die Statik und um meinen ganzen Körper gekümmert“, verriet Upamecano nun. Die Massage von Druckpunkten hat geholfen, um Verspannungen zu lösen, angeschlagene Stellen zu lockern – und so auch den Kopf freizubekommen für alles, was da nun kommt.



Auch wenn fünf Tage vor dem ersten Champions-League-Spiel des Jahres noch nicht klar ist, ob Sorgenkind Kylian Mbappé und der ebenso angeschlagene Neymar Upamecano herausfordern, weiß der Vize-Weltmeister, dass er im Pariser Prinzenpark Bestleistung bringen muss. „Wir müssen bereit und topfit sein“, sagt er – und ist sich sicher: „Als Team können wir jeden Spieler stoppen.“

FC Bayern: Upamecano will gegen PSG WM-Erfahrung ausspielen

Er selbst zehrt da von den Erfahrungen, die er auf dem Weg ins WM-Finale in Katar machen durfte. Zwar musste Frankreich am Ende Argentinien und Lionel Messi beim Jubeln zusehen, aber Upamecano sagt: „Das Finale war eine wertvolle Erfahrung, die für immer bleibt.“ Das „Gefühl vor Anpfiff“, genau wie „das Adrenalin am Abend vor dem Spiel“ hat man nur vor großen Partien. Auch am Montagabend im Pariser Teamhotel dürfte es prickeln.



Zumal es für Upamecano gegen PSG auch um eine persönliche Prüfung geht. Denn auch wenn er als einer der besten WM-Verteidiger gesehen wurde, waren seine Leistungen im Bayern-Trikot zuletzt durchwachsen. Nach hinten solide, nach vorne ungenau – er will sich verbessern und spielen wie in der Hinrunde. (hlr, bok)