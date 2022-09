Upgrade für Nagelsmann: FC Bayern rüstet am Trainingsgelände nach

Beheizter Sichtschutz

Einst unter Pep Guardiola eingeführt, nimmt der Sichtschutz an der Säbener Straße den nächsten Evolutionsschritt. Rollläden statt eines schnöden Vorhangs.

München - Der Aufschrei unter den Bayern-Fans war groß, als 2013 Pep Guardiola kurz nach seinem Amtsantritt an der Säbener Straße veranlasste, dass ein blickdichter Vorhang am Trainingsplatz installiert werden soll. So wurden bei anberaumten Geheimtrainings nicht nur mögliche Spione gegnerischer Mannschaften ausgesperrt, sondern eben auch die Fans. Mittlerweile haben sich aber alle Seiten an diese Maßnahme vor wichtigen Spielen gewöhnt, und so bekommt Julian Nagelsmann – der nunmehr fünfte Trainer beim FC Bayern nach Pep – einen neuen Sichtschutz, inklusive einiger Verbesserungen, spendiert.

Nagelsmanns neuer Sichtschutz gegen Wind und Wetter

Der neue Sichtschutz, der, wie die Bild berichtet, im Gegensatz zu dem bisherigen Vorhang aus 32 elektrisch betriebenen Rollläden bestehen soll, ist aber nicht nur zusätzlicher Luxus, den sich die Bayern mal eben so leisten. Neben dem offensichtlichen Nutzen für geheime Trainingseinheiten, wird durch die neue Installation ein Problem der alten Vorhänge gelöst, die vor allem bei Wind und Frost nicht eingesetzt werden konnten.

+ Zwischen den roten Pfosten im Hintergrund werden sich bald die Rollläden senken. © IMAGO/Mladen Lackovic

So wird Julian Nagelsmann vermehrt in den Wintermonaten auf den Trainingsplatz mit den Rollos ausweichen, da diese die Möglichkeit bieten, sich beheizen zu lassen und somit nicht einfrieren. Die Vorhänge werden also keineswegs achtlos entsorgt, sondern bleiben weiter in Benutzung, nur dass die Mannschaft jetzt für ein Geheimtraining auf einen weiteren Platz ausweichen kann. Übrigens: Lieferprobleme gibt es auch beim Rekordmeister, und so kann das neueste Trainingsplatz-Upgrade final erst im Oktober installiert werden.

FC Bayern: Klima-Sünder wegen beheizten Rollläden?

Nun stellt sich natürlich die Frage, ob es die beheizten Rollläden wirklich braucht, ist in der Zeit, zu der wirklich Frost in München herrscht, doch meist Winterpause, und die Bayern sind ohnehin im Wintertrainingslager in Katar. Fest steht, dass die beheizbaren Elemente der Neu-Installation sicherlich nur auf etwas über null Grad beheizt werden – so, dass sie eben funktionieren – und nicht auf Zimmertemperatur erhitzt werden.

Der neue Sichtschutz ist dieser Tage nicht die einzige Veränderung an der Säbener Straße, denn mit dem Tiger Effenberg kehrt ein alter Bekannter zu den Bayern zurück. (sch)

Rubriklistenbild: © IMAGO/Mladen Lackovic