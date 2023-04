Schadenfreude bei Nagelsmann? Fans lachen sich über FC Bayern schlapp

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern fliegt nach der Entlassung von Julian Nagelsmann aus dem DFB-Pokal. Die Fans lachen sich schlapp und vermuten Schadenfreude beim Ex-Trainer.

München – Der FC Bayern kassiert im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel die erste Niederlage und scheitert im Viertelfinale des DFB-Pokals mit 1:2 am SC Freiburg. Ob Julian Nagelsmann nach seiner Freistellung die Partie auf dem heimischen Sofa oder sonst wo verfolgt hat, ist nicht bekannt. Ein wenig Schadenfreude oder Genugtuung wäre dem Ex-Bayern-Coach nach der überraschenden und in der Art und Weise fragwürdigen Entlassung jedoch nicht zu verübeln. Die Fußball-Fans bilden auf Twitter mögliche Nagelsmann-Reaktionen ab und lachen sich schlapp.

FC Bayern muss ersten Titel nach Nagelsmann-Entlassung abhaken

Freud und Leid liegen im Fußball sehr eng beieinander – so auch im Pokal-Viertelfinale zwischen den Bayern und Freiburg. Unglücksrabe Jamal Musiala, der SCF-Trainer Christian Streich bewusst den Handschlag verweigerte, schenkte den Gästen kurz vor Schluss einen Handelfmeter. Der Jubel auf Seiten der Freiburger kannte nach dem verwandelten Strafstoß durch Lucas Höler keine Grenzen.

Die Bayern schauten blöd aus der Wäsche, hatten sie doch die über 90 Minuten zuvor dominiert und kaum gegnerische Chancen zugelassen. Den ersten Titel kann der Rekordpokalsieger bereits abhaken. Das war die größte Sorge der FCB-Bosse, weshalb der Trainerwechsel von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel vollzogen wurde. Man sah die Ziele in Gefahr, genauer gesagt das Triple, insbesondere die Meisterschaft. Nun müssen sich Kahn und Brazzo Hohn und Spott gefallen lassen.

Die Fans lachen sich nach der Nagelsmann-Entlassung über den FC Bayern schlapp. © ActionPictures/Michael Weber/Imago

„Nagelsmann gerade im bezahlten Urlaub dank Freistellung“: Fans lachen sich über FC Bayern schlapp

Nagelsmann, der aktuell sein Bayern-Aus verarbeitet, beobachtet das Treiben an der Säbener Straße von nun an aus der Ferne. Einen Tag nach seiner Freistellung wurde der 35-Jährige bei einem Jugendspiel in seiner Heimat Landsberg am Lech gesichtet und trat bei dieser Gelegenheit auch selbst gegen den Ball. Ein Fan könnte sich angesichts seiner Entlassung auch eine andere Freizeitgestaltung vorstellen.

„Nagelsmann gerade im bezahlten Urlaub dank Freistellung“, schreibt ein User auf Twitter nach der Bayern-Pleite gegen Freiburg. Dazu ist ein Selfie-Video mit einem gut gelaunten Skifahrer auf der Abfahrt zu sehen, der fröhlich in die Kamera lacht: „Tja, ob das bei euch gerade genauso ist, ich bezweifle es.“ Kein komplett abwegiges Nagelsmann-Szenario, schließlich war der Bayer zum Zeitpunkt seiner Entlassung im Ski-Urlaub im Zillertal.

Schadenfreude bei Nagelsmann? Fans stellen FC Bayern nach Entlassung bloß

Ein anderer Fan vermutet Nagelsmann gerade mit einem Fußball jonglierend auf einem Skateboard durch die Straßen fahren und postet passend dazu ein entsprechendes Video. Zur Erinnerung: Nagelsmann nutzte gerne ein Longboard für den Weg zum Bayern-Training. Manch einer konnte sich Nagelsmann sogar im Freiburger Fanblock vorstellen. Das Foto dazu stammt von Dezember, als Nagelsmann mit pinker Mütze und Freundin beim Biathlon entdeckt wurde.

„Irgendwo in München sitzt gerade Julian Nagelsmann bei einem guten Glas Wein und wartet schmunzelnd auf den Anruf aus London“, meint ein weiterer Fan in Anspielung auf die Berichte, dass Nagelsmann Favorit auf den Trainerjob beim FC Chelsea sei. Weitere User reagieren schlicht mit einem grinsenden Nagelsmann-Bild. „Das letzte, was Hasan Salihamidzic sieht, bevor er zur Pressekonferenz geht, um zu erklären, dass der FC Bayern in der Trainerfrage reagieren musste, weil die Leistung und die Ergebnisse nicht stimmten …“, heißt es beispielsweise in einem Kommentar. Weitere Reaktionen zusammengefasst:

„Ich frage mich, wie sich Nagelsmann gerade fühlen muss. Für sowas haben die ihn entlassen.“

„Also Nagelsmann hat mit den Bayern nie gegen Freiburg verloren...“

„Stellt euch mal vor, Bayern scheidet jetzt gegen ManCity aus und der BVB wird deutscher Meister.“

„Titel sind das einzige, was die Entscheidung, Nagelsmann durch Tuchel zu ersetzen, rechtfertigen kann. Deshalb ist dieses Ausscheiden bereits die erste herbe Schlappe für die Vereinsführung des FCBayern.

Nagelsmann schweigt: FC Bayern gibt sich als schlechter Verlierer

Nagelsmann hat sich zunächst selbst noch nicht zu seiner Entlassung geäußert. Auch auf seinem Instagram-Account, auf dem er die Bayern-Fans regelmäßig mit Botschaften versorgt hat, herrscht Funkstille.

Unterdessen präsentierte sich sein ehemaliges Team bei der Niederlage gegen Freiburg als schlechter Verlierer. Erst offenbarte eine beschämdene Pavard-Aktion beim Freiburg-Elfmeter „das wahre Gesicht des FC Bayern“, dann gab es auch noch Ärger zwischen Streich und Musiala, als der Youngster bewusst den Handschlag verweigerte. (ck)