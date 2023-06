Transfer-Taskforce beim FC Bayern gibt Gas – Für die Bosse gibt‘s sogar Urlaubssperre

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern bastelt mit Hochdruck am Kader für die kommende Saison. Viele Stars sollen kommen. Das beutetet aber auch: Keinen Urlaub für die Bosse.

München – Herbert Hainer steht dem FC Bayern mittlerweile mehr als drei Jahren als Präsident vor – und kennt das Transfer-Gebaren in der Sommerpause. „Es werden so viele Namen durch den Äther gejagt. Wenn ich da zu jedem Stellung beziehe, würde ich aus der Stellungnahme nicht mehr herauskommen“, sagte Hainer am Rande der Veranstaltung Diversity Mountain.

Transfer-Offensive beim FC Bayern: „Werden entsprechende Spieler holen“

Zwar wollte er keine Namen kommentieren, kündigte indirekt aber trotzdem eine Transfer-Offensive an: „Wir werden entsprechende Spieler holen, dass wir sowohl national als auch international angreifen können.“

Aus diesem Grund wurde bekanntlich die Transfer-Taskforce, intern „Ausschuss Sport“ genannt, ins Leben gerufen. Neben Hainer stehen dieser Vorstandsboss Jan-Christan Dreesen, Finanzchef Michael Diederich, Trainer Thomas Tuchel, die beiden Aufsichtsräte Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge sowie Kaderplaner Marco Neppe bei.

Trainer Thomas Tuchel, Präsident Herbert Hainer (M.) und Uli Hoeneß (r.) basteln am Bayern-Kader. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

An Urlaub ist innerhalb des Gremiums während dieser heißen Phase nicht zu denken. Deshalb weilt Tuchel noch immer in München. Gleiches gilt für Dreesen und Neppe, die vergangene Woche das 18-jährige Abwehrtalent Tarek Buchmann mit seinem ersten Profivertrag ausstatteten.

Es sei nicht einfach, Urlaub zu machen, bestätigte Hainer und erklärte: „Es ist überhaupt keine Frage, dass es unser Anspruch ist, in der kommenden Saison national und international wieder ganz vorn mitzuspielen. Dafür müssen wir noch arbeiten.“

Guerreiro und Laimer schon da – Min-Jae Kim auf dem Weg zum FC Bayern

Dieser Fleiß wurde bereits belohnt: Mit Konrad Laimer (26/RB Leipzig) und Raphael Guerreiro (29/Borussia Dortmund) sind die ersten beiden Neuzugänge für die neue Saison bereits fix – und zwar ablösefrei. Der Deal mit Neapel-Abwehrspieler Min-Jae Kim (26) befindet sich nach positiven Gesprächen mit den Beratern des Südkoreaners ebenfalls auf der Zielgeraden, eine kleine Rest-Gefahr besteht jedoch noch, sollte ein anderer Club Kim ein deutlich höheres Gehalt bieten.

Die Korea-Kante soll einen Fünf-Jahres-Vertrag in München unterschreiben, die Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro kann jedoch erst ab 1. Juli gezogen werden, das Gesamtpaket mit Gehalt und Berater-Provisionen soll nach tz-Informationen deutlich höher liegen.

Stürmer-Suche beim FC Bayern gestaltet sich schwierig

Da der Innenverteidiger Rechtsfuß ist, halten die Kaderplaner weiterhin Ausschau nach einem Linksfuß, weil Lucas Hernandez (27) den Club bekanntlich in Richtung Paris Saint-Germain verlassen möchte. Dem Vernehmen nach ist es daher nicht ausgeschlossen, dass zwei Innenverteidiger im Sommer kommen.

Pau Torres (26/Villarreal) gilt auch wegen seines starken Spielaufbaus als möglicher Kandidat. Das trifft auch auf Champions-League-Sieger Kyle Walker (33) von Manchester City zu. Der Rechtsverteidiger wäre eine prominente Verstärkung, wenn Benjamin Pavard dem Verein den Rücken kehrt. Walker gilt als erfahrener Mentalitätsspieler, den vor allem Trainer Tuchel schätzt.

Die Suche nach einem Stoßstürmer gestaltet sich hingegen schwieriger als erwartet. „Es ist nicht einfach. Weil es nicht so viele Neuner gibt. Und die, die spitze sind, werden auch von anderen Vereinen umschwärmt“, gestand Hainer. Daher dürfte die selbst auferlegte Urlaubssperre der Transfer-Taskforce noch ein paar Wochen andauern. Manuel Bonke, Philipp Kessler