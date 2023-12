Super League mit dem FC Bayern? Boss Dreesen fällt Zukunfts-Entscheidung

Von: Jannek Ringen

Nach dem Urteil des EuGH darf die UEFA den Vereinen nicht verbieten, an der Super League teilzunehmen. Der FC Bayern bezieht unterdessen klar Stellung.

München – Am Donnerstag vor Weihnachten wurde am Europäischen Gerichtshof (EuGH) über die Zukunft der Super League entschieden. Das höchste europäische Gericht kam zu dem Entschluss, dass Vereine der UEFA nicht kategorisch ausgeschlossen werden dürfen, wenn sie an dieser teilnehmen. Beim FC Bayern bleibt man jedoch eindeutig bei der altbekannten Stellung.

Dreesen bezieht klar Stellung zur Super League

Die Deutsche Presse-Agentur befragte direkt nach dem Urteil Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern und Vice-Chairman der European Club Association (ECA), zu diesem. „Wir haben das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Kenntnis genommen. Dies ändert aber nichts an der Haltung des FC Bayern und an der Haltung der ECA, dass ein solcher Wettbewerb einen Angriff auf die Bedeutung der nationalen Ligen sowie die Statik des europäischen Fußballs darstellen würde“, erklärte er.

Mit Bezug auf den FC Bayern führte Dreesen seine klare Haltung weiter aus. „Die Bundesliga bildet das Fundament des FC Bayern, so wie alle nationalen Ligen das Fundament der europäischen Fußballklubs darstellen. Deshalb ist es unsere Pflicht und unsere tiefe Überzeugung, sie zu stärken, und nicht zu schwächen“, so der Vorstandsvorsitzende der Münchner, der zudem klarstelle, dass die Tür für die Super League beim FC Bayern zu bleiben würde.

FCB-Boss Jan-Christian Dreesen bezieht klar Stellung gegen die Super League. © IMAGO / Lackovic

UEFA erleidet Niederlage gegen Super League am EuGH

Kurzer Rückblick in das Frühjahr 2021. Am 18. April wollten zwölf europäische Spitzenclubs unter der Leitung von Real-Präsident Florentino Pérez die Super League gründen. Wenige Tage später wurde das Vorhaben aufgrund von heftiger Proteste der Fans auf Eis gelegt. Zudem hatte die UEFA Klage gegen das Projekt Super League eingereicht.

Am Donnerstag vor Weihnachten fiel vor dem Europäischen Gerichtshof das Urteil bezüglich der Super League. Die großen Fußballverbände FIFA und UEFA dürfen andere Wettbewerbe nicht grundsätzlich von ihrer Genehmigung abhängig machen und Vereinen und Spielern nicht verbieten, an diesen Wettbewerben teilzunehmen, so das Urteil des EuGH. Damit gab es für die UEFA eine empfindliche Niederlage.

Mehrere europäische Topclubs sprechen sich gegen die Super League aus

Die Proteste der Fans im Frühjahr scheinen nachhaltig Druck auf ihre Vereine ausgeübt zu haben. Neben dem FC Bayern positionierten sich weitere potenzielle Teilnehmer der Super League gegen diese. „Für Borussia Dortmund gilt völlig unabhängig von den Diskussionen rund um das Urteil: Für eine Super League stehen wir nicht zur Verfügung“, sagte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke.

Auch Manchester United, deren Fans im Zuge der Proteste im April 2021 das Stadion gestürmt und eine Verschiebung des Spiels verursacht hatten, positionierte sich klar gegen die Super League. Auch UEFA-Präsident Aleksander Čeferin schoss erneut gegen die Super League. „Sie können kreieren, was immer sie wollen. Ich hoffe, dass sie ihren fantastischen Wettbewerb so bald wie möglich mit zwei Klubs starten“, scherzte der Slowene mit Blick auf die Unterstützer Real Madrid und FC Barcelona. (jari)