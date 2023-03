Nach Doppel-VAR bei Bayern-Pleite: Ex-Kollege kritisiert Schiedsrichter Stieler aufs Schärfste

Von: Sascha Mehr

Teilen

Der ehemalige Bundesligaschiedsrichter Manuel Gräfe hat Tobias Stieler nach dem Bayern-Spiel heftig kritisiert.

Leverkusen - Es waren kuriose Szenen am frühen Sonntagabend (19. März) in der Leverkusener BayArena. Beim Gastspiel des FC Bayern München lag Schiedsrichter Tobias Stieler in zwei ähnlichen Situationen deutlich daneben und wurde durch den VAR berichtigt. Zweimal fiel Leverkusens Angreifer Amine Adli im Strafraum und forderte Elfmeter, zweimal entschied der Unparteiische auf Schwalbe und Gelbe Karte für den Franzosen – beide Male schaltete sich aber der Kölner Keller ein und empfahl Stieler, sich die Szenen noch einmal in der VAR-Area anzuschauen. Stieler erkannte, dass jeweils ein Foulspiel vorlag, gab die Elfmeter und nahm die Verwarnung für Adli zurück.

Heftige Kritik an Stieler nach Doppel-VAR bei Bayern-Pleite

„Der VAR wird immer viel kritisiert, aber das war sehr gut. Er hat mich heute gerettet und damit auch das Spiel gerettet. Ohne sein Eingreifen hätte es heute zwei spielentscheidende Fehlentscheidungen gegeben“, sagte Stieler nach der Partie am ARD-Mikrofon. „Zweimal auf dem Feld daneben gelegen, zweimal vielen Dank in den Kölner Keller für die tolle Unterstützung. Am Ende waren beide Mannschaften happy, weil die richtige Entscheidung getroffen wurde“, so der Schiedsrichter weiter.

Alles andere als happy war aber Manuel Gräfe, ehemaliger Bundesligaschiedsrichter und Ex-Kollege von Tobias Stieler. Der 49-Jährige leitete zwischen 2004 und 2021 insgesamt 268 Partien in der Fußball-Bundesliga, bevor seine Karriere aus Altersgründen endete. Seitdem ist er nicht mehr gut zu sprechen auf den deutschen Fußball-Bund. Gräfe wirft dem DFB Altersdiskriminierung vor und hatte den Verband aus diesem Grund verklagt.

Manuel Gräfe (l.) kritisiert Tobias Stieler (r.) scharf. © Imago

Doppel-VAR bei Bayern-Pleite: Gräfe spricht Schiedsrichter Stieler die Qualität ab

Nach dem Spiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München holte er zum Rundumschlag aus und kritisierte den DFB und Tobias Stieler aufs Schärfste.

„Wenn man die personelle Fehlentwicklung des letzten Jahrzehnts beispielhaft verdeutlichen will, dann das solche Schiedsrichter bis zur höchsten Gruppe der UEFA vom DFB (von Krug, Fandel und Fröhlich) protegiert wurden, aber die Leistungen es nie begründeten“, twitterte Gräfe und sprach seinem ehemaligen Kollegen die Qualität ab, Spiele in der Bundesliga zu leiten.

Manuel Gräfe kritisierte Tobias Stieler schon einmal heftig

Es war übrigens nicht die erste öffentliche Kritik am Ex-Kollegen.

Alle Bundesliga-Torschützenkönige seit 2010 Fotostrecke ansehen

Nach dem DFB-Pokalspiel zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund setzte Gräfe schon einen Tweet in Richtung Tobias Stieler ab, als dieser einen fragwürdigen Elfmeter gab: „Wer bringt solche Schiedsrichter in solche Positionen?!“ Es dürfte nicht der letzte Kommentar von Gräfe zu den Leistungen der Bundesligaschiedsrichter sein. (smr)