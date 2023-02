„Will der mich verarschen?“: Nagelsmann flippt nach Bayern-Pleite aus – und entschuldigt sich für Wortwahl

Von: Florian Schimak, Boris Manz, Manuel Bonke

Der FC Bayern hat bei Borussia Mönchengladbach eine bittere Pleite einstecken müssen. Julian Nagelsmann war nach dem Spiel bedient.

München – Nach dem kräftezehrenden 1:0-Sieg in der Champions League gegen Paris Saint-Germain musste der FC Bayern wieder im Bundesliga-Alltag ran. Am Samstagnachmittag wartete mit Borussia Mönchengladbach ausgerechnet der Angstgegner der letzten Jahre auf den Rekordmeister.

FC Bayern: Stimmen der Spieler und Trainer zum Bundesliga-Spiel in Mönchengladbach

Julian Nagelsmann ist bisher kein Sieg als Münchner Cheftrainer gegen die Fohlen gelungen. So auch dieses Mal. Die Bayern verloren mit 2:3 (1:1) in Gladbach und müssen nun um die Tabellenführung bangen.

Julian Nagelsmann (Trainer, FC Bayern) kurz nach dem Spiel ...

... in der Mixed Zone: „Das ist doch ein Witz, will der mich verarschen oder was?“

Der FCB-Coach marschiert in Richtung Schiedsrichter-Kabine und kommt kurz darauf heraus:

... „Mein Gott, mein Gott ey! Ein weichgespültes Pack!“

Julian Nagelsmann war nach dem Spiel in Gladbach stinksauer. © IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern) auf der Pressekonferenz nach dem Spiel über...

... sein Verhalten in der Mixed Zone: „Natürlich hab ich mich in der Mixed Zone aufgeregt, aber nicht jedes Wort bitte auf die Goldwaage legen. Es gibt Emotionen in diesem Sport und davon lebt er auch. Es ist jetzt nicht alles richtig, was ich da sage. Also von dem her nicht 18 Nachfragen und nicht auf jedes Titelblatt, bitte. Wir hätten gerne gewonnen und das haben wir nicht gemacht, deswegen Glückwunsch an Gladbach.“

... den Start in die Begegnung: „Wir haben sehr gut angefangen, die ersten sieben Minuten. Da haben wir uns zwei, drei Top-Situationen raus gespielt und müssen schon 2:0 führen. Wir hatten eine sehr gute Kontrolle und hatten mit den besten Start dieses Jahr in ein Spiel. Dann kriegen wir die Rote Karte.“

... die zweite Halbzeit: „In der zweiten Halbzeit haben wir eigentlich eine gute Kontrolle und waren gefühlt besser im Spiel als Gladbach. Und dann kriegen wir aus einer Situation, wo wir uns nicht für einen langen Ball entscheiden müssen, das Gegentor. Dann wird es im Verlauf des Spiels natürlich schwer. Am Ende ging bisschen die Kraft aus so einen Lucky Punch noch zu setzen.“

Julian Nagelsmann (Trainer, FC Bayern) nach dem Spiel bei Sky über...

... sein Gespräch mit Schiedsrichter Tobias Welz in der Schiedsrichter-Kabine: „Er hält an seiner Entscheidung fest. In meinen Augen ist es so, dass er sich hundertpro sicher sein muss, wenn er so eine Rote Karte gibt. Aber Upa zieht nur kurz, Pleas Schulter bewegt sich keinen Millimeter. Das ist keine Rote Karte, das braucht mir keiner erzählen. Das kann man alles entscheiden, aber ich würde mir wünschen, dass er nach dem Spiel sagt ‚Okay, das war eine knifflige Entscheidung‘. Aber da kam nix! Jeder Mensch kann Fehler machen, kein Problem. Ich stehe ja auch zu meinem Fehler als Trainer. Deswegen habe ich den Screen, wo man sich das noch anschauen könnte. Aber dennoch müssen wir hier das Spiel schon ganz früh entscheiden.“

... die Auswechslung von Thomas Müller: „War eine beschissene Entscheidung, es tut mir auch leid für Thomas. Wir haben aber Speed gebraucht und Choupo für die Standards. Es war beschissen, ich mache das nicht gerne. Ich habe noch nicht mit ihm gesprochen.“

Julian Nagelsmann fiel nach dem Spiel durch seine Wortwahl in Richtung Schiedsrichter auf. © IMAGO/Norbert Jansen / fohlenfoto

Hasan Salihamidzic (Sportvorstand, FC Bayern) nach dem Spiel bei Sky über ...

... den Wut-Auftritt von Nagelsmann: „Ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber wir sind emotional und wenn wir so ungerecht behandelt werden, ist das auch für den Trainer schwer.“

Hasan Salihamidzic (Sportvorstand, FC Bayern) nach dem Spiel in der Mixed Zone über ...

... die Rote Karte gegen Upamecano: „Experten, Schiedsrichter-Experte und auch ihr habt gesehen, dass das keine Rote Karte war. Es ärgert mich maßlos, dass der Schiedsrichter nicht rausgeht und sich die Szene anschaut, zumal sie auch spielentscheidend war. Das kann ich mir nicht erklären, dass er sich so eine Szene, in der gar nichts ist, nicht nochmal anschaut. Damit müssen wir jetzt aber leben. Wenn man ein Champions-League-Spiel unter der Woche in den Beinen hat und dann hier so eine hitzige Atmosphäre hat, ist es schwer. Aber auch zu zehnt hätten wir besser spielen müssen, aber es war eine spielentscheidende Szene.“

... sein Gespräch mit Schiedsrichter Tobias Welz nach dem Spiel: „Ich habe ich gefragt, warum er nicht rausgeht und sich erkundigt, deswegen hat man ja den Videobeweis. Für uns ärgerlich, dass dieser Vorgang nicht passiert. Wenn er sich das anschaut, sieht er selbst, dass er falsch liegt und kann es zurücknehmen. Und selbst wenn er es nicht zurücknimmt, fühlt er sich in seiner Entscheidung bestätigt. Jeder von uns hat gesehen, dass das keine Rote Karte. Er war sich sicher, dass das eine Rote Karte war. Das ist komisch.“

... das Verhalten von Nagelsmann nach dem Spiel: „Der Trainer ist halt emotional. Wir haben in den ersten sieben Minuten drei Hundertprozentige. Das wird komplett ein anderes Spiel, wenn wir diese Rote Karte nicht bekommen. Der Trainer hat die Mannschaft top-eingestellt, wir hätten dann sogar noch von der Bank nachlegen können.“

imago1024385874h.jpg © IMAGO/Norbert Jansen / fohlenfoto

... den Schiedsrichter und ob dieser jetzt eingesehen hätte, dass es keine Rote Karte war: „Das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht, wenn er sich es jetzt 18 Mal im TV angeschaut hat, hat er auch gesehen, dass es keine Rote war. Auch kurz darauf die Szene von Alphonso Davies, wo er den Ball aus kurzer Entfernung an die Hand bekommt, hat er falsch bewertet. Dann gibt es Freistoß und wir kassieren das 0:1. Aber gut, da müssen wir jetzt nicht drüber reden.“

... die frühe Auswechslung von Thomas Müller: „Natürlich tut mir das leid. Aber der Trainer musste in dem Fall eine Entscheidung treffen. Heute hat er ja von Anfang an gespielt. Es war kein großer Redebedarf nach dem Paris-Spiel. Heute kann ich ja nicht wissen, dass er nach acht Minuten ausgewechselt wird. Alles ok, wir brauchen daraus keine große Geschichte zu machen. Thomas weiß damit umzugehen.“

... ein Gespräch mit Dayot Upamecano: „Ich habe ihn gesehen, aber wir haben nicht gesprochen. Wir machen ihm ja keinen Vorwurf, weil er keinen Fehler gemacht hat. Es war in den letzten Wochen schon so, dass wir etwas benachteiligt wurden. Heute, das war dann die Krönung.“

Joshua Kimmich war nach der Niederlage in Gladbach bedient. © IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Joshua Kimmich (FC Bayern) in der Mixed Zone nach dem Spiel über ...

... die Szene, die zur Roten Karte geführt hat: „Mein Eindruck auf dem Platz war schon so, dass der Stürmer die Geschwindigkeit verringert und auf Foulspiel geht. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er auf Torerfolg geht. Der Ball war schon sehr weit weg und wäre schwer zu erreichen gewesen. Und wenn doch, hätte Yann auch noch eingreifen können. Unabhängig davon, ob er ihn getroffen hat oder nicht, weiß ich nicht, ob man dann da zwingend Rot geben muss. Klar, Upa war unser letzter Feldspieler, aber dadurch, dass er den Ball so weit weg seitlich spielt, hätte ich mir zumindest gewünscht, dass er sich das nochmal anschaut. Das war heute spielentscheidend. Man hat in letzter Zeit das Gefühl, dass die 50-50-Entscheidungen gegen uns entschieden werden.“

... sein Gespräch mit Schiedsrichter Welt: „Ich habe ihn öfter gefragt, aber er meinte, es wurde draußen gecheckt und die Entscheidung sei klar gewesen.“

Yann Sommer (Torhüter, FC Bayern) nach dem Spiel bei Sky über...

... über den Platzverweis: „Natürlich war das eine der entscheidenden Szenen des Spiels. Ich find‘s sehr hart. Es bringt nicht viel, darüber zu diskutieren. Wir bekommen kurz darauf das Tor. Und sind dann zu zehnt, da ist es natürlich schwer. Die Mannschaft musste unglaublich viel laufen, um die Räume zuzumachen und den Spieler zu kompensieren.“

... über Rückschlag im Bundesliga-Titelrennen: „Das ist ein Rückschlag, aber das müssen wir jetzt schlucken. Der Spielverlauf ist sehr gegen uns gelaufen und jetzt müssen wir das gut analysieren und dann schnell nach vorne schauen.“

... über die Auswechslung von Thomas Müller: „Das ist die Entscheidung vom Coach. Diese Rote Karte hat viel durcheinander gebracht, da mussten wir viel wechseln.“

... über die Rückkehr nach Gladbach: „Ich hab mich riesig gefreut, das ist nicht selbstverständlich. Ein großes Dankeschön an die Fans und an den Club, wie sie mich verabschiedet haben. Das war schön.“

Hasan Salihamidžić (Sportvorstand FC Bayern) vor dem Spiel über...

... Hoeneß‘ Aussagen zum Interview von Manuel Neuer: „Ich weiß nicht, was er meinte. Oliver und ich haben nach dem Interview reagiert. Ansonsten müsst ihr den Uli da direkt fragen. Vielleicht ist er da auch ein wenig falsch verstanden worden.“

... das anstehende Gespräch mit Manuel Neuer: „Ich kann nichts Neues dazu sagen. Ich hab mich damit jetzt überhaupt nicht beschäftigt. Oliver und ich haben uns zu dem Thema geäußert, direkt nach dem Interview. Wir wollen jetzt erstmal ein paar wichtige sportliche Ziele erreichen und danach werden wir schauen.“

... eine mögliche Strafe für Manuel Neuer: „Wir haben gesagt, wir werden ein Gespräch führen nach diesen wichtigen Wochen. Und dann werden wir in dem Gespräch sehen, wie wir da reagieren. Aber das werden wir dann mit Manu besprechen. Das wichtigste ist, dass wir das intern lösen.“

... die Beziehung zu Manuel Neuer: „Manuel sehe ich jeden Tag. Wir haben ein gutes Verhältnis. Dass ich von dem Interview nicht begeistert war, ist auch klar, aber das werden wir intern besprechen.“

... die Verspätungen von Leroy Sané: „Die Leute sollen sich nicht darum kümmern. Er kommt ab und an knapp oder ein, zwei Mal zu spät, aber das haben wir im Griff. Das wichtigste ist, dass er seine Leistung bringt. Natürlich gibt es auch Dinge, die nicht gehen. Ab und zu kostet das ein paar Euro – ab und zu mal nicht.“

... das bevorstehende Bundesliga-Spiel: „Das ist immer ein sehr schweres Spiel. Besonders jetzt in Gladbach. Wir wissen, wie wir letztes Jahr hier ausgesehen haben. Ich glaube aber, wir wissen, was uns heute erwartet. Wir sind gut eingestellt und jetzt wollen wir eine gute Leistung bringen.“

Daniel Farke (Trainer Borussia Mönchengladbach) vor dem Spiel über:

... die vergangenen Leistungen: „Wir stehen im Umbruch. Wir müssen unsere Art und Weise ein Stück weit anpassen und gut im Ballbesitz sein, um die nötigen Punkten einzufahren.“

... die Kritik der Fans: „Da darf man nicht so empfindlich sein. Das ist ein Traditionsverein. Da ändert sich die Stimmung von Spieltag zu Spieltag. Unsere Fans dürfen auch von allem träumen. Es ist nur wichtig, dass wir als Entscheidungsträger realistisch bleiben, was wir mit diesem Kader, so wie er zusammengestellt ist, erreichen können.“

... das Spiel gegen den FC Bayern: „Wir haben gegen gute Mannschaften immer sehr gut ausgesehen. Das ist zwar ein Highlight-Spiel, aber gegen Bayern muss da alles passen, um eine Chance zu haben Punkte mitzunehmen. Es ist natürlich auch eine Chance, das Momentum wieder auf unsere Seite zu ziehen, wie es gegen Dortmund zum Ende der Hinrunde der Fall war.“

... personelle Entscheidungen: „Gegen Bayern musst du Spieler auf dem Platz haben, die total vorbereitet sind, leidensfähig sind, viel Laufbereitschaft an den Tag legen können. Deswegen wollte ich heute nur total fitte Spieler auf dem Platz haben.“