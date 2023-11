Das Restprogramm des FC Bayern und Leverkusen: Wer holt sich die Herbstmeisterschaft?

Von: Korbinian Kothny

Statistisch gesehen wird in zwei von drei Fällen der Herbstmeister auch Deutscher Meister. Wer schnappt sich den inoffiziellen Titel in dieser Saison?

München – Der FC Bayern und Bayer Leverkusen marschieren durch die Bundesliga. Beide Mannschaften sind auch nach zwölf Spieltagen immer noch ungeschlagen. Im direkten Duell am 4. Spieltag trennte man sich in der Allianz Arena 2:2.

Bundesliga verabschiedet sich nach 16. Spieltag in die Winterpause

Bis dato der einzige Punktverlust der Leverkusener. Die Münchener holten zudem in Leipzig nur einen Punkt und liegen folglich zwei Punkte hinter der Mannschaft von Xabi Alonso, haben aber das bessere Torverhältnis. Wer holt sich demnach die Herbstmeisterschaft?

Dafür muss allerdings erstmal definiert werden, was zur Ehrung des inoffiziellen Titels führt: das Ende des Jahres oder das Ende der Vorrunde? Die Bundesliga verabschiedet sich in dieser Saison nämlich bereits nach dem 16. Spieltag in die Winterpause. Klassischerweise wird der Herbstmeister eigentlich nach der Vorrunde gekürt, um eine Verzerrung der Tabelle zu vermeiden.

Der FC Bayern und Bayer Leverkusen dominieren die Bundesliga.

Das Restprogramm des FC Bayern und Leverkusen im Vergleich

Rekord-Herbstmeister ist natürlich der FC Bayern (26x). In der Saison 2019/20 holten die Münchener sich das letzte Mal nicht den inoffiziellen Titel. Durchbricht jetzt Bayer Leverkusen die Dominanz der Bayern?

Spieltag (Datum) Restprogamm FC Bayern Restprogramm Leverkusen 13 (01.12. – 03.12.) Union Berlin (H) Dortmund (H) 14 (08.12. – 10.12.) Frankfurt (A) Stuttgart (A) 15 (15.12. – 17.12.) Stuttgart (H) Frankfurt (H) 16 (19.12. – 20.12.) Wolfsburg (A) Bochum (A) 17 (12.01. – 14.01.) Hoffenheim (H) Augsburg (A)

Beim Blick auf das Restprogramm der beiden Mannschaften dürfte für Leverkusen vor allem die nächsten beiden Partien entscheidend sein. Am kommenden Wochenende empfängt Bayer Borussia Dortmund zum Spitzenspiel. Auch wenn sich der BVB in dieser Saison extrem wechselnd in seinen Leistungen zeigt, wird das Duell zum Gradmesser für die Alonso-Elf. Auch weil Bayer unter der Woche am Donnerstag in der Europa League ran muss, während die Borussen bereits am Dienstag in der Champions League spielen.

FC Bayern mit etwas leichterem Restprogramm

Nur eine Woche später wartet dann die Überraschungsmannschaft aus Stuttgart. Die Schwaben stehen auf Rang drei und haben erst ein Heimspiel in der aktuellen Saison verloren. Anschließend empfängt Bayer die Eintracht aus Frankfurt und muss zum Jahresabschluss nach Bochum fahren. Im neuen Jahr wartet dann der FC Augsburg ebenfalls auswärts.

Die Bayern haben hingegen noch drei Heimspiele (Union Berlin, VfB Stuttgart und TSG Hoffenheim) bei lediglich zwei Auswärtspartien (Eintracht Frankfurt und VfL Wolfsburg). Den Münchnern kommt zudem ‚zu Gute‘, dass man sich in der Champions League bereits als Gruppenerster für das Achtelfinale qualifiziert hat und im DFB-Pokal ausgeschieden ist. Die Konzentration gilt also voll und ganz der Bundesliga. Bayer braucht allerdings auch nur noch einen Punkt für den Gruppensieg in der Europa League und empfängt im DFB-Pokal-Achtelfinale ‚lediglich‘ Zweitligist Paderborn.

Herbstmeister wird erst im neuen Jahr gekürt

Insgesamt hat wohl der FC Bayern das etwas leichtere Restprogramm, darf sich aber keine Ausrutscher in Frankfurt oder Wolfsburg leisten. Bayer ist es bei der aktuellen Form zudem durchaus zuzutrauen, sich schadlos zu halten. Demnach bleibt es ein spannendes Rennen um die Herbstmeisterschaft – wahrscheinlich sogar bis ins neue Jahr. (kk)