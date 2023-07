Grüppchenbildung für den Engländer-Doppelpack: FC Bayern verhandelt zweigleisig

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Teilen

Der FC Bayern München will mit Harry Kane und Kyle Walker zwei Engländer verpflichten und verhandelt dafür zweigleisig.

Tokio – Um den Engländer-Doppelpack zu schnüren, setzt die Transfer-Taskforce des FC Bayern dieser Tage bewusst auf eine Grüppchenbildung. Um den Doppel-Wechsel von Wunschstürmer Harry Kane (29/ Tottenham Hotspur) und Rechtsverteidiger Kyle Walker (33/Manchester City) voranzutreiben, verzichteten Vorstandschef Jan-Christian Dreesen (55) und Marco Neppe als Technischer Direktor (37) auf die Reise nach Japan, während Präsident und Aufsichtsratschef Herbert Hainer (69), Finanzvorstand Michael Diederich (57) und Cheftrainer Thomas Tuchel (49) in Asien vor Ort sind.

FC Bayern verhandelt zweigleisig

Das zweigleisige Verhandeln bietet den Münchnern mehrere Vorteile: Während Dreesen und Neppe dem Vernehmen nach am Freitag in die nächste Verhandlungsrunde mit Tottenham-Chairman Daniel Levy (61) einsteigen, können Hainer, Diederich und Tuchel vor Ort in Tokio an City-Kicker Walker baggern. „Jeder hat seine Aufgabe und arbeitet daran, eine sehr gute Mannschaft für die neue Saison auf die Beine zu stellen“, sagte der Präsident bereits am Montag vor dem Abflug.

Tuchel interpretiert seine Rolle in Japan mehr als Trainer denn als Manager, wenn man seinen Worten Glauben schenken möchte: „Ich bin hier für die Mannschaft verantwortlich, dass wir gut trainieren und spielen. Jan-Christian Dreesen und Marco Neppe sind in München – sieben Stunden Zeitunterschied hindern uns nicht daran, ständig in Kontakt zu sein.“

Der FC Bayern hat Kyle Walker (l.) und Harry Kane im Visier. © Imago

Manchester-Coach Pep Guardiola (52), der eine gute Stunde nach Tuchel im Pressekonferenz-Raum im Nationalstadion Platz nahm, äußerte sich ebenfalls etwas wortkarg. „Was ich aber sagen kann, ist, dass er ein sehr wichtiger Spieler für uns ist. Diese Qualität ist unersetzlich. Die Vereine stehen in Kontakt, wir werden für ihn kämpfen“, so Pep .Und wie stehen die Chancen bei Kane? Dessen Trainer Ange Postecoglou (57) konnte keinen neuen Stand vermelden: „Im Moment gibt es nichts, was sich im Vergleich zu vor ein paar Tagen geändert hat.“

FC Bayern bei Kane weiter guter Dinge

Das Thema könnte nach der nächsten Verhandlungsrunde richtig Fahrt aufnhemen. Immerhin hat Tottenham-Boss Levy von Spurs-Eigner Joe Lewis (86) laut der britischen Zeitung Telegraph eine Ansage bekommen. Tenor: Sollte Kane seinen im Sommer 2024 auslaufenden Vertrag nicht verlängern, muss er in dieser Transfer-Periode verkauft werden. Neben Bayern ist auch Paris Saint-Germain am Stürmer dran. Trotzdem sind die Münchner wegen der Zusage von Kane guter Dinge.

Die größten Flop-Transfers des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

„Ich glaube, dass die Bundesliga nicht mehr so viele internationale Stars hat. Das trägt dazu bei, wie man sich als Bundesliga international vermarktet. Der FC Bayern versucht immer auch, internationale Stars zu holen“, so Hainer . „Harry Kane ist definitiv ein hochattraktiver Spieler, der Kapitän der englischen Nationalmannschaft, Torschützenkönig. Er würde uns und der Bundesliga guttun.“ (Manuel Bonke, Philipp Kessler)