Tel-Entscheidung bei Transfergesprächen zeigt, wie sehr er für den FC Bayern brennt

Von: Jannek Ringen

Teilen

Mathys Tel überzeugt derzeit in seiner Jokerrolle beim FC Bayern. Dabei brennt der 18-Jährige absolut für den deutschen Rekordmeister.

München – Vor einem Jahr verpflichtete der FC Bayern einen gerade 17 Jahre alten Angreifer vom französischen Erstligisten Stade Rennes für 20 Millionen Euro, was bei vielen Fans zuerst Fragen aufgeworfen hatte. Doch bereits in seinem ersten Jahr überzeugte Mathys Tel im Trikot des Rekordmeisters und sorgt in dieser Saison weiterhin für Furore.

Mathys Tel Geboren: 27. April 2005 (Alter 18 Jahre), Sarcelles, Frankreich bisherige Vereine: Stade Rennes, FC Bayern München Marktwert: 20 Millionen Euro (transfermarkt.de)

Tel überzeugt als Joker – wichtige Alternative

In dieser Saison durfte Tel nur im DFB-Pokal gegen Preußen Münster von Beginn an für den FC Bayern starten. Sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League kam der 18-Jährige von der Bank. In 87 Spielminuten in der Bundesliga erzielte er drei Treffer und konnte einen weiteren vorbereiten. Auch bei seinem Neun-Minuten-Kurzeinsatz gegen Manchester United in der Königsklasse gelang ihm ein Treffer.

Rechnet man also seine Tore in Champions League und Bundesliga herunter auf seine Einsatzzeit, so trifft er im Schnitt alle 24 Minuten für den FC Bayern. Auch bei seinem Startelfeinsatz im Pokal gegen Preußen Münster steuerte er einen Treffer zum 4:0-Erfolg des Rekordpokalsiegers in Runde eins bei.

Mathys Tel jubelt aktuell des Öfteren für den FC Bayern. © IMAGO / Moritz Müller

Verhandlungen mit Rennes zeigten, wie sehr Tel zum FC Bayern wollte

Der FC Bayern ist bei den Verhandlungen mit Stade Rennes um Tel im vergangenen Sommer ein finanzielles Risiko eingegangen, denn ein derartiger Millionenbetrag für einen 17-Jährigen, der über 49 Minuten Erfahrung in der höchsten französischen Spielklasse verfügt, ist nicht ungefährlich. Und dabei stellten sich die Franzosen als harter Verhandler heraus.

Stade Rennes erhöhte immer wieder die Forderungen im Poker um Tel. Dies veranlasste den Franzosen nach tz-Informationen dazu, dass er Abzüge im Gehalt seines bereits verhandelten Vertrags beim FC Bayern in Kauf nahm, damit der Wechsel über die Bühne gehen konnte. Zusätzlich verzichtete sein Berater Gadiri Camara auf einen Teil seiner Provision.

Wer bleibt wie lang beim FC Bayern München? Die Vertragslaufzeiten von Kane, Kimmich, Müller und Co. Fotostrecke ansehen

Wann darf Tel für die Bayern starten?

Dies beweist einmal mehr, wie sehr der Franzose darauf brannte, zum FC Bayern zu wechseln. Aufgrund seiner starken Leistungen fragen sich derzeit viele, wann er von Beginn an für den FC Bayern stürmen darf. Da sich Serge Gnabry den Arm gebrochen hat, wird ein Einsatz in der Startelf für ihn wahrscheinlicher. Die Position im Angriff wird zwar durch Harry Kane blockiert, allerdings bieten sich für Tel auch andere Möglichkeiten.

„In jedem Spiel kann Mathys für uns beginnen“, erklärte FCB-Coach Thomas Tuchel zuletzt auf Nachfrage. „Es ist sehr wichtig, dass er eine Rolle hat. Und wie er die Rolle annimmt, ist fantastisch. Das ist die Möglichkeit für uns, Spiele zu drehen, Spiele zu beeinflussen“, sagte der Übungsleiter. Unterdessen stellt sich Tel weiterhin brav hinten an und wartet auf seine Chance von Beginn an. (jari)