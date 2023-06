„Sofort verkaufen“: Matthäus ätzt gegen Hernandez

Von: Christian Németh

Teilen

Lothar Matthäus ist bekannt für seine klaren Meinungen zum FC Bayern. In seiner Kolumne für Sky empfiehlt der Rekordnationalspieler nun den Verkauf von Lucas Hernandez.

München - Lothar Matthäus gilt als gut vernetzter und meinungsstarker Experte in Sachen FC Bayern. In seiner neuesten Kolumne bei Sky.de beschäftigt sich der 62-Jährige kritisch mit den fortwährenden Experimenten der DFB-Elf unter Hansi Flick, hat aber auch die Transferplanungen des Rekordmeisters im Blick. Einen Bayern-Star nimmt Matthäus dabei besonders in die Mangel.

Lothar Matthäus Geboren: 21. März 1961 (Alter 62 Jahre), Erlangen Vereine: u. a. Borussia Mönchengladbach, FC Bayern München, Inter Mailand Länderspiele (Tore): 150 (23)

Matthäus rät zum Verkauf eines Bayern-Stars

Ganz direkt und ohne große Umschweife lässt Lothar Matthäus in seiner Kolumne seine Ansicht aus dem Sack und erklärt: „Ich würde Lucas Hernandez sofort verkaufen. Da ist ja offensichtlich von Wertschätzung gegenüber dem Verein überhaupt nichts übrig. Das Preis-Leistung-Verhältnis ist negativ, wenn man sich die ganzen Jahre anschaut.“

Über den 27-jährigen französischen Innenverteidiger, der 2019 für eine Rekord-Ablöse von 80 Millionen Euro von Atlético Madrid nach München gekommen war, urteilt der Sky-Experte, dass die Mentalität auf dem Platz „zwar immer vorhanden“ gewesen sei, aufgrund von längeren Verletzungspausen in der Vergangenheit könnte „man sich dann als Spieler auch daran erinnern und einem Klub länger treu bleiben.“ Hintergrund dieser Aussage: Für Hernandez liegen offenbar lukrative Angebote aus dem Ausland vor (u.a. PSG), seine Vertragsverlängerungsgespräche mit den Bayern, bei denen er noch bis 2024 einen Kontrakt hat, hat der 27-Jährige vorerst auf Eis gelegt.

Sky-Experte Lothar Matthäus (links) würde Bayern-Star Luca Hernandez (rechts) sofort verkaufen. © Foto links: IMAGO / Kirchner-Media Foto rechts: IMAGO / Jan Huebner

Vertragsverlängerung mit Hernandez momentan nicht in Sicht

Gut möglich also, dass Lucas Hernandez kein Pflichtspiel mehr für die Tuchel-Elf absolviert. Dabei war der Austausch hinsichtlich einer Vertragsverlängerung des Franzosen beim FC Bayern eigentlich schon recht weit fortgeschritten, laut Sport1 seien lediglich noch Details zu klären gewesen. Ein besonders lukratives Angebot von Paris Saint-Germain soll den französischen Defensiv-Spezialisten aber zum Umdenken gebracht haben. Gemäß Bild bietet PSG Hernandez sogar einen Fünf-Jahres-Vertrag an – bei den Bayern wären wohl nur drei Jahre drin.

Lucas Hernandez, der seinen Wechselwunsch intern schon publik gemacht haben soll, hat sich nun erst einmal in den Urlaub verabschiedet, nachdem er zuletzt nach seinem Kreuzbandriss an seiner sportlichen Rückkehr gearbeitet hatte. Lothar Matthäus empfindet das scheinbar abgeflaute Interesse Hernandez‘ an einer Weiterbeschäftigung in München als undankbar und macht klar, dass er dem Spieler ein „Preisschild verpassen und gute Reise wünschen“ würde. Ob Hernandez die Bayern am Ende wirklich verlassen wird, bleibt aktuell noch abzuwarten, es schaut jedoch nicht danach aus, auch das genannte „Preisschild“ scheint es bereits zu geben. Auch ein anderer Münchner Akteur plant derweil seinen Abgang für diesen Sommer.