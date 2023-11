Was passiert mit Peretz und Nübel beim FC Bayern?

Von: Korbinian Kothny

Der FC Bayern verlängert mit Manuel Neuer und Sven Ulreich. Auch Daniel Peretz und Alex Nübel stehen noch an der Säbener Straße unter Vertrag. Wie geht es mit Ihnen weiter?

München – Die Ära Manuel Neuer beim FC Bayern ist noch nicht beendet. Bis mindestens 2025 wird der fünfmalige Welttorhüter im Kasten des deutschen Rekordmeisters stehen. Neuer verlängerte bis eben da seinen auslaufenden Vertrag, genauso wie Stellvertreter und Freund Sven Ulreich.

Was passiert mit Peretz und Nübel beim FC Bayern?

Damit steht fest: Die Münchener werden in der kommenden Saison auf den ersten beiden Torhüterpositionen keine Veränderungen vornehmen – sofern beide Routiniers natürlich fit bleiben. Aber was passiert mit den Keepern hinter dem Duo Neuer/Ulreich?

Der FC Bayern verfügt nämlich mit Neuzugang Daniel Peretz und Dauer-Leihspieler Alexander Nübel über zwei weitere Torhüter mit großem Potenzial. Und beide sollen – trotz der Verlängerung von Neuer und Ulreich – durchaus eine Rolle in den Planungen der Bayern-Bosse spielen. Das legt zumindest ein Bericht von Sport1 nahe.

Bayern-Bosse schätzen Peretz und Nübel

Demnach schätzen die Verantwortlichen an der Säbener Straße sowohl Peretz als auch Nübel und werden als Optionen für die Neuer-Nachfolge gesehen. Was aber bis dahin, mit den beiden Keepern?

Peretz, der erst im Sommer zum FC Bayern gewechselt war und seine Freundin gleich mitgebracht hat, soll demnach im Sommer verliehen werden und Spielpraxis sammeln. Das hatte auch schon Sky in den vergangenen Wochen berichtet. Zu einer Leihe bereits im Winter wird es aber nicht kommen.

Peretz soll im kommenden Sommer verliehen werden

Der einfache Grund: Der Israeli hat in dieser Saison bereits Pflichtspiele für zwei Vereine bestritten, dürfte zwar im Winter wechseln, aber nach FIFA-Regularien nicht für seinen neuen Verein eingesetzt werden. Eine Leihe im Winter macht daher keinen Sinn. Zudem hat sich Peretz im Sommer bewusst für einen Wechsel zum FC Bayern entschieden, um sein erstes Jahr zum Lernen zu nutzen.

Im Sommer will der 23-Jährige dann den Schritt gehen, den Nübel bereits 2021 gegangen ist. Nach einer nicht zufriedenstellenden ersten Saison war der ehemalige Schalke-Keeper in eben jenem Sommer auf Leihbasis zur AS Monaco gewechselt. Nach zwei überzeugenden Jahren im Fürstentum schloss sich Nübel im Sommer dem VfB Stuttgart an – ebenfalls auf Leihbasis.

FC Bayern tendiert wohl zu Verlängerung mit Nübel

Im Schwabenland überzeugt der 27-Jährige auf ganzer Linie. Insbesondere Bayern-Torwarttrainer Michael Rechner soll mit der Entwicklung sehr zufrieden sein und sich auch in regelmäßigem Austausch mit Nübel befinden. Da der Vertrag des gebürtigen Paderborners aber 2025 ausläuft, gibt es für den FC Bayern zwei Varianten im Sommer.

Entweder Nübel verlässt den Rekordmeister im Sommer endgültig oder der Vertrag mit dem Keeper wird verlängert und Nübel erneut verliehen. Eine Leihe mit einer Restvertragslaufzeit von einem Jahr ist nicht möglich. Und aktuell scheinen die Verantwortlichen an der Säbener Straße laut Sport1 wohl zur zweiten Variante zu tendieren – einer Verlängerung mit Nübel inklusive anschließender Leihe!

Allerdings würde auch der VfB Stuttgart den 27-Jährigen nach BW24-Informationen gerne verpflichten – und das am liebsten sofort. Nübel soll sich beim bisherigen Überraschungsteam der Saison durchaus wohlfühlen und verzichtet aktuell auf große Teile seines Gehalts. Ob er dazu auch in der kommenden Saison bereit ist oder nicht doch nochmal einen neuen Vertrag in München unterschreibt? (kk)