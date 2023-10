Karriereende oder Verlängerung bei Bayern? Neue Entwicklungen bei Thomas Müller

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Der Vertrag von Thomas Müller läuft im kommenden Sommer beim FC Bayern aus. Hängt das Urgestein noch mal eine weitere Spielzeit dran?

München – Zwölffacher Deutscher Meister, sechsfacher DFB-Pokalsieger, zweifacher Champions-League-Sieger und Weltmeister: Thomas Müller ist nach Trophäen der erfolgreichste deutsche Fußballer Zeiten. Was ihm noch fehlt? Der Europameister-Titel. Gut, dass die kommende EM bereits im nächsten Sommer ansteht.

Thomas Müller Geboren: 13. September 1989 (34 Jahre alt) in Weilheim Vertrag bis: 30. Juni 2024 Marktwert (laut transfermarkt.de): 12 Millionen Euro

Karriereende oder Verlängerung bei Bayern? Neue Entwicklungen bei Thomas Müller

Aber wie geht es nach der Heim-EM für das Urgestein des FC Bayern weiter? Der Vertrag von Müller läuft im kommenden Sommer an der Säbener Straße aus. Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit haben bislang noch nicht stattgefunden.

Das liegt auch daran, dass Müller selbst noch nicht entschieden hat, wie es für ihn im Sommer weitergehen soll. Laut der SportBild liebäugelte der Oberbayer lange Zeit mit einem Karriereende nach der EM 2024, scheint diese Gedanken aber mittlerweile verworfen zu haben.

Karriereende oder Vertragsverlängerung? Thomas Müller steht vor einer schwieriegen Entscheidung. © IMAGO/Jake Kirkman/Shutterstock

Müller überzeugt in neuer Rolle beim FC Bayern und DFB-Team

Demnach fühle sich der 34-Jährige derzeit schlichtweg „zu gut in Form“, um seine Karriere im Sommer zu beenden und kann sich vorstellen, noch ein weiteres Jahr bei den Bayern dranzuhängen. Die FCB-Verantwortlichen sollen die Signale bereits aufgenommen haben und mit dem Vize-Kapitän noch Gespräche in diesem Jahr planen.

Müller überzeugt in diesem Jahr in einer ganz besonderen Rolle. Der Offensivspieler gehört zwar nicht mehr zum absoluten Stammpersonal, pusht die Mannschaft aber immer wieder von außen und nimmt in der Kabine eine ganz wichtige Position ein. Und auch sportlich weiß der 34-Jährige bei seinen Einwechslungen zu überzeugen. Beim DFB-Team sieht seine Aufgabe ähnlich aus.

Der FC Bayern München auf der Wiesn: Müller und Hoeneß da – Tuchel mit Hut, Kane mit Brezen und Bier Fotostrecke ansehen

Tuchel lobt Müllers „herausragende Fähigkeiten“

Sollte sich Müller zu einer Vertragsverlängerung entscheiden, würden ihm die FCB-Bosse diese wohl nicht verwehren. Im August scherzte Aufsichtsratmitglied Karl-Heinz Rummenigge bei der SportBild-Award-Verleihung, dass er sich als Teil des Transferrats – der mittlerweile allerdings aufgelöst wurde – in dieser Angelegenheit gerne bestechen lasse.

Auch Coach Thomas Tuchel bekräftigte erst kürzlich, trotz der weniger werdenden Spielzeit von Müller: „Wir brauchen ihn immer noch, denn er hat herausragende Fähigkeiten. Wie er Räume erkennt, wie er sich bewegt.“ (kk)

Die Welt dreht sich immer schneller, die Nachrichten überschlagen sich: Sie wollen immer auf dem Laufenden sein? Dann haben wir eine Vielzahl an Apps für Sie parat. Sie müssen sich nur noch die für Sie passende(n) herunterladen - und so geht es.