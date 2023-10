Bayern-Plan mit Sven Ulreich steht

Von: Korbinian Kothny

Sven Ulreich spielt bislang eine äußerst überzeugende Saison als Neuer-Vertreter. Im Sommer läuft sein Vertrag aus. Wie geht es dann weiter?

München – Sven Ulreich steht derzeit mal wieder mehr im Fokus, als dem FC Bayern wahrscheinlich lieb ist. Denn: Meistens, wenn der 35-Jährige spielt, ist irgendetwas mit Manuel Neuer. Seit 2015 ist Ulreich der Schattenmann des fünfmaligen Welttorhüters beim deutschen Rekordmeister. Nur in der Saison 2020/21 wechselte Ulreich für ein kurzes Intermezzo zum Hamburger SV.

Sven Ulreich Geboren: 3. August 1988 (35 Jahre alt) in Schorndorf Vertrag bis: 30. Juni 2024 Marktwert (laut transfermarkt.de): 700.000 Euro

Tuchel bremst Hoffnungen auf schnelles Neuer-Comeback

Nach nur einem Jahr kehrte der Keeper aber nach München zurück und rückte wieder ins zweite Glied. In der aktuellen Saison ist Ulreich bislang aber die Nummer eins, bis Neuer nach seiner schweren Verletzung zurückkehren wird. Thomas Tuchel bremste bei der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Topspiel gegen Leipzig allerdings die Hoffnungen auf ein schnelles Neuer-Comeback.

Ulreich wird also durchaus noch länger im Fokus der Öffentlichkeit stehen und kann weiterhin Werbung für sich machen. Denn der Vertrag des 35-Jährigen läuft im Sommer aus – so wie auch bei Manuel Neuer.

FC Bayern will Ulreich wohl halten

Laut Bild-Informationen wird der FC Bayern aber in den nächsten Monaten Vertragsgespräche mit Ulreich über eine Verlängerung führen. Demnach wissen die Verantwortlichen die Loyalität des Keepers und sein enges Verhältnis zu Neuer zu schätzen. Auch Ulreich soll einer Vertragsverlängerung gegenüber offen sein und sich sogar ein Karriereende in München vorstellen können, wie die Sportjournalisten Christian Falk und Tobi Altschäffl in ihrem Podcast Bayern Insider ausplauderten.

Passend dazu berichtet auch der Kicker, dass ein „erster Gedankenaustausch im Herbst“ sowohl mit Ulreich als auch Neuer stattfinden soll. Auch das Sportmagazin geht davon aus, dass sich Ulreich „ein weiteres Jahr als Schattenmann sehr gut vorstellen kann“.

Christoph Freund will „in den nächsten Monaten“ Vertragsgespräche führen

Der neue Bayern-Sportdirektor Christoph Freund sagte vor dem DFB-Pokalspiel in Münster zu den anstehenden Vertragsgesprächen: „Ich bin gut drei Wochen hier, hab erst mal das ganze Umfeld kennengelernt. Wir werden in den nächsten Monaten Gespräche führen.“ Gut möglich, dass Ulreich dann einer der ersten ist, mit denen Freund Gespräche führen wird. (kk)