Verlängert er seinen Vertrag beim FC Bayern? Sané äußert sich zum aktuellen Stand

Von: Luca Hartmann

Der Vertrag von Leroy Sané beim FC Bayern läuft noch bis zum Sommer 2025. Jetzt hat sich der Offensiv-Star zu einer möglichen Vertragsverlängerung geäußert.

München – Fans und Verantwortliche des FC Bayern München haben in dieser Saison großen Spaß an den Leistungen von Leroy Sané. Der Nationalspieler spielt seine bislang beste Bayern-Saison und liefert seit Wochen Topleistungen ab. In 18 Spielen gelangen ihm wettbewerbsübergreifend bereits neun Tore und sieben Vorlagen. Klar, dass die Bosse ihn gerne an der Säbener Straße halten wollen.

Leroy Aziz Sané Geboren: 11. Januar 1996 (Alter: 27 Jahre), Essen Position: Außenstürmer Vertrag beim FC Bayern bis: 30. Juni 2025 Marktwert: 75 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Verlängert er seinen Vertrag beim FCB? Sané äußert sich zum aktuellen Stand

Sané selbst denkt jedoch derzeit nicht daran, mit dem Rekordmeister über eine Verlängerung seines bis 2025 laufenden Vertrags zu reden. „Gedanken habe ich mir noch nicht gemacht. Der Verein will Gespräche führen, aber im Moment will ich mich noch auf die Saison konzentrieren“, sagte Sané vor dem Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Türkei in Berlin.

Die starken Leistungen sind natürlich auch anderen europäischen Topklubs nicht entgangen. Unter anderem Champions-League-Sieger Manchester City und dem von Jürgen Klopp trainierten FC Liverpool sollen interessiert sein. Dennoch stellt der DFB-Star klar: „Der FC Bayern wird mein erster Ansprechpartner sein, alles Weitere kommt von alleine.“

Leroy Sané hat sich zum aktuellen Stand einer möglichen Vertragsverlängerung beim FC Bayern geäußert. © Christian Charisius/dpa

Sané: „FC Bayern wird mein erster Ansprechpartner sein“

Aktuell will sich der 57-fache Nationalspieler aber nicht durch Vertragsgespräche ablenken lassen. „Ich muss sagen, ich hatte eine gute Vorbereitung, bin super gestartet, habe mich in einen Flow gespielt. Ich versuche alles, dass es weiter so läuft, es macht gerade sehr viel Spaß, auch hier bei der Nationalmannschaft. Ich habe große Ziele und versuche mich immer wieder zu motivieren“, sagte der 27-Jährige.

Dass das gelingt, hofft auch Bundestrainer Julian Nagelsmann, unter dem Sané in seiner aktuellen Form gesetzt sein dürfte. „Ich bin keiner, der gerne viel redet. Aber ich will Verantwortung auf dem Platz übernehmen. Wir haben einiges vor. Die Position bei der Nationalelf gefällt mir sehr. Wir hatten schon im Verein eine gute Beziehung, er weiß genau, was ich brauche. Ich bekomme die Freiheiten auf dem Platz und versuche, das mit Leistung zurückzugeben“, schwärmte Sané von Nagelsmann.

Freund will Sané beim FC Bayern halten

Laut Informationen der Bild ist ein Gespräch von Sanés Berater Fali Ramadani mit der Bayern-Seite nach der Länderspielpause angesetzt, um über eine Verlängerung zu sprechen. Bayern-Sportdirektor Christoph Freund gab erst kürzlich erste Details zu den Gesprächen bekannt.

Zuvor lobte Freund Sané in großen Tönen. „Leroy macht es gerade über­ragend. Man sieht an seinem strahlenden Gesicht, wie viel Spaß er hat. Er strotzt vor Energie. Das ist der beste Leroy Sané, den es bisher beim FC Bayern gab. Er ist einer der Spieler, auf die wir die Zukunft der Mannschaft aufbauen wollen“, wird Freund in der Sport Bild zitiert. (LuHa)