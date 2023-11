Bringt die de-Ligt-Verletzung Boateng jetzt doch zurück zum FC Bayern?

Von: Florian Schimak

Als wäre die Pokal-Blamage für den FC Bayern nicht schon schlimm genug, hat sich auch Matthijs de Ligt wohl schwerer verletzt. Kommt nun Boateng wieder ins Spiel?

München – Keine vier Wochen ist es her, da teilte der FC Bayern mit, dass man Jérôme Boateng nicht unter Vertrag nehmen werde. „In der Betrachtung aller Aspekte“ hätten die Münchner damals entschieden, auf eine Verpflichtung des Innenverteidigers zu verzichten.

Doch nun könnte sich das Blatt wieder wenden! Der Grund: Die Verletzung von Matthijs de Ligt bei der Pokal-Blamage am Mittwochabend in Saarbrücken. Der Niederländer zog sich dabei einen Teilriss des Innenbandes im rechten Knie zu und wird nach Angaben des Rekordmeisters „in den nächsten Spielen fehlen“.

Jérôme Boateng Geburtsdatum: 3. September 1988 (35 Jahre) Verein: vereinslos Position: Innenverteidiger Marktwert: 0,5 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

FC Bayern gehen die Innenverteidiger aus – Sinneswandel bei Boateng?

Mit Minjae Kim steht Trainer Thomas Tuchel lediglich ein fitter Innenverteidiger zur Verfügung. Dayot Upamecano kehrte erst am Montag nach seinem Muskelfaserriss ins Mannschaftstraining zurück. Am Samstag steht das Topspiel bei Borussia Dortmund an. Denken die Bayern nun also um?

Der Gerüchte befeuerte Boateng am Donnerstagvormittag, als er abermals bei der zweiten Mannschaft der Bayern trainierte. Auffällig: Boateng trug dort ein das Trainings-Outfit der Profis, während der Rest das der Amateure anhatte.

Kehrt Jérôme Boateng (r.) nach der Verletzung von Matthijs de Ligt doch zurück zum FC Bayern? © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Fakt ist: Auch aufgrund der unsicheren juristischen Lage bei Boateng sind die Münchner aktuell weiter gegen eine Verpflichtung. Allerdings soll sich Trainer Tuchel laut Bild-Infos zuletzt noch einmal intern für eine Boateng-Verpflichtung ausgesprochen haben.

„Er verhält sich vorbildlich“, erklärte der Bayern-Trainer vor wenigen Wochen: „So, wie er das bei mir und hier beim Verein immer macht. Und er ist auf einem sehr, sehr guten sportlichen Niveau.“

Mit der Thematik um Noussair Mazraoui wollen die Bayern-Bosse aktuell allerdings nicht weiter Öl in Fan-Feuer kippen. Erst nach dem Pokal-Aus gab es eine Aussprache zwischen den Stars und dem Anhang.

Boateng ist wegen des Prozesses der häuslichen Gewalt in großen Teilen der Fanlager mehr als umstritten. Allerdings soll dieser offenbar nicht in den nächsten Monaten neu aufgerollt werden. (smk)

