Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern wird im Winter einen Verteidiger verpflichten. Bei der Suche erhält Sportdirektor Christoph Freund nun offenbar einen Korb.

München – Der FC Bayern wird in der Winter-Transferperiode mindestens einen Abwehrspieler verpflichten. Der dünne Kader soll im Defensivbereich aufgestockt werden. Derzeit fahndet Sportdirektor Christoph Freund nach geeigneten Kandidaten, um etwaige Wechsel zu Beginn des Jahres einzutüten. Der Österreicher muss wohl einen Namen von seiner Liste streichen.

Bayern-Boss kündigt Abwehr-Transfers an – und kassiert Korb von Weltmeister

„Die Winter-Transferperiode ist nicht so einfach. Wir sind hinten nominell nicht so groß aufgestellt. Es gibt noch den Africa Cup und die Asienmeisterschaft, daher gibt‘s einiges zu tun die nächsten Wochen“, erklärte der Sportdirektor bei DAZN nach dem 1:0-Arbeitssieg des Rekordmeisters in Köln. Diese Freund-Aussage dürfte Tuchel freuen, der Trainer hatte sich in den vergangenen Wochen immer wieder über den Mini-Kader beschwert.

Raphael Varane von Manchester United wird den Personal-Engpass der Bayern, die bis Jahresende voraussichtlich auf Matthijs de Ligt verzichten müssen, wohl nicht beheben. Sky hatte zuletzt berichtet, dass der FC Bayern den Ex-Weltmeister beobachtet – das Gehalt könnte womöglich zum Knackpunkt werden. Wie nun aber das britische Portal The Athletic schreibt, will der Franzose die Red Devils gar nicht verlassen. Die Bayern haben sich bei der Suche nach Verstärkungen offenbar einen Korb eingefangen.

Korb für FC Bayern? Abwehr-Ass plant wohl keinen Wechsel im Winter

Vielmehr will Varane seinen verlorenen Stammplatz bei Manchester United zurückerobern. Der Innenverteidiger, der vor etwas mehr als zwei Jahren für 70 Millionen Euro Ablöse von Real Madrid auf die Insel gewechselt war, muss sich hinter dem Duo Harry Maguire und Victor Lindelöf anstellen.

Sollte dieser Plan jedoch scheitern, sei ein Wechsel allerdings keinesfalls komplett ausgeschlossen. Dennoch dürfte ein Winter-Transfer zum FC Bayern äußerst unwahrscheinlich sein, wenn man den Worten von United-Coach Erik ten Hag vertraut.

Ex-FCB-Coach wischt Bayern-Gerüchte um Varane beiseite

„Ich habe keine Ahnung, worüber gesprochen wird. Das sind nur Gerüchte“, sagte der frühere Bayern-Jugendtrainer auf die aktuellen Bayern-Gerüchte angesprochen. „Wir haben einen internen Wettbewerb. Wenn man zwischen zwei brillanten Spielern – Varane und Harry Maguire – entscheiden muss, muss am Ende eben auch eine Wahl getroffen werden.“ Varanes Vertrag läuft noch bis 2025, sein Marktwert wird auf 35 Millionen Euro taxiert.

Die Ablöse wäre also im Bereich des Machbaren. Allerdings möchte der FC Bayern auch in eine „Holding Six“ investieren. Varanes Vereinskollege Casemiro ist womöglich für unter 50 Millionen Euro zu haben. (ck)