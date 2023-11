Ex-Bayern-Star Alaba taucht in ungewöhnlichem Outfit auf – Kroos verteilt Seitenhieb

Von: Christoph Klaucke

David Alaba trifft mit der österreichischen Nationalmannschaft auf Deutschland. Bei der Ankunft in Wien überrascht der Ex-Bayern-Star mit seinem Outfit.

München – David Alaba feierte mit dem FC Bayern einst große Erfolge. Der Abwehrspieler gewann mit den Roten zweimal die Champions League und zehn Deutsche Meisterschaften. 2021 hat der Österreicher das rote Trikot mit dem weißen Dress von Real Madrid eingetauscht und holte ebenfalls Meistertitel und Henkelpott. Die Verbindung zu Deutschland bleibt für Alaba aber auch nach seinem Wechsel bestehen.

Alaba besucht mit Ex-Bayern-Star NFL-Spiel in Frankfurt

Erst vergangenen Sonntag war Alaba beim NFL-Spiel in Frankfurt zwischen den New England Patriots und Indianapolis Colts zu Besuch – gemeinsam mit Marcel Sabitzer, ebenso ein ehemaliger Spieler des FC Bayern. Die beiden Fußball-Profis warfen sich in Schale und trafen die NFL-Stars hautnah. Mit JuJu Smith-Schuster kam es sogar zum Trikottausch.

Von Frankfurt ging es für das Duo dann direkt weiter nach Wien, wo sich die österreichische Nationalmannschaft auf das abschließende EM-Qualifikationsspiel am Donnerstag in Estland vorbereitet. Alaba postete auf Instagram mehrere Fotos von seiner Ankunft im Team-Hotel. Der gebürtige Wiener musste sich für sein Outfit einen Seitenhieb von Vereinskollege Toni Kroos gefallen lassen, beide spielen nach ihrer gemeinsamen Zeit beim FC Bayern mittlerweile zusammen bei Real Madrid

David Alaba bei der Ankunft in Wien bei der österreichischen Nationalmannschaft. © David Alaba/Instagram

Ex-Bayern-Star Alaba taucht in ungewöhnlichem Outfit auf – Kroos verteilt Seitenhieb

Während sich Alaba beim NFL-Auftritt noch im dunklen Mantel präsentierte, trug er bei der Nationalmannschaft eine hellblaue Strickjacke und ein Baseballcap. Der 31-Jährige zeigte davon drei Schnappschüsse, auf zwei weiteren Fotos war er allerdings beim Training zu sehen.

„Bild 2 und 4 top!“, schrieb Toni Kroos zu der Bilderstrecke. Dem Weltmeister gefällt offenbar, seinen Kumpel in Hosen und Stutzen auf dem Rasen zu sehen – von Alabas Modegeschmack hält er demzufolge weniger. Die nächste Spitze kassiert der ehemalige Bayern-Star von Vereinskollege Luka Modric, der wissen möchte, warum Alaba eine „Decke“ trägt. Franck Ribéry reagiert hingegen mit einem liebevollen „Mein Bruder“.

Alaba trifft mit Österreich auf EM-Gastgeber Deutschland

Das ÖFB-Team hat sich bereits für die EM 2024 in Deutschland im kommenden Sommer qualifiziert. Um noch Gruppensieger zu werden, bedarf es aber eines Patzers der führenden Belgier. Fünf Tage später am Dienstag (21. November) kommt es dann im Wiener Praterstadion zum Prestige-Duell mit Deutschland. Dem DFB-Team drohen schwere EM-Lose: Die möglichen Gruppen-Gegner. (ck)