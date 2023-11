FC Bayern sucht „Holding Six“: ManU-Star für unter 50 Millionen Euro zu haben?

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern will im Winter einen neuen Sechser verpflichten. Auf der Transferliste steht mit Casemiro offenbar ein Weltstar. Auf Empfehlung von Trainer Tuchel.

München – Das Warten auf die „Holding Six“ beim FC Bayern könnte im Winter endlich ein Ende haben. Nachdem im Sommer in letzter Minute der Wechsel des Portugiesen Palhinha nach München geplatzt war, fällt nun ein weiterer Name aus der Premier League. Die Bayern beschäftigen sich offenbar mit Casemiro von Manchester United.

Casemiro Geboren: 23. Februar 1992 (Alter 31 Jahre), São José dos Campos, São Paulo, Brasilien Position: Defensives Mittelfeld Verein: Manchester United (Vertrag bis 2026) Marktwert: 40 Millionen Euro

Tuchel empfiehlt Bayern-Bossen offenbar Casemiro

Die Transferplanungen beim FC Bayern nehmen Fahrt auf, schließlich öffnet in gut einem Monat am 1. Januar 2024 das Transferfenster für die Bundesliga. Dann wollen die Münchner gerne den ein oder anderen Neuzugang vorstellen. Denn die Zeit drängt, schon am 12. Januar starten die Bayern mit dem Heimspiel gegen Hoffenheim ins neue Jahr.

Ganz oben auf der Liste steht neben Verstärkungen im Abwehrbereich weiterhin ein Sechser – im englischen Sprachgebrauch auch als „Holding Six“ bezeichnet. Sportdirektor Christoph Freund verriet zuletzt, dass der FC Bayern auf drei Positionen Neuzugänge sucht. In den Diskussionen ist laut der katalanischen Online-Zeitung El Nacional der Brasilianer Casemiro ein Thema.

Der FC Bayern um Uli Hoeneß, Thomas Tuchel und Christoph Freund (v.l.) plant den Transfer eines Sechsers. © Bernd Feil/M.i.S./Imago

FC Bayern sucht „Holding Six“: ManU-Star für unter 50 Millionen Euro zu haben?

Demnach soll Casemiro auf der Transferliste des FC Bayern stehen. Offenbar hat sogar Trainer Thomas Tuchel, der im Sommer der Transfer-Taskforce „Ausschuss Sport“ angehörte, eine Empfehlung ausgesprochen.

Die Bosse um Bayern-Patron Uli Hoeneß, der bereits Winter-Transfers in Aussicht gestellt hat, sollen auf eine Ablöse unter 50 Millionen Euro hoffen. Casemiro steht bei Manchester United noch bis 2026 unter Vertrag, sein Marktwert beträgt 40 Millionen Euro.

Transferziel Casemiro erzielte gegen FC Bayern Doppelpack

Der 31-Jährige zählt zu den besten Spielern auf seiner Position und führte Real Madrid als Stabilisator vor der Abwehr unter anderem zwischen 2016 und 2018 zu drei Champions-League-Siegen. Nach einem weiteren Titel 2022 suchte Casemiro eine neue Herausforderung in England und wechselte für über 70 Millionen Euro Ablöse nach Manchester.

Seit Mitte Oktober fällt der Brasilianer jedoch aufgrund einer Verletzung an der Kniesehne aus. Mitte September noch erzielte er in der Champions League einen Doppelpack, als der FC Bayern Manchester United in einer torreichen Partie mit 4:3 schlug. Womöglich wechselt Casemiro nach seiner Genesung im Winter die Seiten, Bedarf ist in München jedenfalls vorhanden und Tuchel offenbar ein großer Fan. (ck)