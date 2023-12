Sané enthüllt Hoeneß-Anrufe nach schlechten Spielen für den FC Bayern

Von: Korbinian Kothny

Leroy Sané blüht in dieser Saison beim FC Bayern auf. Zu Bayern-Patron Uli Hoeneß pflegt der Offensivstar ein besonderes Verhältnis. Da gibt‘s auch mal Kritik.

München – Es läuft bei Leroy Sané. Neben den Leistungen stimmen bislang auch die Zahlen beim Offensivstar des FC Bayern in dieser Saison. 17 Scorer-Punkte hat der 27-Jährige wettbewerbsübergreifend bereits gesammelt – in der ganzen vergangenen Spielzeit waren es ‚nur‘ 24.

Hoeneß und Sané stehen in regelmäßigem Austausch

Sané fühlt sich wohl in München, und das sieht man an seinen Leistungen. Dafür verantwortlich: Neben Trainer Thomas Tuchel auch Bayern-Patron Uli Hoeneß. Der Ehrenpräsident scheint ein Auge auf seinen sensiblen Offensiv-Star zu werfen und versucht ihn, wo es nur geht zu unterstützen. Das kann dann auch schon mal in einer Einladung an den Tegernsee münden.

Auch Sané schätzt den Umgang mit dem 71-Jährigen. „Das Wort von Uli Hoeneß hat viel Gewicht. Deswegen höre ich sehr genau zu, wenn er mir etwas sagt“, berichtet der Offensiv-Star im Interview mit der Sport Bild. Bei seinen Gesprächen ist Hoeneß dabei zu Sané immer ehrlich.

Wohl von Sané liegt Hoeneß am Herzen

„Wenn Herr Hoeneß anruft, sind es keine langen Gespräche. Er tadelt mich nach schlechten Leistungen schon mal am Telefon: ‚Das hast du nicht gut gemacht, Leroy. Das musst du besser machen“, erzählt der 27-Jährige weiter. Aber Hoeneß wäre nicht Hoeneß, wenn es nur bei Kritik bleiben würde. „Er fragt mich dann offen: ‚Was ist los? Brauchst du etwas, soll ich vorbeikommen? Oder willst du bei mir vorbeischauen?“

Auch bei guten Leistungen melde sich Hoeneß bei Sané, lässt dieser wissen. Eine gewisse Regelmäßigkeit gibt es bei den Gesprächen allerdings nicht. Muss für den Offensivstar aber auch nicht sein. „Herr Hoeneß kann die Entwicklungen sehr gut einschätzen“, weiß Sané und ist sich der Unterstützung des Ehrenpräsidenten sicher. „Uli Hoeneß liegt mein Wohl am Herzen, das merke ich.“

Sané fühlt sich mit Familie in München wohl

Generell scheint sich der 27-Jährige, dessen Vertrag 2025 ausläuft, in München mittlerweile komplett eingelebt zu haben. Das war am Anfang seiner Bayern-Zeit noch nicht so. Für Sané sei dies aber ein normaler Prozess und er „kann heute sagen, dass meine Familie und ich uns in München definitiv wohlfühlen.“ Das sieht man auch auf dem Platz. (kk)