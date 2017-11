Verzicht auf Testspiel: James vorzeitig zurück zum FC Bayern

James trainierte am Montag schon wieder in München.

Darüber freut sich Jupp! James Rodríguez ist vorzeitig von der kolumbianischen Nationalmannschaft zum FC Bayern München zurückgekehrt.

Wie der deutsche Rekordmeister am Montag mitteilte, verzichtete der Offensivspieler auf ein Testspiel in China am Dienstag.

Stattdessen nahm der 26-Jährige unter Trainer Jupp Heynckes schon die Vorbereitung auf das Bundesliga-Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den FC Augsburg auf.

De vuelta a Múnich. Back to Munich ! Ein Beitrag geteilt von James Rodríguez (@jamesrodriguez10) am 12. Nov 2017 um 10:38 Uhr

James hatte am vergangenen Freitag mit Kolumbien noch beim 1:2 in Südkorea gespielt.

dpa