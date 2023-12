Löst er das Abwehr-Problem beim FC Bayern? Frohe Kunde für Coach Tuchel

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern tritt am Sonntagabend gegen den VfB Stuttgart an. Für Trainer Thomas Tuchel gibt es in Bezug auf die Abwehr überraschende Nachrichten.

München – Eigentlich hat man mit ihm in diesem Jahr nicht mehr gerechnet!

Vor dem Spitzenspiel am Sonntag gegen den VfB Stuttgart (19.30 Uhr im Live-Ticker) gibt es für Thomas Tuchel und den FC Bayern positive Neuigkeiten: Matthijs de Ligt wird wieder im Kader stehen. „Matta (de Ligt, Anm. d. Red.) war heute voll im Training“, verriet der Coach am Freitagmittag auf der Pressekonferenz auf Nachfrage von tz.de: „Er wird im Kader stehen und einige Minuten bekommen.“

Matthijs de Ligt kehrt gegen Stuttgart in den Kader zurück: Frohe Kunde für Bayern-Coach Tuchel

Damit drückt der Schuh in der Abwehr bei den abschließenden Partien der Münchner in diesem Jahr nicht mehr allzu arg. Mit einer Rückkehr von de Ligt, der sich beim Pokal-Aus in Saarbrücken Anfang November einen Innenbandteilabriss im rechten Knie zuzog, hatte man eigentlich erst im kommenden Jahre gerechnet.

Tuchel kann also aufatmen! Bereits am Mittwoch und Donnerstag hatte der Niederländer wieder mit dem Team trainiert, weshalb er nun gegen den VfB zur Verfügung steht. Zwischenzeitlich musste Leon Goretzka in der Verteidigung aushelfen, weil mit Minjae Kim lediglich ein fitter Innenverteidiger zur Verfügung stand. Nun kann der Bayern-Coach gegen Stuttgart gleich drei gelernte zentrale Verteidiger zurückgreifen.

Thomas Tuchel hatte vor dem VfB-Spiel gute Neuigkeiten im Gepäck. © IMAGO/Allstar Picture Library Ltd

Sorgen um Harry Kane vor dem VfB-Spiel: Bayern-Stürmer „kränkelt ein bisschen“

Weiter ausfallen werden Serge Gnabry (Muskelsehnenanriss), Noussair Mazraoui (Muskelbündelriss), Kingsley Coman (Muskelfaserriss) und Bouna Sarr (Kreuzbandriss). Ansonsten sind nach Aussage von Tuchel alle Stars fit. Auch Jamal Musiala „ging es gut“, sagte der Trainer über den Youngster, der unter der Woche sein Startelf-Comeback gegeben hatte.

Einzig bei Harry Kane ist die Lage noch nicht ganz klar. „Harry kränkelt ein bisschen. Da müssen wir schauen, wir hoffen aber, dass er morgen ins Training zurückkommt“, so Tuchel am Freitagmittag im Pressestüberl. Einem Einsatz aber sollte nichts im Wege stehen.

Mögliche Bayern-Aufstellung gegen Stuttgart – Müller winkt Startelf

Neuer – Laimer, Upamecano, Kim, Davies – Kimmich, Goretzka – Müller, Musiala, Sané – Kane

Als möglicher Coman-Ersatz bieten sich Mathys Tel und Thomas Müller an. „Er hat sehr fleißig gespielt gegen Manchester“, lobte Tuchel den Routinier auffällig deutlich: „Wenn du eine Besprechung machst, weißt du, dass der Thomas alles mitbekommt, was du willst. Auf dem rechten Flügel ist er groß geworden. Keine Position der vorderen vier ist für ihn ein Problem. Natürlich ist er in der Verlosung, zu beginnen. Er hat es seit Längerem verdient und trainiert hervorragend. Er verhält sich sensationell gut.“ (smk)

Von der Säbener Straße berichtet Florian Schimak