Nagelsmann nach Kahn-Basta erleichtert – macht sein Co-Trainer nun den Abflug?

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Teilen

Julian Nagelsmann sitzt beim FC Bayern nach Oliver Kahns Machtwort wieder fest im Sattel. Sein Co-Trainer Dino Toppmöller wird in Stuttgart gehandelt.

München – Nächstes Basta vom Titan! Vorstandschef Oliver Kahn (53) hat sich im Vorlauf des 4:2-Erfolgs des FC Bayern in Pilsen in die Trainer-Talent-Diskussion um Julian Nagelsmann (35) eingeschaltet - und für klare Verhältnisse gesorgt. „Es gibt keine Zweifel an seiner Arbeit. Es geht nicht um Alter, sondern um Qualität, und Julian hat sehr viel Qualität“, sagte Kahn bei DAZN und stellte klar: „Auch ich lerne auch jeden Tag dazu, das ist keine Frage des Alters. Beim FC Bayern muss sich jeder Trainer einfinden. Dass Julian keine Erfahrung hat, wer auf solche Ideen kommt, da frage ich mich, wo das herkommt.“ Abschließend bezeichnete er die Alters-Debatte um den jungen Fußballlehrer als „aberwitzig“.

FC Bayern: Nagelsmann freut sich über Kahns Rückendeckung

Kahns Klartext kam bei Nagelsmann gut an. Als er nach Abpfiff in der Pilsener Doozan Arena davon unterrichtet wurde, erklärte der Münchner Chefanweiser zunächst, dass zwischen ihn, Kahn, Sportvorstand Hasan Salihamidzic (45) und Präsident Herbert Hainer (68) kein Blatt Papier passe: „Wir sind alle sehr eng, tauschen uns viel aus und haben ein extrem gutes Miteinander. Dennoch gibt es Dinge, die man einfach mal diskutiert.“ Alle Beteiligten hätten Woche für Woche viele Interviews und dabei werde ein Wort benutzt, das nie jemand böse gemeint hätte.

Den Begriff „Trainer-Talent“ hat Nagelsmann laut eigener Aussage „auch nie so extrem böse aufgefasst“. Man müsse eben schauen, was für eine Wirkung eine solche Bezeichnung hätte: „Und natürlich freue ich mich, wenn Oli das richtig eingeordnet hat.“ Der Trainer erachtet es als wichtig, dass die Verbundenheit, die im Klub gelebt wird, auch durch Gespräche nach außen transportiert wird: „Demnach bin ich froh, dass das Thema abgehakt ist. Es war in meinem Kopf jetzt nicht so groß, wie es vielleicht gemacht wurde.“

Die Rekord-Torjäger des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

FC Bayern: Nagelsmann hat schlechteren Punkteschnitt als Niko Kovac

Zum Abschluss seines Plädoyers auf die Bayern-Familie betonte Nagelsmann: „Ich habe mit keinem dieser Protagonisten ein Problem. Ganz im Gegenteil. Wir arbeiten alle hochzufrieden eng zusammen und haben ein Interesse: Bayern München maximal erfolgreich dastehen zu lassen.“

In Sachen Erfolg hat der Fußballlehrer allerdings noch Luft nach oben, zumindest was die Punkte-Ausbeute betrifft: Er hat den schlechtesten Schnitt aller Bayern-Trainer der letzten zehn Jahre, die mehr als 50 Spiele absolviert haben. Nagelsmann kommt derzeit auf 2,24 Punkte und liegt damit hinter Niko Kovac (2,26) und Carlo Ancelotti (2,28). Dementsprechend werden die Diskussionen um seine Person nach Nicht-Siegen in der Bundesliga sukzessive größer.

Nagelsmanns Co-Trainer Dino Toppmöller (li.) könnte den FC Bayern Richtung Stuttgart verlassen. © Ulmer/Imago

Dino Toppmöller: Nagelsmanns Co-Trainer vor Wechsel nach Stuttgart?

Womöglich muss Nagelsmann demnächst auf einen seiner Co-Trainer verzichten. Laut Bild soll Dino Toppmöller (41) beim VfB Stuttgart als Nachfolger von Pellegrino Matarazzo (44) hoch im Kurs stehen. Unwahrscheinlich allerdings, dass Bayern ihn ziehen lässt.

Nagelsmann schätzt den Sohn von Trainerlegende Klaus Toppmöller (71) sehr. Dino, der als Chefcoach bereits Belgien-Klub Royal Excelsior Vorton und in Luxemburg bei Düdelingen tätig war, gilt als Spielerflüsterer - vor allem für die Franzosen ist er ein wichtiger Ansprechpartner. Nach tz-Informationen haben die Stuttgarter noch nicht bei Bayern wegen Toppmöller angefragt. Manuel Bonke, Philipp Kessler