VfL Bochum - FC Bayern: Wo läuft das Bundesligaspiel live im TV und Live-Stream?

Der FC Bayern gastiert am 3. Bundesliga-Spieltag beim VfL Bochum. Wer überträgt das Spiel live im TV und Live-Stream? Alle Infos gibt es hier.

Bochum - Am 3. Spieltag der Bundesliga-Saison 2022/23 steht für den amtierenden deutschen Meister FC Bayern München das Auswärtsspiel beim VfL Bochum auf dem Programm. Die Partie wird live im TV und im Live-Stream ausgestrahlt.

VfL Bochum empfängt den FC Bayern am 3. Bundesliga-Spieltag: Wann ist Anpfiff?

Die Begegnung zwischen der Mannschaft von Trainer Thomas Reis und dem Rekordmeister findet am Sonntag, den 21. August 2022 statt. Anpfiff ist um 17.30 Uhr im Vonovia Ruhrstadion an der Castroper Straße in Bochum, das über eine Kapazität von 27.599 Plätzen verfügt.

FC Bayern München: Bilanz gegen den VfL Bochum

Der FC Bayern und der VfL Bochum treffen zum insgesamt 78. Mal aufeinander. In den bisherigen Spielen konnten sich die Münchner 51 Mal durchsetzen, zehn Partien konnte der VfL für sich entscheiden. 16 Duelle endete mit einem Unentschieden.

An das letzte Match in Bochum hat der FCB keine allzu guten Erinnerungen. Am 22. Spieltag der Saison 2021/22 revanchierte sich der Tabellen-13. der vergangenen Spielzeit mit einem 4:2-Sieg für die 0:7-Klatsche in der Hinrunde.

VfL Bochum - FC Bayern: Die voraussichtlichen Aufstellungen VfL Bochum: Riemann - Gamboa, Heintz, Ordets - Osei-Tutu, Stöger, Losilla, Janko - Asano - Zoller, Hofmann FC Bayern: Neuer - Pavard, de Ligt, Hernandez, Davies - Kimmich, Sabitzer - Müller, Sané - Coman, Mané

VfL Bochum gegen FC Bayern: Wer zeigt das Bundesligaspiel live im TV und Live-Stream?

Der Online-Streamingdienst DAZN hat sich die Rechte für die Übertragung der Bundesligaspiele am Sonntag gesichert. Somit läuft auch die Partie VfL gegen FCB dort. Um den Live-Stream aufrufen zu können, wird ein gültiges Abo benötigt. Dieses kostet entweder 29,99 Euro im Monat (jederzeit monatlich kündbar) oder 24,99 Euro im Monat (12 Monate Mindestlaufzeit, danach monatlich kündbar).

Übrigens: Wer einen Smart-TV besitzt und darauf die DAZN-App nutzt, kann das Spiel auch auf dem heimischen TV-Gerät genießen.

VfL Bochum gegen FC Bayern: Highlights im Free-TV

Noch am Sonntagabend laufen im Free-TV bereits die Highlights der Begegnung. Ab ca. 21.45 Uhr zeigen der NDR, SWR und WDR eine ausführliche Zusammenfassung des Spiels Bochum gegen Bayern München. Ab 21.50 Uhr dann auch der BR in „Blickpunkt Sport“. Weitere Sendezeiten: ab 22 Uhr beim MDR und RBB sowie ab 22.55 Uhr beim HR.

VfL Bochum - FC Bayern: Bundesliga-Übertragung im Überblick

TV DAZN (Smart-TV) Live-Stream DAZN Live-Ticker tz.de Highlights im Free-TV NDR, SWR, WDR (ab 21.45 Uhr), BR (ab 21.50 Uhr), MDR, RBB (ab 22 Uhr), HR (ab 22.55 Uhr)

VfL Bochum gegen FC Bayern München: Bundesliga im Live-Ticker

Wir begleiten das Bundesliga-Match VfL Bochum gegen den FC Bayern im Live-Ticker. Dort verpassen Sie garantiert nichts! Darüber hinaus finden Sie auf tz.de rund um die Uhr alle Infos zum deutschen Rekordmeister. (sk)