Bayern-Star Goretzka zum BVB? Ein Grund spricht dafür – und gleichzeitig dagegen

Von: Patrick Mayer

Leon Goretzka gilt beim FC Bayern als Kandidat für einen Wechsel. Borussia Dortmund sucht Ersatz für Jude Bellingham. Rückt der Münchner in den Fokus?

München/Dortmund – „Ich bin ein Kind des Ruhrgebiets. Da antwortet man auf die Frage nach der Nationalität mit Schalke, Dortmund oder Bochum.“ Leon Goretzka stand mit dieser Aussage nach einem Länderspiel Deutschlands gegen Serbien (1:1) 2019 zur Wahl beim Fußball-Spruch des Jahres.

Leon Goretzka: Wechsel zum BVB für Bayern-Star ein Thema?

Diesen einen Titel konnte Goretzka letztlich nicht gewinnen, im Gegensatz zu mittlerweile fünf deutschen Meisterschaften. Dennoch sagte der Spruch viel über ihn aus. Denn: Bis heute ist der 28-jährige Nationalspieler dem Pott, seiner Heimat, dem Vernehmen nach tief verbunden. Und so rückt dieser Tage eine mögliche Rückkehr ins tiefste Nordrhein-Westfalen wieder in den Fokus, während der FC Bayern München eine Trennung von seinem Mittelfeldstrategen in dieser Transferperiode nicht mehr ausschließt.

Und: Borussia Dortmund sondiere nach dem Transfer von Ausnahmespieler Jude Bellingham (zu Real Madrid) trotz der Verpflichtung von Felix Nmecha (vom VfL Wolfsburg) den Transfermarkt nach weiterer Verstärkung für das defensive Mittelfeld, ließ BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl verlauten. Wäre Goretzka ein Kandidat?

Wie Sky berichtet, würden die Bayern über einen Goretzka-Transfer bei einem Angebot zwischen 40 und 50 Millionen Euro Ablöse nachdenken. Im Trainingslager 50 Kilometer südlich von München am Tegernsee schlossen Trainer Thomas Tuchel, der neue CEO Jan-Christian Dreesen und Ehrenpräsident Uli Hoeneß, der wieder kräftig mitwirkt, einen möglichen Verkauf in diesem Sommer allesamt nicht aus. Weil der deutsche Rekordmeister im Werben um England-Superstürmer Harry Kane (Tottenham Hotspur) jeden Euro braucht?

Leon Goretzka: FC Bayern vermeidet klares Bekenntnis zum Spieler

„Goretzka und Mané sind beide Spieler des FC Bayern München. Heute kann keiner sagen, wie der Kader am 1. September ausschaut. Dabei will ich es auch belassen. Leon hat keine einfache Saison gehabt und ist selbst nicht zufrieden. Er ist ein unglaublich wertvoller Spieler, wenn er fit und in Form ist“, sagte etwa Dreesen. Wenn er in Form ist? Ein Fingerzeig aus der Chefetage.

„Leon hatte, das ist kein Geheimnis, ein unbefriedigendes Ende der letzten Saison. Für sich selbst und uns auch. Er ist wegen seines Status, seines Vertrags und seines Alters jemand, von dem wir viel erwarten: Dass er Verantwortung trägt und die Mannschaft trägt“, meinte indes FCB-Coach Tuchel und zählte Goretzka förmlich an: „Da ist Luft nach oben und unsere Aufgabe ist, ihm dabei zu helfen.“ Harte Worte. Damit nicht genug: Zwischen Trainer und Spieler soll das Verhältnis Medienberichten zufolge angeknackst sein.

Aus Rottach-Egern am Tegernsee, wo die Sommervorbereitung am 15. Juli offiziell begann, machte in den Sozialen Netzwerken etwa ein Video die Runde, wie Tuchel mit Kopfschütteln darauf reagiert, als Goretzka mitten im Bayern-Training das Schuhwerk wechseln muss. Hoeneß sprach dagegen lieber über den neu verpflichteten Konrad Laimer (von RB Leipzig). „Die Diskussion um die Sechs, die stellt sich für mich gar nicht. Ich glaube, dass wir an Laimer sehr, sehr, sehr viel Spaß haben werden“, meinte der Vereinspatron.

FC Bayern: Kein Platz für Leon Goretzka und Konrad Laimer gemeinsam?

Der Österreicher Laimer ist wie Goretzka auf der Mittelfeldachse zwischen der Sechs und der Acht daheim. Dahoam, wie man in Bayern sagt, ist Goretzka immer noch oft im Ruhrgebiet. Die WAZ will den muskulösen Fußballer unlängst am Dortmunder Phoenix-See joggen gesehen haben. Dort, wo mehrere BVB-Stars wohnen.

Ein Zufall? Zu Abwehrkante Niklas Süle hat der Bayern-Star ein gutes Verhältnis, sie sind befreundet. „Er ist ein guter Kumpel, den ich kenne, seit ich ein Kind bin. Ich habe es sehr genossen, mit ihm zusammenzuspielen“, erzählte er im Mai 2022, nachdem feststand, dass der Innenverteidiger von der Isar nach Westfalen wechselt.

Name: Leon Goretzka Geboren: 06.02.1995 (in Bochum) Position: Zentrales Mittelfeld Fuß: rechts Klub: FC Bayern München Vertrag bis: 30.06.2026 Bisherige Stationen als Profi: VfL Bochum (bis 2013), FC Schalke (bis 2018) Marktwert: 45 Millionen Euro

In NRW wuchs Goretzka auf. Von Bochum, wo er geboren wurde und wo seine Eltern bis heute leben, sind es an den Signal Iduna Park des BVB nur knapp 23 Kilometer. Das enge Verhältnis zu seiner Familie ist überliefert. Noch während Goretzka Profi beim FC Schalke war, wohnte er im Haus seiner Eltern. Genau an diesem Punkt wird es knifflig. Denn: Sowohl der FC Schalke als auch der VfL Bochum gelten im Pott als Erzrivalen der Dortmunder. Weswegen er als Bochumer Junge auf ein Engagement beim Vize-Meister verzichten würde?

Leon Goretzka: Möglicher Ersatz für Jude Bellingham beim BVB?

Nach dem Abgang von Bellingham zu den „Königlichen“ für kolportiert 103 Millionen Euro Ablöse, wäre Goretzka bei Schwarz-Gelb wohl aus dem Stand Führungsspieler, während sein einstiger Stammplatz in Bayern in Gefahr ist. Darauf lässt das beharrliche Werben der Münchner um den defensiven Mittelfeldspieler Declan Rice (zum FC Arsenal) schließen, ehe sich der englische Nationalspieler schließlich für seine Heimat London entschied. Dass die Bayern Goretzkas Verkauf erwägen, obwohl er einen Vertrag bis 2026 hat, dürfte ebenfalls nicht als Vertrauensbeweis gewertet werden. Es bleibt spannend. (pm)