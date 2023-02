Wolfsburg gegen den FC Bayern im Live-Ticker: Neuer-Beben überschattet Spiel der Münchner

Von: Patrick Mayer

Teilen

Immer derselben Meinung? Weltmeister Manuel Neuer (li.) und Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. © IMAGO / Sven Simon

Beim FC Bayern herrscht rund um das Bundesliga-Spiel beim VfL Wolfsburg große Unruhe wegen des Interviews von Manuel Neuer. Verfolgen Sie die Partie heute ab 17.30 Uhr hier im Live-Ticker.

Fußball-Bundesliga : VfL Wolfsburg - FC Bayern -:- (-:-), heute, 17.30 Uhr

: VfL Wolfsburg - FC Bayern -:- (-:-), heute, 17.30 Uhr Interview von Manuel Neuer polarisiert: Weltmeister sorgt mit Aussagen für Unruhe in München.

von polarisiert: Weltmeister sorgt mit Aussagen für Unruhe in München. Verfolgen Sie das Spiel der Bayern in Wolfsburg heute ab 17.30 Uhr hier im Live-Ticker

VfL Wolfsburg - FC Bayern -:- (-:-), heute, 17.30 Uhr

Aufstellung Wolfsburg: - Aufstellung Bayern: - Tore: -

Update vom 5. Februar, 15.30 Uhr: Der FC Bayern spielt an diesem Sonntagabend beim VfL Wolfsburg. Doch das polarisierende Interview von Weltmeister Manuel Neuer ist das alles beherrschende Thema.

FCB-Ikone Stefan Effenberg hat Neuer für dessen Aussagen nun scharf kritisiert. Neuer müsse „darüber nachdenken, ob es überhaupt für ihn sinnvoll ist, nach diesen erhobenen Vorwürfen seinen bis 2024 gültigen Vertrag überhaupt zu erfüllen, oder ob es vielleicht besser ist, den Verein zu verlassen“, schrieb der einstige Nationalspieler in seiner Kolumne für t-online.

VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern live - Neuer-Beben überschattet Bundesliga-Spiel

Erstmeldung vom 5. Februar: München/Wolfsburg - Es rumort gewaltig beim FC Bayern: Das Interview des verletzten Stammtorhüters Manuel Neuer, in dem er Trainer Julian Nagelsmann und die Münchner Bosse für den Rauswurf des Torwarttrainers Toni Tapalovic scharf kritisierte, polarisiert weit über die Säbener Straße hinaus.

Dabei hatten sich die Bayern durch das 4:0 (3:0) im DFB-Pokal-Achtelfinale bei Mainz 05 ergebnistechnisch gerade erst gefangen. Aber: In der Bundesliga ist die Ergebniskrise nach dreimal 1:1 in Folge noch nicht überwunden. An diesem Sonntagabend (ab 17.30 Uhr) muss der deutsche Rekordmeister beim VfL Wolfsburg in Niedersachsen ran.

Manuel Neuer polarisiert: Weltmeister sorgt mit Aussagen für Unruhe in München

„Große Enttäuschung“, habe er verspürt, erklärte Neuer in dem Interview mit Süddeutscher Zeitung und The Athletic zum Tapalovic-Rauswurf: „Das hat mit dem Menschlichen zu tun, dem Umgang mit einem verdienten Mitarbeiter: Wir wollen als Bayern München anders – eine Familie – sein. Und dann passiert etwas, das ich so hier noch nicht erlebt habe. Das ist für alle schade: für den Verein, für Tapa, für den Staff, für alle Torhüter und somit natürlich auch für mich.“

In den ganzen Jahren habe er „nie etwas Negatives von irgendeinem Trainer über Toni gehört. Fragen Sie Pep Guardiola und seine Crew, Carlo Ancelotti oder Niko Kovac“, meinte der 36-jährige Keeper weiter, der sich nach seinem Skiunfall und der dabei erlittenen Unterschenkelfraktur derzeit in der Reha heranarbeitet.

Alle in unserer Torwart-Gruppe hat es zerrissen, da sind Leute in Tränen ausgebrochen.

„Alle in unserer Torwart-Gruppe hat es zerrissen, da sind Leute in Tränen ausgebrochen“, erzählte der Nationalspieler: „Eine für mich nachvollziehbare Begründung gab es nicht. Es wurden Dinge gesagt, die ich nicht teile. Aber ich habe keine Argumente gehört, die ausschließen, dass man miteinander hätte sprechen und die Dinge hätte klären können.“ Sein Interview dürfte auch in Wolfsburg ein viel besprochenes Thema sein.

VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern im Live-Ticker - Bundesliga am Sonntag

Verfolgen Sie das Bundesliga-Auswärtsspiel des FC Bayern beim VfL Wolfsburg heute Abend ab 17.30 Uhr hier im Live-Ticker. (pm)