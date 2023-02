VfL Wolfsburg - FC Bayern München: Wer zeigt das Spiel heute im TV und Live-Stream?

Von: Tim Althoff

Knipst Jamal Musiala auch im Rückspiel gegen den VfL Wolfsburg? © IMAGO/ActionPictures

Der FC Bayern will den ersten Bundesliga-Dreier 2023. Alle Infos, wer das Spiel gegen den VfL Wolfsburg heute live überträgt.

München ‒ Ist der Knoten beim FC Bayern geplatzt? Nach drei Unentschieden in der Bundesliga konnte der deutsche Rekordmeister im DFB-Pokal Selbstvertrauen tanken und hat sich souverän mit 4:0 gegen den FSV Mainz 05 durchgesetzt. Im Liga-Alltag geht es nun gegen den VfL Wolfsburg weiter, der gut ins neue Jahr gestartet ist, aber jetzt zwei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge schlucken musste.

Bayern-Coach Julian Nagelsmann wird an die Leistung gegen Mainz anknüpfen wollen, um auch in der Bundesliga wieder in die Spur zu finden: „Die Aggressivität war schon sehr von dem wie wir vor Weihnachten gespielt haben, dann werden wir auch wieder dreifach punkten“, so der 35-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Seinen kommenden Gegner stuft er aufgrund des hohen Tempos als sehr gefährlich ein, die Wölfe hätten „eine gute Aggressivität im gegnerischen Sechzehner“.

Bundesliga, 19. Spieltag VfL Wolfsburg - FC Bayern München Anpfiff: 5. Februar, 17.30 Uhr Stadion: Volkswagen-Arena, Wolfsburg

FC Bayern: Nagelsmann vor Wolfsburg-Spiel mit einigen Wackelkandidaten

Personell wird Nagelsmann einige kurzfristige Entscheidungen treffen müssen. Ryan Gravenberch habe sich gegen Mainz am Knie verletzt, Eric-Maxim Choupo-Moting habe Magen-Darm und Dayot Upamecano war zwar in Behandlung, würde aber zur Verfügung stehen. Josip Stanisic falle aufgrund einer Sehne am Sprunggelenk hingegen sicher aus.

Top-Winterneuzugang João Cancelo wird wohl ebenfalls wieder spielen. Nagelsmann beschrieb ihn als „sympathischen Typen, der sehr ehrgeizig ist und ungeduldig und emotional werden kann, wenn etwas nicht so läuft, wie er das möchte.“ Ein angeblicher Insider schlägt in eine ähnliche Kerbe und warnt den FC Bayern vor „komplizierten Situationen“.

VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern: Wo wird das Spiel heute live übertragen?

Die Übertragungsrechte der Bundesliga an Sonntagen liegen exklusiv beim Streamingdienst DAZN, dementsprechend wird die Partie nicht in voller Länge im Fernsehen zu sehen sein. Stattdessen benötigen Sie ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement. Dieses kann monatlich und jährlich gekündigt werden. Die Streams können außerdem auf Mobilgeräten und Smart-TVs abgespielt werden.

Begegnung: VfL Wolfsburg - FC Bayern München TV: - Live-Stream: DAZN Live-Ticker: tz.de

Der FC Bayern im Live-Ticker von tz.de

Sollten Sie das Spiel nicht sehen können, können Sie sich alternativ den Live-Ticker zum Spiel auf tz.de öffnen. So verpassen Sie keine wichtige Szene. (ta)