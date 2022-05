Letztes Lewy-Spiel für FCB? Wo läuft Wolfsburg gegen Bayern heute live im TV und Stream?

Von: Philipp Kuserau

Der FC Bayern reist zum VfL Wolfsburg - wo läuft das Spiel live im TV und Stream? © via www.imago-images.de

Der FC Bayern lässt die Saison beim VfL Wolfsburg ausklingen. Hier erfahren Sie, wo das Bundesliga-Spiel heute live im TV und Stream zu sehen ist.

München – Am 34. und damit letzten Bundesliga-Spieltag dieser Saison reist der FC Bayern München zum VfL Wolfsburg. Es könnte das letzte Spiel von Robert Lewandowski im FCB-Dress sein.

Bayern heute zu Gast in Wolfsburg: Alles dreht sich um Lewandowski

Die Meisterschaft ist längst eingetütet, mit Noussair Mazraoui konnte bereits der erste Transfer für die kommende Saison angekündigt werden. Und doch dreht sich vor allem in den vergangenen Tag alles um Robert Lewandowski. Der Pole hat aktuellen Berichten zufolge nicht vor, seinen 2023 auslaufenden Vertrag bei den Bayern zu verlängern. Der Rekordmeister scheint nun die knifflige Entscheidung treffen zu müssen, Lewy entweder noch im Sommer zu verkaufen - hier soll vor allem der FC Barcelona als interessierter Abnehmer bereitstehen. Oder den Vertrag nach Ende der kommenden Spielzeit auslaufen zu lassen und keinen Gegenwert einstreichen zu können. Vor wenigen Wochen betonte Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic bei Sky noch, Lewandowski in diesem Sommer auf keinen Fall ziehen zu lassen. Ob diese Aussagen noch Relevanz haben, wird sich in naher Zukunft zeigen.

Wolfsburg gegen Bayern heute live: Gelingt den Roten ein versöhnlicher Saisonabschluss?

Es könnte also durchaus sein, dass die Auswärtsreise zu den Wölfen in gewisser Weise die letzte von Lewandowski in Diensten der Bayern ist. Rein statistisch scheint der VfL jedenfalls der Lieblingsgegner vom 33-Jährigen zu sein. In 21 Aufeinandertreffen gegen die Wölfe gelang dem Polen 24 Tore - so viele wie sonst gegen keinen anderen Bundesliga-Klub. Mit seinen 34 BL-Treffern in dieser Spielzeit steht Lewy zudem kurz davor, die Torjägerkanone zum fünften Mal infolge und zum siebten Mal insgesamt zu holen.

Zwar geht es für Wolfsburg sportlich um nichts mehr - die Motivation nach drei Spielen in Serie ohne Niederlage, auch gegen die Bayern etwas zu holen, dürfte dennoch groß sein. Die Bayern dagegen holten nur einen Punkt aus den letzten beiden Spielen (1:3 gegen Mainz, 2:2 gegen Stuttgart) und scheinen die Saison nur noch über die Bühne bringen zu wollen.

Begegnung VfL Wolfsburg - FC Bayern München Anpfiff 15.30 Uhr Stadion Volkswagen Arena

Bundesliga heute live: Wo läuft Wolfsburg - Bayern im TV und Stream?

Pay-TV-Sender Sky zeigt am Samstagnachmittag alle neun Bundesligaspiele live und exklusiv, darunter auch VfL vs. Bayern. Los geht es mit den Vorberichten ab 13.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 mit Britta Hofmann, Didi Hamann und Erik Meijer. Das Bayern-Spiel wird auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 2 übertragen und von Roland Evers kommentiert.

Sky-Kunden können die Partie auch im Live-Stream via Sky Go verfolgen. Über Sky Ticket kann das Match ebenfalls im Stream geguckt werden - auch hier ist ein gültiges Abo Voraussetzung.

VfL Wolfsburg gegen FC Bayern München heute live: Die Übertragung in der Übersicht

Free-TV? Nein Pay-TV Sky Live-Stream Sky Go, Sky Ticket Live-Ticker tz.de

Bundesliga heute live: Wolfsburg - Bayern im Live-Ticker bei tz.de

Als weitere Option gibt es bei tz.de wie immer einen Live-Ticker, mit dem Sie keine Highlights vom Bayern-Spiel verpassen. (kus)