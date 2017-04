So endete VfL Wolfsburg gegen FC Bayern

Wolfsburg - Der FC Bayern ist am 31. Spieltag der Bundesliga zu Gast beim VfL Wolfsburg. So sehen Sie die Partie heute live im TV und im Live-Stream.

UPDATE vom 29.4.17, 20.31 Uhr: Der FC Bayern hat sich vorzeitig den Deutschen Meistertitel 2017 gesichert. Mit einem 6:0 überrollte der Rekordmeister den VfL Wolfsburg, die Tore für den alten und neuen Titelträger erzielten Alaba, zwei Mal Lewandowski, Robben, Müller und Kimmich.

Der FC Bayern München hat mit den Partien in der Champions League und dem DFB-Pokal anstrengende englische Wochen hinter sich. In Wolfsburg wollen die Bayern nach zwei Unentschieden in Folge in der Bundesliga wieder einen Dreier einfahren. Das bittere Aus im Viertelfinale der Champions League hat Spuren bei den Bayern-Profis hinterlassen - körperlich wie psychisch. Danach folgte direkt das Aus im DFB-Pokal im Spiel gegen Borussia Dortmund. Die vergangenen Wochen zehren an der Mannschaft: Viele Spieler haben kleinere Blessuren, hinzu kommt der Mittelfußbruch von Manuel Neuer, durch den der Kapitän bis zum Ende der Saison ausfällt. Nun geht es ohne den Welttorhüter in den Bundesliga-Endspurt.

VfL Wolfsburg - FC Bayern: FCB will zurück in die Spur

Dort läuft bisher eigentlich alles nach Plan, zumindest, wenn man die Tabellensituation betrachtet. Der FC Bayern ist nicht nur Tabellenführer, sondern hat aktuell immer noch ein Polster von acht Punkten auf Verfolger RB Leipzig. Doch in den vergangenen beiden Partien kamen die Münchner jeweils nicht über ein Unentschieden hinaus. Sowohl in Leverkusen, als auch im Heimspiel gegen Mainz 05 teilte man sich die Punkte. Beide Gegner spielen aktuell gegen den Abstieg. Beim Auswärtsspiel in Wolfsburg am Samstag, 29. April, geht es für den FC Bayern nun gegen die nächste Mannschaft, die ums Überleben kämpft. Und auch für die Münchner wird es Zeit, in der Bundesliga wieder in die Spur zu finden, um sich ein allzu spannendes Finale in der Liga ersparen zu können.

VfL Wolfsburg - FC Bayern: VfL trifft das Tor nicht

Noch vor zwei Jahren war das Aufeinandertreffen von Bayern und dem VfL Wolfsburg eines der Spitzenspiele. Doch nachdem die Wölfe in der letzten Saison im Tabellenmittelfeld gelandet waren, spielen sie heuer sogar gegen den Abstieg. Aktuell stehen die Wölfe mit 33 Punkten auf Rang 14 der Liga, nur einen Punkt vor dem Relegationsplatz. Dabei spielt der VfL eigentlich keinen schlechten Fußball, was fehlt sind aber die Tore. Nur 30 Treffer stehen aktuell auf dem Konto, nur Tabellenschlusslicht Darmstadt hat weniger. Immer wieder lassen Malli, Gomez und Co. die Großchancen liegen und geraten dann ins Hintertreffen. So auch bei der bitteren 1:0-Niederlage gegen Hertha BSC Berlin am vergangenen Spieltag. Gerade gegen die Bayern könnte das zum Problem werden, denn gegen den Rekordmeister bekommt man normalerweise nicht allzu viele Möglichkeiten.

In unserem TV-Guide sagen wir Ihnen, wie Sie das Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg am Samstag live im TV und im Live-Stream sehen können.

VfL Wolfsburg - FC Bayern: Bundesliga heute live im Pay-TV bei Sky

Wie gewohnt überträgt der Pay-TV-Sender Sky alle Bundesliga Spiele live, auch die Begegnung zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München. Bereits um 17.30 Uhr beginnt auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 1 die Vorberichterstattung zur Partie. Moderiert wird von Sebastian Hellmann, kommentiert von Kai Dittmann. Am Expertentisch sitzen Lothar Matthäus und Christoph Metzelder. Anstoß in der Volkswagen Arena ist um 18.30 Uhr.

VfL Wolfsburg - FC Bayern: Bundesliga heute im Live-Stream via SkyGo

Sky-Abonnenten können die Begegnung VfL Wolfsburg gegen Bayern München aber auch von unterwegs aus live verfolgen. Mit dem Live-Stream von SkyGo können Sie die Partie mit Ihrem Laptop, Tablet oder Smartphone live und in voller Länge sehen. Dazu navigieren Sie einfach auf die Webseite von SkyGo, loggen sich mit Ihrem Nutzernamen und Ihrer vierstelligen Sky-PIN ein und wählen den entsprechenden Stream aus. Auf Ihrem Tablet oder Smartphone können Sie auch auf die SkyGo-App zurückgreifen, die den Zugriff noch einmal vereinfacht. Die App können Abonnenten kostenlos im iTunes-Store (Apple-Nutzer) oder im Google-Play-Store herunterladen.

Achtung: Falls Sie die Partie via Live-Stream verfolgen, sollten Sie auf eine stabile WLAN-Verbindung achten. Da Live-Streams allgemein sehr große Datenmengen verbrauchen, könnte Ihr mobiles Datenvolumen je nach Mobilfunkvertrag ansonsten schnell aufgebraucht sein. Im schlimmsten Fall kommen dann hohe Zusatzkosten auf Sie zu.

VfL Wolfsburg - FC Bayern: Bundesliga heute live bei Sky - hier Abo bestellen

Da Sky auch in dieser Saison die exklusiven TV-Rechte an der Bundesliga hat, zeigt leider kein anderer Sender die Partie VfL Wolfsburg gegen FC Bayern München.

VfL Wolfsburg - FC Bayern: Bundesliga heute im kostenlosen Live-Stream

Auch ohne Sky-Abo bietet Ihnen das Internet sicher schnell alternative Live-Streams zu der Partie VfL Wolfsburg gegen FC Bayern an. Falls Sie auf einen dieser Streams zurückgreifen wollen, sollten Sie aber wissen, dassrechtlich nicht einwandfrei geklärt ist, ob diese legal sind. Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, können Sie sich immer an unserer Liste mit legalen und kostenfreien Live-Streams orientieren. Daneben haben diese Live-Streams oft eine wesentlich schlechtere Bild-Qualität, teils ausländische Kommentatoren und Ihr Fernseh-Erlebnis wird oft durch lästige Werbe-Pop-Ups gestört.

VfL Wolfsburg - FC Bayern: Bundesliga heute im Webradio auf sport1.fm

Falls Sie zum Beispiel mit dem Auto unterwegs sind, können Sie mit einem Web-Radio trotzdem über jede Spielsituation der Bundesliga-Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern informiert sein. Auf sport1.fm finden Sie Web-Radios zu allen Bundesliga-Partien, in denen Sie auch ohne Bild live am Ball bleiben. Die Radio-Streams von sport1.fm können Sie über Ihren Browser oder über die speziell entwickelte sport1.fm-App öffnen. Die können Sie kostenlos im iTunes-Store (Apple-Gerät) und im Google-Play-Store (Android-Gerät) herunterladen.

VfL Wolfsburg - FC Bayern: Bundesliga heute im Live-Ticker auf tz.de

Wie gewohnt informieren wir Sie in unserem Live-Ticker über jede wichtige Szene der Partie VfL Wolfsburg gegen FC Bayern. Bereits vor Spielbeginn erhalten Sie hier wichtige Informationen rund um das Spiel und die bestätigten Startaufstellungen. Während der Partie sind Sie immer top-informiert. Nach Abpfiff stellen wir Ihnen zudem einen ausführlichen Spielbericht, die besten Fotos des Spiels und die Noten der Bayern-Spieler bereit.

VfL Wolfsburg - FC Bayern: Die letzten zehn Begegnungen

Statistisch sind die Münchner klarer Favorit, denn in 46 Begegnungen konnten die Wölfe nur fünfmal gewinnen. 36 Siege für den FCB sprechen eine deutliche Sprache. Die übrigen fünf Spiele endeten Unentschieden.