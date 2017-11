Vidal verpasst sich Maulkorb - Heynckes: „Ich erwarte mehr von Arturo“

Arturo Vidal ist und bleibt ein Heißsporn, das zeigte auch seine Reaktion auf seine Auswechslung in Glasgow. Er selbst möchte nicht mehr sprechen, das tut dafür sein Trainer.

Es ist eine Geste, die Bände spricht. Als sich Jupp Heynckes in der 59. Minute dazu entschließt, Arturo Vidal vom Feld zu nehmen, brennen beim Chilenen die Sicherungen durch. Auf dem Weg hinaus tritt der Krieger zunächst blind vor Zorn gegen den Rasen und verschwindet nach Schlusspfiff in der Kabine, anstatt sich gemeinsam mit seinen Kollegen bei den mitgereisten Fans zu bedanken. „Arturo ist ein großartiger Spieler, aber ich erwarte viel mehr von ihm als das, was er heute auf dem Platz gezeigt hat“, so das eindeutige Fazit von Heynckes.

Wie so oft zuletzt fiel der 30-Jährige nicht durch seine Kämpfernatur, sondern aufgrund seiner überhasteten und riskanten Aktionen auf. Was die Wut nach der Auswechslung angeht, zeigte Don Jupp Verständnis. „Ich war selbst Profifußballer und kann verstehen, dass er unzufrieden war“, meinte er. „Aber ich sehe das Spiel im Gesamten und habe es für notwendig gehalten zu wechseln. Das hat jeder Spieler zu akzeptieren. Er auch.“

Vidal selbst war nach der Partie nicht sonderlich gut drauf. Mit hängendem Kopf stapfte er zum Bus, für eine Stellungnahme war er nicht verfügbar. Nach den jüngsten Skandalen um angebliche Casino-Besuche und Disko-Prügeleien (tz berichtete) hat der Chile-Kicker in Absprache mit seinem persönlichen Fitnesstrainer Juan Ramírez beschlossen, bis auf Weiteres nicht mehr mit der Presse zu sprechen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

