Kopfschüttel-Szene zwischen Tuchel und Goretzka lässt tief blicken

Von: Manuel Bonke

Leon Goretzka gilt offenbar als Verkaufskandidat beim FC Bayern München. Thomas Tuchel zählte ihn zuletzt öffentlich an – und schüttelte beim Training nur noch den Kopf.

Rottach-Egern – Mehr als ein ungläubiges Kopfschütteln hatte Thomas Tuchel, Cheftrainer des FC Bayern München, nicht übrig für Leon Goretzka, als er bei der öffentlichen Einheit am Samstag in Rottach-Egern über Probleme mit dem Schuhwerk klagte und seine Treter tauschte.

Leon Christoph Goretzka Geboren: 6. Februar 1995 (Alter 28 Jahre), Bochum Verein: FC Bayern München Position: Zentrales Mittelfeld Marktwert: 45 Millionen Euro

Bayern-Szene zwischen Tuchel und Goretzka lässt tief blicken: Video geht viral

Diese Szene kursiert als Video in den Sozialen Medien und gibt Einblicke in das Verhältnis zwischen Trainer und Spieler: Es ist kompliziert.

Angesprochen auf einen möglichen Abgang Goretzkas, nahm der Bayern-Coach kein Blatt vor den Mund. „Dass er am 1. September noch Spieler des FC Bayern ist, würde ich für keinen Spieler bestätigen. Dafür ist es in der Transferperiode noch viel zu früh und es passieren sehr viele Dinge. Dann stehe ich am Ende da und muss zurückrudern - das hat aber nichts mit Leon zu tun“, begann Tuchel noch zurückhaltend, um dann deutlich zu werden: „Leon hatte, das ist kein Geheimnis, ein unbefriedigendes Ende der letzten Saison. Für sich selbst und uns auch. Er ist wegen seines Status, seines Vertrags und seines Alters jemand, von dem wir viel erwarten: dass er Verantwortung trägt und die Mannschaft trägt. Da ist Luft nach oben und unsere Aufgabe ist, ihm dabei zu helfen.“

Leon Goretzka vor Abschied vom FC Bayern?

Tuchel ging sogar noch einen Schritt weiter und verglich Goretzka mit Lucas Hernandez, der entgegen vereinsinterner Erwartungen zu Paris Saint-Germain wechselte, statt seinen Vertrag zu verlängern: „Es können immer Situationen wie bei Lucas Hernandez entstehen, wo Spieler andere Pläne haben. Das habe ich von Leon so nicht gehört, aber es ist auch erst der Anfang der Vorbereitung. Jetzt sind alle Spieler erst mal hier und wollen sehen, was der Trainer plant. Es ist zu früh, um eine endgültige Aussage zu treffen.“

Die interne Haltung des Trainers und der Vereinsverantwortlichen ist klar: Goretzka kann gehen, wenn er einen neuen Verein findet, der eine entsprechende Ablöse zahlt. Ein anderes Sorgenkind steht unmittelbar vor dem Absprung aus München: Sadio Mané. Laut arabischen Medienberichten wird Saudi-Club Al Nassr in den nächsten Tagen ein offizielles Angebot für den Senegalesen abgeben. Stimmen die Zahlen für alle Beteiligten, schicken die Bayern Mané direkt vom Tegernsee in die Wüste. (bok)