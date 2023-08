Last-Minute-Abflug? Diese Talente könnten den FC Bayern jetzt noch verlassen

Von: Jörg Bullinger

Arijon Ibrahimovic (li.), Frans Krätzig und Paul Wanner (r.) könnten den FC Bayern vor Ende der Wechselfrist noch verlassen.

Bis zum 1. September ist das Transferfenster noch geöffnet. Einige Talente des FC Bayern könnten noch ins Ausland oder eine höhere Liga wechseln.

München – Am Freitagabend um 18 Uhr schließt das Transferfenster. Traditionell verkauft und verleiht der FC Bayern zum Abschluss der Wechselperiode noch den einen oder anderen Nachwuchsspieler. Denn: Die Regionalliga-Talente des Rekordmeisters sind gefragt.

Grant-Leon Ranos beispielsweise wechselte zu Borussia Mönchengladbach. Keeper Johannes Schenk wurde für ein Jahr zu Drittligist Preußen Münster ausgeliehen und träumt dank der Auslosung im DFB-Pokal sogar von einem direkten Duell gegen die FCB-Profis.

Allerdings haben nicht alle aufstrebenden und hoffnungsvollen Spieler aus der U23, die für die Regionalliga eigentlich zu gut sind, bereits einen neuen Verein gefunden. Ein Überblick, wer bis Freitag noch seine Koffer für ein Abenteuer an anderer Stelle packen könnte.

Paul Wanner: Hochtalentiert, aber wenig Spielpraxis seit seinem Bundesliga-Debüt

Am 7. Januar 2022 staunten viele Zuschauer nicht schlecht. Bei der 1:2-Niederlage im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach feierte der damals 16-Jährige als jüngster Spieler der FCB-Geschichte sein Debüt in der 1. Bundesliga. Seitdem kämpfen DFB und ÖFB um die Dienste des Junioren-Nationalspielers. Sein Vater ist Deutscher, die Mutter stammt aus Österreich.

Seitdem ist die Zahl der Einsätze aber überschaubar. Wanner braucht daher Spielpraxis. Der Offensivallrounder kommt seit seiner Premiere im Oberhaus vor mehr als eineinhalb Jahren auf nur 28 Einsätze für die U19, U23 und die Profis. Der Linksfuß trainiert zwar regelmäßig mit der 1. Mannschaft, aber im Herrenfußball tut sich Wanner noch schwer.

Vergangene Woche machte er mit einem Traumtor gegen Bayreuth Werbung in eigener Sache. Am Freitag gegen den SV Schalding-Heining (1:1) blieb der U18-Nationalspieler blass und wurde nach 73 Minuten ausgewechselt. Wie die AZ berichtet, steht eine Leihe ins Ausland im Raum.

Frans Krätzig: Dauerbrenner in der U23 unter Seitz - „Man of the Match“ in Asien gegen Liverpool

Der 20-Jährige startete in der vergangenen Spielzeit bei der U23 durch. Früher war der Linksfuß im zentralen und offensiven Mittelfeld zu Hause, von Holger Seitz wurde er allerdings inzwischen erfolgreich zum Linksverteidiger umgeschult. Als Belohnung durfte er im Sommer mit den Profis mit auf die Asien-Reise. Gegen den FC Liverpool erzielte er in Singapur mit einem Traumtor den Siegtreffer zum 4:3 und wurde als „Man of the Match“ ausgezeichnet.

An den ersten beiden Spieltagen und im Supercup gegen Leipzig stand er im Kader von Thomas Tuchel. Im Sommer bemühte sich Drittliga-Aufsteiger SpVgg Unterhaching erfolglos um eine Leihe, wie Seppi Welzmüller, Kapitän und Technischer Direktor der Vorstädter, am Samstag auf Rückfrage von Fussball Vorort/FuPa Oberbayern bestätigte: „Frans war mal hier vor der Vorbereitung im Gespräch, aber er hat dann abgesagt.“

Raphael Guerrerio arbeitet an seinem Comeback und wird voraussichtlich mit Alphonso Davies um die Position als Linksverteidiger kämpfen. Eine Leihe in eine höhere Liga oder ins Ausland, um sich weiterzuentwickeln, würde für beide Seiten Sinn ergeben.

Arijon Ibrahimovic: Noch keine Chance unter Cheftrainer Thomas Tuchel

Der gebürtige Nürnberger, seit 2018 an der Isar, ist nur wenige Tage älter als Paul Wanner. Auch ihm trauen viele Experten eine Profikarriere zu. Im Februar feierte beim 3:0-Sieg gegen Bochum sein Debüt in der Allianz Arena. In der Regionalliga Bayern wurde Ibrahimovic bisher elfmal eingesetzt und traf viermal für die U23.

Am Freitag beim 1:1 gegen Schalding-Heining fehlte der 17-Jährige im Kader der kleinen Bayern. Mitte Januar unterschrieb Ibrahimovic seinen ersten Profi-Vertrag bis 2025. Er durfte sich bei der Asien-Tour ebenfalls zeigen, schaffte aber im Gegensatz zu Krätzig bisher nicht den Sprung in den Kader von Thomas Tuchel.

Gabriel Vidovic: Angeblich per Leihe mit Kaufoption nach Zagreb

Der kroatische U21-Nationalspieler war in der Saison 2021/22 bester und konstantester U23-Spieler beim FCB, vielleicht sogar in der ganzen Regionalliga Bayern. Im Sommer 2022 wechselte er auf Leihbasis zu Vitesse Arnheim. In 25 Spielen in der Eredivisie erzielte er vier Tore und kehrte nach der Saison an die Isar zurück. Eine Chance bei den Profis aber hat er nicht.

Im offensiven Mittelfeld der Bayern hat Vidovic (Vertrag bis 2025) extrem starke Konkurrenz. Im Supercup und an den ersten beiden Spieltagen schaffte er nicht den Sprung in den Kader der Profis. Die Zeichen stehen auf Abschied. Laut des italienischen Journalisten Luca Bendoni geht Vidovic auf Leihbasis mit einer Kaufoption von vier Millionen Euro zu Dinamo Zagreb – angeblich mit Rückkaufklausel.

Eyüp Aydin: Noch kein Einsatz bei den Profis - Interesse aus der 2. Bundesliga

Der 19-Jährige kommt bereits auf 55 Einsätze in der Regionalliga Bayern, erzielte vier Treffer und bereitete zehn Tore seiner Kollegen vor. Der Sprung in den Kader der Profis ist dem früheren Juniorennationalspieler des DFB und jetzigen türkischen U21-Nationalspieler bisher noch nicht gelungen.

Der defensive Mittelfeldspieler kam 2017 vom 1. FC Heidenheim in die Jugendabteilung der Roten. Laut Medienberichten zeigten der 1. FC Kaiserslautern und der Karlsruher SC zuletzt Interesse. Der Vertrag Aydins läuft im Sommer 2024 aus. Sein Marktwert liegt laut transfermarkt.de bei 800.000 Euro.