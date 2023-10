Himmel und Hölle für Bayern-Leihgaben: Drei Zünder, drei Bankdrücker, ein Joker

Von: Marcel Schwenk

Im Sommer-Transferfenster gab der FC Bayern München sieben Spieler auf Leihbasis ab. Unterschiedlicher könnte es für die Akteure kaum laufen.

München – Im Sommer 2023 tat sich einiges beim FC Bayern. Mit Lucas Hernandez und Benjamin Pavard verließen langjährige Stützen den Verein, dafür kam mit Harry Kane ein neuer Mittelstürmer nach München. Darüber hinaus gingen insgesamt sieben Spieler auf Leihbasis. Bei manchen zahlt sich das bislang aus, bei anderen weniger – ein Überblick zu drei Zündern, drei Bankdrückern und einem Joker.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 Präsident: Herbert Hainer Trainer: Thomas Tuchel Spielstätte: Allianz Arena

Bayern-Leihgabe Alexander Nübel unumstritten in Stuttgart – Schenk in Münster nur Nummer zwei

Trotz der Verletzung von Manuel Neuer gaben die Münchner Keeper Alexander Nübel an den Bundesliga-Konkurrenten aus Stuttgart ab – ein Deal, der sich für alle Beteiligten bislang voll auszahlt. Bei den Schwaben ist der 27-Jährige zwischen den Pfosten gesetzt, verbuchte nach sieben Spieltagen die sechstmeisten Paraden aller Bundesliga-Torhüter und steht mit dem Überraschungsteam auf dem zweiten Rang.

Der zweite verliehene Torwart ist bei seinem Verein hingegen nur die Nummer zwei. Johannes Schenk muss sich bei Drittligist Preußen Münster hinter Maximilian Schulze-Niehues anstellen, durfte einzig im DFB-Pokal ran. Dort gab es eine 0:4-Niederlage gegen seinen Ausbildungsverein FC Bayern, am 20-Jährigen lag das allerdings nicht. „Wie er hält, wie er mitspielt, wie er den Mund aufmacht – das gefällt mir. Wir haben einen richtig guten Mann dahinter“, lobte auch Preußen-Kapitän Marc Lorenz nach der Partie.

Bayern-Leihgabe Josip Stanisic (li.) ist in Leverkusen meist nur Ersatz, Malik Tillman (re.) blüht in Eindhoven auf. © Norbert Schmidt / Imago; Pro Shots / Imago

FC Bayern: Josip Stanisic hat es in Leverkusen schwer – Ibrahimovic kommt nicht in Schwung

Leverkusen ist in der Bundesliga zurzeit das Maß aller Dinge, führt das Klassement an und stellt gemeinsam mit dem FCB mit sechs Gegentoren die zweitbeste Defensive der Liga. Eher geringen Anteil daran hat aktuell noch Josip Stanisic, dessen Abgang durchaus für Verwunderung sorgte, in der laufenden Runde aber nur auf 30 Einsatzminuten kommt. Einzig in der Europa League stand der flexibel einsetzbare Außenverteidiger von Beginn an auf dem Platz, ging sowohl gegen BK Häcken (4:0) als auch in Molde (2:1) über die volle Distanz.

Noch weniger erfolgreich läuft es bei Arijon Ibrahimovic. Lediglich zwei Kurzeinsätze verbuchte der Offensivspieler bislang beim italienischen Erstligisten Frosinone Calcio. Immerhin: Beide waren an den vergangenen beiden Spieltagen, zuvor blieb er ohne Spielminute. Ein leichter Aufwärtstrend ist also erkennbar.

Bayern-Leihgaben Vidovic und Tillman zünden – Wanner in der Rotation bei Elversberg

Wesentlich zufriedener dürfte Malik Tillman mit seiner Situation bei der PSV Eindhoven sein. Beim Tabellenführer der niederländischen Eredivisie kam er zunächst überhaupt nicht in Schwung und leistete sich zudem eine Undiszipliniertheit, blüht seitdem aber auf. Drei Scorerpunkte gelangen ihm in den vergangenen zwei Partien, stand dabei jeweils in der Startelf. Aktuell laboriert er an einer leichten Blessur, sollte aber nicht allzu lange ausfallen.

Auch Gabriel Vidovic weiß bei Dinamo Zagreb zu gefallen. Der Angreifer kommt auf vier Scorerpunkte in ebenso vielen Ligaspielen, zudem stehen zwei Einsätze in der Europa League zu Buche. Seit seiner ersten Partie für Zagreb Mitte September war er nur in einem Pokalspiel außen vor, das Leihgeschäft geht bislang also voll auf.

Nicht ganz so viele Minuten wie die anderen beiden erhält Top-Talent Paul Wanner in Elversberg. Allerdings kommt der 17-Jährige nahezu in jeder Partie beim Zweitligisten von der Bank, bereitete bei seinem Debüt direkt den 1:0-Siegtreffer gegen Osnabrück vor. So kann es durchaus weitergehen. (masc)

