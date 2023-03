Riesen Bayern-Pech: Viertelfinale gegen Pep – und im Halbfinale gäb‘s den nächsten Kracher

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern erwischt bei der Auslosung in der Champions League einen schweren Gegner. Manchester City wartet im Viertelfinale.

FC Bayern erwischt Hammer-Los : Manchester City ist Gegner im Viertelfinale

erwischt ist Gegner im Halbfinale ausgelost : FC Bayern droht Real Madrid oder Chelsea

: droht oder Der Ticker zur Champions-League-Auslosung zum Nachlesen

Update vom 17. März, 12.21 Uhr: Damit ist die Champions-League-Auslosung für das Viertelfinale und Halbfinale beendet. Der FC Bayern hatte kein Losglück und bekommt es mit Manchester City zu tun. Das Hinspiel findet in England statt, das Rückspiel in der heimischen Allianz Arena.

Im Halbfinale droht Real Madrid oder Chelsea, dann müssten die Bayern zunächst wieder auswärts ran. Ein steiniger Weg für die Bayern ins Finale. Nach PSG geht es nun also erst einmal gegen das von Ex-FCB-Coach Pep Guardiola trainierte Manchester City. „Der schwerste Gegner“: Brazzo ist vom Kracher-Los gegen Manchester City schockiert.

Champions-League-Auslosung: Das Viertelfinale im Überblick

Real Madrid FC Chelsea Inter Benfica Manchester City FC Bayern Milan Neapel

Halbfinale ausgelost: FC Bayern droht Real Madrid oder Chelsea

+++ Die möglichen Halbfinals werden noch ausgelost. Die Bayern könnten auf Real Madrid oder den FC Chelsea treffen.

+++ In einem italienischen Duell spielen Milan und Neapel gegeneinander.

FC Bayern erwischt Hammer-Los: Manchester City ist Gegner im Viertelfinale

+++ Wahnsinn! Der FC Bayern zieht ein absolutes Kracher-Los und trifft auf Manchester City.

Die Auslosung in der Champions League bringt dem FC Bayern im Viertelfinale Manchester City als Gegner. © Martial Trezzini/dpa

+++ Inter bekommt es mit Benfica zu tun.

+++ Kluivert zieht den FC Chelsea. Damit trifft Real Madrid auf Chelsea.

+++ Altintop zieht als erste Kugel Real Madrid.

12.15 Uhr: Die Auslosung der Champions League für das Viertelfinale und Halbfinale beginnt.

12.10 Uhr: Unterstützung auf der Bühne und bei der Auslosung bekommt Altintop von Holland-Legende und Ex-Barca-Star Patrick Kluivert. Der Stürmer schoss im CL-Finale 1995 für Ajax Amsterdam gegen Milan das Siegtor.

12.08 Uhr: Auch Ex-Bayern-Spieler Hamit Altintop ist wieder mit dabei und fungiert als Losfee. Der ehemalige türkische Nationalspieler repräsentiert den Endspielort Istanbul. Mit dem FC Bayern stand der Mittelfeldspieler im Champions-League-Finale 2010 und musste sich Inter Mailand mit 0:2 geschlagen geben.

12.06 Uhr: Giorgio Marchetti, stellvertretender UEFA-Generalsekretär, leitet die Auslosung.

12.04 Uhr: Zunächst werden die acht qualifizierten Teams fürs Viertelfinale in Highlightvideos vorgestellt. Der FC Bayern, Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Benfica Lissabon, Milan, Inter und Neapel sind noch im Rennen.

12.01 Uhr: Moderator Pedro Pinto begrüßt die anwesenden Klub-Verantwortlichen in der UEFA-Zentrale und die TV-Zuschauer zur Auslosung der Champions League. Die Viertelfinals und Halbfinals werden heute gelost. Das Finale findet in Istanbul statt.

Update vom 17. März, 12 Uhr: Die Zeremonie zur Auslosung für das Viertelfinale und Halbfinale in der Champions League beginnt pünktlich.

Update vom 17. März, 11.55 Uhr: Die Champions-League-Auslosung könnte im Viertelfinale für einige Kracher-Duelle sorgen. Denn jedes Duell ist möglich, es gibt keine Setzliste oder Einschränkungen mehr. So wäre sogar ein Mailänder Derby zwischen AC Milan und Inter möglich.

Auch ein Premier-League-Duell zwischen Manchester City und Chelsea wäre denkbar. Dem FC Bayern droht ebenfalls ein schwerer Brocken: FC Bayern gegen Real Madrid, FC Bayern gegen Manchester City oder FC Bayern gegen Neapel – alles ist möglich heute.

Champions-League-Auslosung heute live: Die Viertelfinalisten im Überblick

FC Bayern München Real Madrid FC Chelsea Manchester City SSC Neapel Benfica Lissabon Inter Mailand AC Milan

Update vom 17. März, 11.50 Uhr: Die Champions League ist für den FC Bayern die Haupteinnahmequelle. Klar, dass die Bosse um CEO Oliver Kahn, Präsident Herbert Hainer und Sportvorstand Hasan Salihamidzic heute genau auf die Auslosung blicken. Schon das Viertelfinale spült den Bayern neues Geld in die Kasse, doch im Geld-Pott ist noch viel mehr zu holen.

Update vom 17. März, 11.40 Uhr: Der FC Bayern erinnert sich mit Schrecken ans Viertelfinale der Champions League vor einem Jahr. Als haushoher Favorit wurden die Bajuwaren von Villarreal überrascht. Nach einem 0:1 in Spanien kam die Nagelsmann-Elf im Rückspiel nicht über ein 1:1 hinaus. Womöglich wünschen sich die Bayern heute bei der Auslosung einen namhafteren Gegner, damit von Beginn an alle Sinne geschärft sind.

Update vom 17. März, 11.10 Uhr: In weniger als einer Stunde werden in Nyon die Kugeln gezogen. Auch der FC Bayern blickt mit Spannung und Vorfreude auf die Auslosung der Champions League. Die Bayern würden im Viertelfinale wohl gerne dem Los Manchester City, Real Madrid oder Neapel entgehen. Um 12 Uhr beginnt die Veranstaltung in der UEFA-Zentrale.

Champions League: Auslosung heute im Live-Ticker – wen zieht der FC Bayern im Viertelfinale?

Vorbericht: Nyon - Die Auslosung für die nächste Runde in der Champions League steht am Freitagmittag, ab 12 Uhr, an. Der FC Bayern blickt gespannt nach Nyon, wo die Ziehung der Lose durchgeführt wird. Im Topf befinden sich sieben mögliche Gegner für die Bayern.

Champions-League-Auslosung im Live-Ticker: FC Bayern hält deutsche Fahne hoch

Der FC Bayern ist gegen Paris Saint-Germain souverän ins Viertelfinale der Champions League gestürmt. Im Achtelfinal-Hinspiel in Paris gab es ein etwas glückliches 1:0, im Rückspiel machten die Bayern mit einem verdienten 2:0 dann alles klar.

Der deutsche Rekordmeister konnte sich als einzige Mannschaft aus der Bundesliga für die Runde der letzten acht qualifizieren. Borussia Dortmund, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt waren mehr oder weniger chancenlos an dieser Hürde gescheitert. Dass die Bayern als einziges deutsches CL-Team noch dabei sind, ist für Ex-FCB-Boss Karl-Heinz Rummenigge „keine Überraschung“.

Mögliche Bayern-Gegner für Champions-League-Viertelfinale stehen fest

SSC Neapel Real Madrid AC Mailand Benfica Lissabon Manchester City Chelsea FC Inter Mailand

Auf welche möglichen Gegner trifft der FC Bayern?

Im Viertelfinale der Königsklasse können nun alle Mannschaften aufeinander treffen. Die möglichen Bayern-Gegner für das Champions-League-Viertelfinale sind Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Benfica und das Italien-Trio mit Inter und AC Mailand sowie Neapel. Ausgetragen wird die Runde der letzten acht Mannschaften am 11./12. sowie 18./19. April.

Bei der Auslosung droht dem FC Bayern mit Titelverteidiger Real Madrid oder Manchester City nach dem PSG-Knaller also direkt der nächste harte Brocken. Verzichten würde die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann sicher auch gerne auf das Los Napoli mit Super-Stürmer Victor Osimhen, von dem ein Experte schwärmt und einen Bayern-Transfer fordert.

Champions-League-Auslosung: FC Bayern erinnert sich mit Grauen an letztes Jahr

Die große Unbekannte könnte Benfica mit dem deutschen Trainer Roger Schmidt sein, das ähnlich wie Villarreal im Vorjahr unterschätzt werden könnte. Zur Erinnerung: Im Vorjahr scheiterte der FC Bayern im Viertelfinale sensationell am spanischen Underdog. Nach der Auslosung haben die Bayern erstmal Planungssicherheit: Die möglichen Viertelfinal-Gegner des FC Bayern im tz-Check.

Die Bayern blicken jedenfalls selbstbewusst nach Nyon. „Ich wüsste keine Mannschaft, die ‚Juhu‘ schreit, wenn sie auf den FC Bayern trifft“, hatte Kapitän Thomas Müller nach dem Achtelfinal-Erfolg gegen PSG gemeint. Bei der letzten Auslosung der Saison werden auch gleich die Halbfinalspiele gezogen. Damit wäre der gesamte weitere Weg der Bayern ins Endspiel am 10. Juni in Istanbul bekannt. Verfolgen Sie die Champions-League-Auslosung für das Viertelfinale live im TV und Stream oder hier ab 12 Uhr im Live-Ticker. (ck)