FC Bayern II nutzt Haching-Patzer nicht: Demichelis-Elf schwächelt gegen Aschaffenburg

Ins Straucheln geraten: Eyüp Aydin (r.) und die kleinen Bayern. © Imago

Trotz einer mäßigen Vorstellung am Sonntag war Bayern-Coach Martin Demichelis angesichts von sieben Punkten aus der englischen Woche nicht unzufrieden.

München – „Wir hatten auch heute gute Phasen“, bilanzierte der 41-jährige Argentinier, „haben aber leider die Führung nicht nach Hause gebracht“. Nach einer guten Auftaktphase hatten die kleinen Bayern im ersten Abschnitt einen etwas müden Eindruck gemacht, kurz nach dem Wiederanpfiff jedoch brachte Innenverteidiger Justin Janitzek den Bayern-Nachwuchs nach einem Freistoß Eyüp Aydins per Kopf in Führung (56.).

In der Folge verwaltete der FCB-Talentschuppen den Vorsprung eigentlich souverän – bis Torhüter Jakob Mayer den Ball in die Beine eines Gegenspielers schob und dieser Ex-Löwe Benedict Laverty bediente, der sicher zum nicht unverdienten Ausgleich einschob (79.). Es fällt auf: Der Vizemeister wirkt insgesamt anfälliger als in der Vorsaison: Das Gastspiel am kommenden Samstag in Unterhaching hat schon wegweisenden Charakter. (kik/mh)