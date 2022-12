Nagelsmann will das Triple: Doch erstmal richten sich alle Augen auf Neuer-Ersatz Nübel

Von: Manuel Bonke

Teilen

Nagelsmann will mehr als nur die Meister-Schale. © Sven Hoppe/dpa

Stark aufgetreten sind die Bayern zuletzt - das war vor der WM und vor Neuers Unterschenkelbruch. Jetzt scheinen sie vor allem heftige Verletzungssorgen zu haben - doch Trainer Nagelsmann denkt größer, er will das Triple.

München - Der Start ins neue Fußballjahr 2023 steht für den FC Bayern unter schlechten Vorzeichen. Die Langzeitverletzten Manuel Neuer (36/Unterschenkelbruch), Lucas Hernandez (26/Kreuzbandriss) und Sadio Mané (30/Wadenbeinköpfchen) bereiten Trainer Julian Nagelsmann (35) während der Winterpause Kopfzerbrechen. Während die Saison für Neuer und Hernandez gelaufen ist, hoffen die Verantwortlichen pünktlich zum Champions-League-Achtelfinale gegen Paris Saint Germain auf ein Comeback von Mané. Es dürfte ein Wettlauf gegen die Zeit werden. Trotz all dieser Widrigkeiten sind die Ziele des deutschen Rekordmeisters weiterhin hochgesteckt. Vom Cheftrainer höchstpersönlich gab es bei den Neujahrswünschen gleich mal eine Triple-Ansage mit auf den Weg. „Ich glaube, wir haben nach einer kleinen Schwächephase in der Hinrunde trotzdem noch herausragend guten Fußball gespielt und gemeinsam tolle Spiele zu Hause, aber auch auswärts gefeiert – sowohl in der Champions League, im DFB-Pokal als auch in der Bundesliga. Ich hoffe, dass wir 2023 dann gemeinsam die maximale Anzahl an Titel feiern können.“ Nagelsmann nimmt das Triple ins Visier.

FC Bayern: Am 3. Januar zum Trainingsauftakt mit medizinischen Tests

Seine Spieler bittet der Fußballlehrer am 3. Januar zum Trainingsauftakt. Die Profis werden sich wieder auf dem heimischen Trainingsgelände einfinden, um medizinische Tests und Leistungsdiagnostik durchzuführen. Drei Tage später hebt der Münchner Reisetross ins Trainingslager nach Katar ab, ehe am 13. Januar das erste und einzige Testspiel in der Winter-Vorbereitung gegen RB Salzburg stattfindet. Im Idealfall ist Torhüter Alexander Nübel (26) zu diesem Zeitpunkt schon wieder als Stellvertreter von Neuer integriert. Immerhin steht eine Woche später bereits der Bundesliga-Wiederauftakt bei RB Leipzig an. Langsam läuft Sportvorstand Hasan Salihamidzic (45) bei seiner geplanten Rückholaktion allerdings die Zeit davon.

FC Bayern: Zeit wird knapp für eine Entscheidung zu Alexander Nübel

Nübels Noch-Arbeitgeber, die AS Monaco, bestreitet am Mittwoch das erste Ligaspiel nach der WM-Unterbrechung in Auxerre. Sowohl der Spieler als auch die Monegassen hatten sich gewünscht, dass vor dieser Partie eine Entscheidung über die Zukunft des Keepers gefällt wird. Dann bliebe jedoch nur noch der heutige Dienstag, um offiziell Vollzug zu vermelden. Angesichts der Tatsache, dass Nübel noch im Heimat-Urlaub weilt und die Schotten der Geschäftsstelle an der Säbener Straße dicht sind, ist dieses Szenario eher unwahrscheinlich. Die Zeit wird knapp, die Wünsche von Spieler (sportliche Perspektive) und Monaco (finanzielle Entschädigung) rechtzeitig unter einen Hut zu bringen.



Die Rekord-Torjäger des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Kein Wunder, dass die Gerüchteküche in Sachen Nübel-Alternativen derzeit ordentlich brodelt. Aus England schwappte jüngst der Name von Leeds-Torhüter Illan Meslier (22) herüber. Wie die Yorkshire Evening Post berichtet, soll der französische Nationalspieler ins Visier der Bayern geraten sein. Angesichts seiner Vertragslaufzeit bis 2026 und einem Marktwert von 22 Millionen Euro scheint diese Option nicht wirklich realisierbar. Zumal die tz weiß, dass die Münchner Verantwortlichen gegenüber möglichen B-Lösungen derzeit noch die kalte Schulter zeigen. Zwar gibt es zu Yann Sommer (34/Borussia Mönchengladbach) und Bono (31/FC Sevilla) losen Kontakt, doch von einem ernsthaften Austausch kann noch keine Rede sein. (Manuel Bonke)