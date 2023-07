Kims lange Reise zum FC Bayern – Tuchels Plan B für Kane enthüllt

Von: Hanna Raif, Manuel Bonke, Philipp Kessler

Teilen

Min-jae Kim ist mit Verzögerung beim FC Bayern gelandet. Der Transfer von Harry Kane zieht sich weiter in die Länge. Thomas Tuchel hat schon einen Plan B parat.

Rottach-Egern – Heimlich, still und leise machte sich Min-jae Kim (26) am Montag auf in seine neue sportliche Heimat. Über Wien ging es mit seinen Beratern von der südkoreanischen Hauptstadt Seoul nach München. Abends checkte die Reisegruppe im Nobel-Hotel „Vier Jahreszeiten“ in der Maximilianstraße ein. Tags darauf, am Dienstag, ging es dann weiter zum Vereinsgelände des FC Bayern München an der Säbener Straße.

Der Innenverteidiger und sein Agent Dee Hong erschienen zum Termin mit CEO Jan-Christian Dreesen (55) und Bayerns Technischem Direktor Marco Neppe (37) im feschen Anzug. Am Nachmittag das Programm: die Unterschrift seines bis 2028 gültigen Vertrags beim deutschen Rekordmeister. Danach fuhr er zum Trainingslager am Tegernsee. Endlich!

Min-jae Kim Geboren: 15. November 1996 (Alter 26 Jahre), Tongyeong-si, Südkorea Verein: FC Bayern München (seit 2023) Position: Innenverteidigung Marktwert: 60 Millionen Euro

Kims langer Weg nach München: Neapel wollte nachverhandeln – FC Bayern blieb hart

Bis zur Verpflichtung des Abwehr-Stars war es ein langer Weg: Wie die tz erfuhr, hatte bereits Bayerns ehemaliger Scout Pirmin Schwegler (36) den Südkoreaner bereits während seiner Zeit bei Fenerbahce Istanbul gescoutet. Auch Trainer Thomas Tuchel (49) hatte ihn bereits während seiner Zeit beim FC Chelsea (Januar 2021 bis September 2022) auf dem Radar. Ende Mai machte der FC Bayern dann in Sachen Verpflichtung des Abwehr-Monsters ernst und setzte sich im Buhlen um Neapels Meister-Verteidiger schlussendlich gegen namhafte Konkurrenz aus der englischen Premier League, wie Manchester United und Newcastle, durch.

Nach seinem dreiwöchigen obligatorischen Militärtraining in Südkorea absolvierte Kim am 7. Juli in seiner Heimat den Medizincheck des FC Bayern. Anschließend zog der Rekordmeister die Ausstiegsklausel in Höhe von 45 Millionen Euro. So weit, so klar. Eigentlich. Denn Neapel wollte nachverhandeln. Bayern blieb hart. Und finalisierte den Deal am Dienstag. Bei den Münchnern erhält Kim die Rückennummer drei. Am Freitag soll er offiziell vorgestellt werden, vom 24. Juli bis 3. August bei der Asien-Tour dabei sein.

Kim ist schon beim FC Bayern angekommen, folgt bald auch Kane? © David Inderlied/Richard Wainwright/Imago

Kims lange Reise zum FC Bayern – Tuchels Plan B für Harry Kane enthüllt

Sogar noch mehr Geduld braucht der FC Bayern bei der angedachten Verpflichtung von Wunschstürmer Harry Kane (29/Vertrag bis 2024). Noch stellt sich der streitbare Tottenham-Boss Daniel Levy (61) quer. Er beharrt – Stand jetzt – darauf, den Spurs-Kapitän nicht in diesem Sommer zu verkaufen. Auch das Frühstück in London zwischen Dreesen, Neppe und Levy am vergangenen Donnerstag brachte nicht den erhofften Erfolg. Der Spurs-Chef blieb stur.

Wie die tz erfuhr, soll Tuchels Plan B Dusan Vlahovic (23/Vertrag bis 2026) von Juventus Turin sein. Bayern-intern heißt es, der wuchtige serbische Stürmer sei ein typischer Tuchel-Spieler. Erste lose Vorgespräche mit dem Vlahovic-Management sollen bereits stattgefunden haben.

Wer bleibt wie lang? Die Vertragslaufzeiten der FC-Bayern-Stars Fotostrecke ansehen

PSG-Fans drohen Vlahovic – schlägt der FC Bayern zu?

Auch bei Paris Saint-Germain gilt Vlahovic als Stürmer-Option. Ein Foto aus seiner Vergangenheit sorgt dabei bei den französischen Fans für Unmut. Vlahovic trägt darauf ein T-Shirt, auf dem Kosovo als Teil Serbiens abgebildet ist, zudem zeigt er die umstrittene politische Drei-Finger-Geste. Eine Gruppe von Ultras versammelte sich darum vor dem Stadion in Paris und zeigte ein Banner mit der Aufschrift: „Wenn du kommst, werden wir dir alle drei Finger abschneiden.“ Philipp Kessler, Manuel Bonke, Hanna Raif