Vogel packt Spieler nach Derby-Pleite an der Ehre

FC Bayern München II - Wiedergutmachung ist bei den kleinen Bayern angesagt. Nach dem enttäuschenden Derby möchte die Mannschaft in Rosenheim den ersten Dreier im Jahr 2017 holen.

Nach der ganz schwachen Vorstellung im Derby gegen den TSV 1860 II nimmt die Reserve von der Säbener Straße den nächsten Anlauf für den ersten Sieg im Jahr 2017. Am Sonntag reist die Elf von Heiko Vogel zu Aufsteiger TSV 1860 Rosenheim.

"Ich erwarte eine klare Reaktion meiner Mannschaft in die richtige Richtung" packt der Coach seine Spieler bei fcbayern.de an der Ehre. "Wir wollen den Fans, die uns in jedem Spiel bis zum Schluss hervorragend unterstützen, etwas zurückgeben."

Für die Gastgeber ist es "DAS Fußball-Highlight in der Region". Die Elf von Trainer Tobias Strobl wird bis in die Haarspitzen motiviert sein und braucht außerdem jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt.

Vogel fordert deshalb von seinen Spielern, "die Fehler im Spielaufbau" abzustellen. Außerdem warnt der 41-Jährige vor den "brandgefährlichen Offensivspielern" der Sechziger. Futsal-Nationalspieler Danijel Majdancevic fehlt bei Rosenheim allerdings wegen seiner fünften gelben Karte und muss zuschauen.

Personell sieht es gut aus bei den kleinen Bayern. Außer Bastian Grahovac und Ilias Becker sind alle Spieler an Bord.

