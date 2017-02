Martinez - der Mann, der’s wert ist

Geholt hat der FC Bayern Javi Martinez 2012 für viel Geld und für sein defensives Mittelfeld. Heute ist der Baske im Abwehrzentrum unverzichtbar. Vom verletzten Jerome Boateng spricht zurzeit kaum jemand.

München – Twitter mag auch für manchen Regierungschef ein geeignetes Medium sein, aber besser passt es ohne Zweifel zu Fußballern. Das Bild zum Beispiel, das Jerome Boateng am Montag verbreitete, zeigte ihn in einer Rolle, in der man ihn fast schon vergessen hatte, das aber gleichwohl authentisch wirkte. Der Abwehrspieler des FC Bayern trainierte im Kreise seiner Kollegen, er überquerte kleine Hürden und wirkte fast wieder wie ein vollwertiger Bestandteil jener Mannschaft, die heute Abend im Achtelfinale der Champions League den FC Arsenal empfängt (bei uns im Live-Ticker). Nach seiner Brustmuskelverletzung hofft Boateng fest auf das zweite Treffen am 7. März. Das Bild vom Montag belegt: Auf dem Weg dahin hat er eine weitere Hürde genommen.

Im Hinspiel wird es auf andere ankommen. Auf Robert Lewandowski, den Torschützen vom Dienst. Auf Arturo Vidal, der mit seiner Verbissenheit und eisernen Konsequenz ein klassischer K.o.-Spieler für Partien mit hohem Einsatz ist. Vielleicht auf Thomas Müller, der gegen Arsenal so gerne trifft. Und dann ist da noch Javi Martinez.

Dass Boatengs Botschaft zwar mit großer Freude, aber ohne brennende Ungeduld aufgenommen wurde, liegt nicht zuletzt an dem Basken, der mit seinen kunstvoll zerzausten Haaren immer aussieht, als sei er gerade aufgestanden. Als Martinez (28) vor viereinhalb Jahren nach München kam, etablierte er sich schnell als Fachmann fürs defensive Mittelfeld. In seiner ersten Saison zeigte er herausragende Spiele als Balleroberer mit Übersicht und einer messerscharfen Grätsche, nicht zuletzt im Finale gegen Dortmund.

Doch obwohl man ihn sich ohne Weiteres auch heute im Zentrum des Geschehens vorstellen könnte, ist er als Nebenmann von Mats Hummels, auf Boatengs Stammplatz, zurzeit wertvoller. Martinez ist einer der wenigen Bayern, die selbst in den vergangenen, oft unbefriedigenden Wochen vollauf überzeugten. „Mittlerweile funktioniert das ohne viele Kommandos“, berichtete Hummels gestern. „Ziemlich locker, ziemlich cool“ sei der Nebenmann, das gelte freilich nur privat, wenn sich die beiden etwa, was häufiger vorkommt, bei den Bayern-Basketballern über den Weg laufen. Auf dem Rasen kennt Hummels einen völlig anderen Martinez: „Da ist er ein harter Zweikämpfer.“

In der Bundesliga definieren sich die Münchner vor allem über ihre Dominanz und die überlegene Spielanlage, doch international verschieben sich die Prioritäten. Eine stabile Defensive wird unverzichtbar sein gegen Arsenal, das zwar gerade mal wieder eine seiner traditionellen Krisen durchmacht, mit Könnern wie Özil, Sanchez, Walcott oder Giroud aber jederzeit Gefahr heraufbeschwören kann. Mit seiner Kopfballstärke und dem glänzenden Stellungsspiel ist Martinez mehr als nur ein Vertreter des Weltmeisters Boateng.

Kurzzeitig machte sich deshalb ein mulmiges Gefühl breit, als er vor einer Woche in der Schlussphase des Pokalspiels gegen Wolfsburg anfing, unrund zu laufen und sich die Innenseite des linken Oberschenkels zu halten. Eine Adduktorenblessur des Mannes, der wegen ähnlicher Beschwerden im November schon einmal mehrere Wochen ausgefallen war, wäre eine empfindliche Schwächung gewesen und hätte umfangreiche Umbaumaßnahmen unter Einbeziehung von Linksverteidigern (Alaba) oder Mittelfeldmännern (Kimmich) zur Folge gehabt. Doch bald bewegte sich Martinez zur allgemeinen Erleichterung wieder in seinem typischen Laufstil mit raumgreifenden Schritten über den Platz.

Xabi Alonso steht wieder zur Verfügung

Auch am Samstag in Ingolstadt gab es nichts Beunruhigendes zu beobachten. Da zudem der am Montag noch angeschlagene Xabi Alonso gestern im Abschlusstraining bereits wieder beschwerdefrei mitwirkte, müssen die Bayern keine Schwächung über das bekannte Maß hinaus (Boateng, Ribery) verkraften. Der Mittelfeldmann hatte im innerbaskischen Trainingszweikampf den Kürzeren gezogen und den Platz mit dem Golfcart verlassen.

Noch immer ist Martinez der Münchner Rekordtransfer. 40 Millionen Euro überwies man an Athletic Bilbao, das auf der Ausstiegsklausel und der entsprechenden Ablöse beharrte und es sich angesichts des Käuferinteresses leisten konnte, den Bayern keinen Cent entgegenzukommen. Damals war der Preis nach einhelliger Meinung krass überteuert. Heute mutet er regelrecht moderat an, verglichen mit den Summen, die in England bezahlt werden.

Der FC Arsenal war im August, kurz vor Ende der Transferperiode, in höchster Not, als er einen Ersatz für den langfristig verletzten Per Mertesacker suchte. Mit Shkodran Mustafi kam schließlich ein Weltmeister aus Valencia. Für 41 Millionen. Das Raunen in Nordlondon, wo die Fans gerne mehr sündteure Stars sehen würden, hielt sich in Grenzen.