BVB im Mannschaftsbus gefangen - Bayern-Fahrer eilt zu Hilfe

München - Kurioser Zwischenfall vor dem DFB-Pokal-Halbfinale zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund. Der Tross des BVB war nach der Ankunft in der Allianz Arena kurzzeitig im eigenen Mannschaftsbus eingesperrt.

Kurz nach der Ankunft des Mannschaftsbusses von Borussia Dortmund in der Allianz Arena ist es am Mittwochabend zu einem kuriosen Zwischenfall gekommen. Der BVB-Bus hatte gerade seine Parkposition eingenommen, als Busfahrer Christian Schulz die Türen öffnen wollte, um Mannschaft, Trainerteam, Verantwortliche und Betreuer aussteigen zu lassen. Doch der Automatismus zum Öffnen der Einstiege schien zu blockieren, so dass die Türen sich nur wenige Zentimeter bewegten, ehe sie sich automatisch wieder schlossen.

Der Busfahrer der Borussen zeigte sich aber besonders gewieft und spielte einen eleganten Doppelpass mit seinem Kollegen vom FC Bayern, Michael Lauerbach. Auf der Fahrerseite reichte der BVB-Fahrer den Schlüssel einfach durch die geöffnete Fensterscheibe nach draußen, so dass der Kollege die Türen von außen öffnen könnte. Entspannt stiegen die Borussen mit Trainer Thomas Tuchel an der Spitze anschließend aus dem Gefährt.

Erinnerungen an den schweren Anschlag auf den Mannschaftsbus der Borussia vor rund zwei Wochen kamen bei den Beteiligten offenbar nicht auf. Thomas Tuchel sagte bei Sky hinterher lächelnd, man habe dankbar die Hilfe des Bayern-Busfahrers angenommen.

