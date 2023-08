„Wird erste Enttäuschungen geben“

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autoren Manuel Bonke schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der FC Bayern trifft am Samstagabend im Supercup auf RB Leipzig. Trainer Thomas Tuchel macht seinen Stars bereits jetzt schon Dampf.

München – Der Trainer kündigte Härtefälle im Supercup-Duell gegen RB Leipzig an: Jetzt wird es endlich Ernst!

Am Samstag (20.45 Uhr) startet der FC Bayern mit dem Supercup gegen DFB-Pokalsieger RB Leipzig in die neue Saison. Für Thomas Tuchel (49) eine wichtige Trophäe.

Thomas Tuchel Geburtsdatum: 29. August 1973 (49 Jahre) Aktueller Verein: FC Bayern München (seit 2023) Bisherige Vereine: 1. FSV Mainz 05 (2009-2014), BVB (2015-2017), PSG (2018 - 2020), FC Chelsea (2021-2022) Bevorzugte Formation: 4-2-3-1

FC Bayern vor Supercup-Duell gegen RB Leipzig – Vorfreude bei Tuchel

„Der Supercup hat schon eine große Bedeutung, weil es nochmal einen enormen Schub geben kann und eine Bestätigung. Wir haben sehr gute Eindrücke hinterlassen in den Testspielen. Ich nehme die Mannschaft sehr positiv gestimmt und mit einer guten Energie und viel Qualität wahr im Training“, betonte der Coach am Freitag. „Es ist unser Ziel, mit einem guten Spiel eine Verstärkung hinzubekommen.“

Der FC Bayern wolle unbedingt gewinnen, die Leipziger natürlich auch. Tuchel stellt klar: „Ich hoffe, dass der Wille bei uns mindestens genauso groß ist und wir uns über die Qualität durchsetzen können.“

+ Für Thomas Tuchel ist vor dem Supercup-Spiel klar: „Es wird Härtfeälle geben“. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Bayern-Coach Tuchel macht seinen Stars ordentlich Dampf: „Wird erste Härtefälle geben“

Apropos: Mit der Dichte an Superstars im Münchner Kader wird es auch Härtefälle geben. „Natürlich wird es gegen Leipzig die ersten Enttäuschungen geben – wer spielt, wer sitzt auf der Bank und wer wird eingewechselt“, so Tuchel, der seinen Stars Dampf macht: „Danach müssen wir es bestätigen, wer schluckt den Frust runter, bringt trotzdem positive Energie rein. Aktuell bin ich zufrieden – das gilt es, am Samstag unter Beweis zu stellen.“

Neuzugang Kontrad Laimer (26) dürfte gegen seinen Ex-Club von Beginn an neben Kapitän Joshua Kimmich (28) im Zentrum auflaufen. „Konni hat bis jetzt jedes Spiel begonnen und hat es sehr gut gemacht. Es ist ein Spieler voller Energie und voller Lust“, sagte Tuchel über den Österreicher. „Er hatte die Nase vorn im Mittelfeld.“

Aufstellung gegen RB Leipzig? Goretzka und Upamecano droht die Bank

Bedeutet: Leon Goretzka (28) muss erst mal auf der Bank Platz nehmen. Das trifft wohl auch auf Innenverteidiger Dayot Upamecano (24) zu.

Neben Laimer bekam auch Offensiv-Star Jamal Musiala (20) Lob von Tuchel. „Ich mag Jamal sehr. Er ist zum einen hochtalentiert, macht in vielen Phasen Unterschiede aus“, befand Tuchel. „Er ist ein ruhiger, zurückhaltender und höflicher Mensch – das ist eine super Kombination.“ (Philipp Kessler, Manuel Bonke)

Rubriklistenbild: © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.