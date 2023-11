Vorfall in den Katakomben: BVB-Star will sich nach Abpfiff Coman schnappen

Von: Christoph Wutz

Der FCB schlug den BVB mit 4:0. Während des Spiels zofften sich Julian Ryerson und Kingsley Coman mehrfach. Und auch nach der Partie ging es heiß her.

Dortmund – Der FC Bayern München meldet sich eindrucksvoll zurück! Nach der jüngsten Pokal-Blamage beim 1. FC Saarbrücken folgte eine Machtdemonstration beim „Klassiker“ in Dortmund. Die Münchner gewannen beim BVB mit 4:0. Dabei spielte auch Kingsley Coman einmal mehr stark auf. Dem Dortmunder Julian Ryerson passte dessen Auftritt offenbar gar nicht. Nach Abpfiff der Partie kam es zu einem Vorfall zwischen dem Außenverteidiger und dem französischen Flügelflitzer der Bayern.

Julian Ryerson Geboren: 17. November 1997 (Alter 25 Jahre), Lyngdal, Norwegen Position: Rechter Verteidiger, linker Verteidiger, rechter Mittelfeldspieler Vertrag bei Borussia Dortmund bis zum: 30. Juni 2026 Marktwert (laut transfermarkt.de): 15 Millionen Euro

In den Katakomben: BVB-Star Ryerson will sich nach Abpfiff Coman schnappen

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten, ging der norwegische Außenverteidiger nach Abpffif des „Klassikers“ in den Katakomben auf Coman los. Demnach stapfte Ryerson in Richtung Gäste-Kabine, um sich den 27-jährigen Franzosen vorzuknöpfen.

Nach einigen Minuten des Wartens traf er aber zuerst nur auf Serge Gnabry. „Wo ist euer anderer Flügelspieler?“, fragte er den DFB-Star wütend und sehr direkt nach Coman. Der allerdings war zu diesem Zeitpunkt noch in der Kabine.

Bereits während des Spiels ging es zwischen Dortmunds Julian Ryerson (l.) und Bayerns Kingsley Coman (r.) heiß her. © Xinhua / Imago

Nach dem „Klassiker“ fliegen „Wortfetzen“ zwischen Dortmunds Ryerson und Coman

Daraufhin brachte Gnabry den Norweger nach Angaben von Sport1 zu Coman. Anschließend seien „Wortfetzen zwischen den beiden“ geflogen, es sei auch zu einer kleinen Rangelei gekommen. Ein BVB-Ordner soll den Dortmunder dann weggezogen haben. Bereits während des Spiels hatte es einige enge Duelle zwischen Ryerson und Coman, die direkte Gegenspielern waren, gegeben.

Coman wirbelte wie gewohnt viel umher und stellte die Dortmunder Defensive so immer wieder vor Schwierigkeiten. Ryerson, der als linker Verteidiger in der Viererkette des BVB durchspielte, erwischte einen rundum gebrauchten Arbeitstag. Gegen den Franzosen hatte er meist das Nachsehen und sah zu allem Überfluss nach einem Frust-Foul gegen Alphonso Davies in der 74. Minute die Gelbe Karte. Warum der 25-jährige Norweger nach der Partie konkret Redebedarf hatte, war jedoch nicht ersichtlich.

Dortmunds Ryerson stapft nach Coman-Vorfall „wutenbrannt“ zurück in die Kabine

Erst, als ein Dortmunder Ordner einschritt, beruhigte sich die Lage. Ryerson schritt daraufhin laut Sport1 „wutentbrannt“ zurück in die BVB-Kabine.

Später beteuerte der frühere Unioner gegenüber anwesenden Journalisten, zwischen den beiden sei „nichts“ vorgefallen. Es gebe „kein Problem“, schilderte der 25-Jährige.

Doch nicht nur Ryerson und Coman sorgten nach dem „Klassiker“ für Wirbel. Auch Bayern-Coach Thomas Tuchel polarisierte mit einem Wut-Interview im Anschluss an die Partie. (wuc)

