Vorwürfe gegen van Buyten: „Es war wie im Bordell“

Die Zusammenarbeit zwischen Standard Lüttich und dem ehemaligen belgischen Nationalspieler Daniel van Buyten ist offiziell beendet. Erst im Oktober 2015 war der 39-Jährige als Berater des Präsidenten Bruno Venanzi an die Maas gekommen. Er sollte dem Multimillionär bei seinen Entscheidungen unter die Arme greifen. Venanzi, der sein Vermögen mit dem Energieunternehmen Lampiris gemacht hatte, ist nämlich noch ein unbeschriebenes Blatt im Fußballgeschäft.

Doch zwischen van Buyten und dem Sportdirektor Olivier Renard kam es von Anfang an zu Zerwürfnissen. Es entstand ein wahrer Machtkampf zwischen den beiden Verantwortlichen. Gerade bei den Neuverpflichtungen konnten sich beide nicht einig werden. Zwar holte der Verein in der vergangenen Transferphase neun Spieler, doch der sportliche Erfolg blieb aus, berichtet transfermarkt.de. Derzeit rangiert Lüttich auf Rang neun und muss sogar um den Einzug in die Play-Offs für die Meisterschaft bangen.

Ex-Jugendleiter packt aus

Ein wichtiger Faktor für die Querelen zwischen van Buyten und Renard soll auch der Manager des Ex-Bayernspielers gewesen sein. Christophe Henrotay, der zu den Top-Beratern in Belgien gehört, soll verstärkt im Jugendbereich von Lüttich versucht haben, Spieler anzuwerben und dem Verein so das Wasser abgegraben haben - ganz zum Unmut von Renard.

Auch Axel Lawarée, der bis 2016 Jugendleiter bei Standard war, lässt kein gutes Haar an van Buyten: „Es war wie im Bordell. Er ließ Spieler zum Test kommen, ich sah Rechnungen von Flugzeugen, Hotels, Beraterkommissionen und ich bekam nie etwas zu sehen, das ich verantworten konnte“, meinte er gegenüber der belgischen Zeitung Sportmagazine.

Und van Buyten selbst? Der will nun im Schnellverfahren seinen A-Trainerschein machen, berichtet der kicker. Welchen Klub er dann betreut, bleibt abzuwarten.

