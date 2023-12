Der Druck auf die DFL wächst

Von: Philipp Kessler

Neue TV-Verträge bringt der höchsten englischen Liga eine Rekordsumme ein. © Martin Rickett/PA Wire/dpa

Neuer 2-Milliarden-Vertrag für die Premier League. Die Engländer enteilen der internationalen Konkurrenz inklusive der DFL. Ein Kommentar.

München - Die Premier League schwimmt bereits im Geld – und auch in Zukunft fließt die Kohle reichlich an die englischen Clubs. Für die Vergabe der nationalen Medienrechte in den Spielzeiten 2025/2026 bis 2028/2029 kassieren Meister Manchester City & Co. rund 1,95 Milliarden Euro pro Saison. Ermöglicht wird die Rekordsumme durch die Vertragspartner Sky Sports und TNT Sports, die BBC sicherte sich die Rechte für die Highlights von allen 380 Begegnungen im Free-TV.

Die nächste Machtdemonstration der reichen Premier League an die internationale Konkurrenz, die seit Jahren um höhere Einnahmen zittern muss. Zum Vergleich: Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte zuletzt 2021 einen TV-Vertrag abgeschlossen, der den Erst- und Zweitligisten pro Jahr 1,1 Milliarden Euro garantiert. Im zweiten Quartal 2024 werden die Rechte hierzulande neu verkauft – manche befürchten, sogar noch mal günstiger.

Die Premier League ist der Bundesliga enteilt. Es gibt flexiblere Anstoßzeiten, der Unterhaltungswert der Übertragungen ist höher. Die Vereine lassen sich für mehr Entertainment aber auch fürstlich entlohnen. Ein weiterer wichtiger Aspekt: In Deutschland gibt es ausgewählte Spiele live im Free-TV, die Zusammenfassungen relativ kurz nach Spieltagsende in der etablierten Sportschau zu sehen. In England ist dagegen die Fußballberichterstattung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen mies. Ergo zahlen mehr Fans fürs Pay-TV. Heißt: Die Sender können dort mehr für die Rechte bezahlen.

So könnte die DFL die Kluft verkleinern

Wie soll die DFL da mithalten? Eine Option: Neben Sky und DAZN würden noch weitere Pay-TV-Sender, zum Beispiel einer der Riesen aus den USA, bei der neuen Ausschreibung der nationalen TV-Rechte mitbieten. Die proaktivere Möglichkeit: die Mega-Kluft bei der internationalen Medienvermarktung kleiner zu machen. Hier ist die DFL katastrophal aufgestellt. Die Premier League nimmt dabei ebenfalls rund zwei Mrd. Euro ein, die DFL nur 200 Millionen Euro. Karl-Heinz Rummenigge erinnerte erst im Sommer daran, dass die Prognose dafür mal bei 850 Mio. lag...

Die heimische Fußball-Liga braucht eine bessere internationale Vertriebsstruktur. Und: Neben Bayern und Dortmund weitere Clubs, die sich nicht zu bequem sind, in der Sommerpause regelmäßig auf fremden Kontinenten die Werbetrommel für den deutschen Fußball zu rühren. Denn bisher sieht man dort auf den Straßen meist nur Menschen in Premier-League-Trikots. Philipp Kessler