Kolo Muani zum FC Bayern? Neben der Summe spricht wohl eine Stärke des Stürmers dagegen

SGE-Stürmer heiß begehrt

Geht Eintracht-Stürmer Randal Kolo Muani im Sommer zum FC Bayern? Angeblich ist ein Wechsel ins Ausland wahrscheinlicher.

Frankfurt – Die Zukunft von Randal Kolo Muani ist eines der größten Fragezeichen, wenn es bei Eintracht Frankfurt um die Kaderplanung für die kommende Saison geht. Mit seinen Leistungen weckt der Angreifer bei den ganz großen Vereinen Begehrlichkeiten, die Liste der Interessenten soll lang sein.

Randal Kolo Muani Geburtsdatum und -ort: 5. Dezember 1998 in Bondy (Frankreich) Bisherige Vereine im Profibereich: FC Nantes, US Boulogne, Eintracht Frankfurt Bei Eintracht Frankfurt seit: Juli 2022 Vertrag bei Eintracht Frankfurt bis: Juni 2027

Krösche dementiert Angebote für Kolo Muani

Auch mit einem Wechsel zum FC Bayern München wurde der Franzose in den vergangenen Wochen und Monaten regelmäßig in Verbindung gebracht. Der deutsche Rekordmeister sucht bekanntermaßen einen neuen Mittelstürmer und hat laut verschiedenen Medienberichten ein Auge auf den 23-Jährigen geworfen. Eine handfeste Offerte habe die Eintracht allerdings noch nicht erhalten, wie Sportvorstand Markus Krösche vor wenigen Tagen bei Sky sagte.

„Bayern München ist aber auch nicht der einzige Klub, der sich mit ihm beschäftigt. Konkrete Anfragen hat es bisher aber noch nicht gegeben, weder von den Bayern noch von anderen“, so Krösche, um den sich zuletzt ebenfalls Wechselgerüchte rankten.

+ Frankfurts Kolo Muani (re.) im Laufduell mit Münchens Upamecano (li.). © Image Images/Mladen Lackovic

Passt Kolo Muani überhaupt zum FC Bayern?

In der Vergangenheit hatte der Ex-Profi mehrfach betont, Kolo Muani im Sommer nicht abgeben zu wollen. Im Falle eines Angebots mit einer Ablöse von rund 100 Millionen Euro sollen die Frankfurter aber gesprächsbereit sein. Dieser Betrag hätte es zwar in sich, laut der Sport Bild soll der FCB in der anstehenden Transferperiode aber bereit sein, eine Rekordsumme für einen Stürmer auszugeben.

Innerhalb der Branche gebe es laut der Bild nun allerdings Zweifel, ob der Franzose tatsächlich zum Spielstil der Münchner passen würde. Da Kolo Muani eher den Weg in die Tiefe sucht, könne er seine Stärken möglicherweise nicht richtig ausspielen. Aufgrund der bayerischen Spielweise würde ihm möglicherweise der Platz fehlen, um seine Schnelligkeit zur Geltung zu bringen. „Deshalb wir eher mit einem Kolo-Wechsel ins Ausland gerechnet“, heißt es weiter in der Meldung.

Bayern-Wechsel? Kolo Muani zeigte sich im Januar nicht abgeneigt

Neben Kolo Muani gilt Victor Osimhen (SSC Neapel) als ein Kandidat an der Säbener Straße. Der Nigerianer würde zudem eher den Wandspieler verkörpern, der zum dominanten Ballbesitzfußball passen könnte. Preislich würde sich der 24-Jährige aber in ähnlichen, wenn nicht sogar höheren Regionen bewegen.

Zurück zu Kolo Muani: Der Spieler selbst zeigte sich im Januar bezüglich eines möglichen Engagements beim FC Bayern nicht abgeneigt. „Bayern München ist eine große Mannschaft. Jeder Spieler träumt davon, bei großen Vereinen zu spielen“, bezog der 24-Jährige nach dem direkten Duell bei Sky Stellung. Anfang April machten zudem Meldungen die Runde, dass Kolo Muani das Team von Trainer Thomas Tuchel priorisieren würde.

In der laufenden Spielzeit kommt der französische Nationalspieler in 40 Pflichtspielen auf starke 28 Tore und bereitete 14 weitere Treffer vor. Diese Statistiken sollen neben dem FC Bayern auch den französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain und Manchester United auf den Plan rufen. (masc)

