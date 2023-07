Bayern-Star Mazraoui: Verhandlungen mit Juve nur unter einer Bedingung

Von: Florian Schimak

Beim FC Bayern hat Noussair Mazraoui nicht mehr das allerbeste Standing. Der Marokkaner liebäugelt mit einem Wechsel. Die Münchner wären unter einer Bedingung bereit.

München – Im Sommer ist bekanntlich Baustellenzeit. So wird nicht nur in der Landeshauptstadt an oder unter Münchens Straßen gebaggert und gewerkelt, sondern auch am Kader des FC Bayern.

Noussair Mazraoui Geboren: 14. November 1997 (Alter 25 Jahre), Leiderdorp, Niederlande Verein: FC Bayern München (Vertrag bis 2026) Position: Rechtsverteidiger Marktwert: 28 Millionen Euro

FC Bayern: Bosse arbeiten an den Baustellen im Kader

Wirklich viel passiert ist dabei hüben wie drüben noch nicht. Während sich zwischen Odeonsplatz und Poccistraße derzeit die U-Bahn nicht bewegt, so gibt es auch bei Kim Min-Jae noch keine Vollzugsmeldung. Diese soll aber noch in dieser Woche folgen.

Auch bei Wunschstürmer Harry Kane gibt‘s vonseiten der Tottenham Hotspur noch keine Anstalten, ihren Top-Star ziehen zu lassen. Karl-Heinz Rummenigge hat sich der Sache nun angenommen und will den Deal voranbringen.

Sadio Mané vor Abschied beim FC Bayern? Saudis geben offenbar Gas

So bleiben bislang die beiden ablösefreien Transfers von Konrad Laimer (RB Leipzig) und Raphael Guerreiro (BVB) die einzigen beiden Neuzugängen an der Säbener Straße. Plus Leih-Rückkehrer Alexander Nübel. Auf der Abgangsseite stehen bislang Daley Blind und Joao Cancelo.

Allerdings würde der Rekordmeister in den kommenden Wochen sowohl auf der einen, als auch auf der anderen Seite noch einige Namen auflisten. Sadio Mané beispielsweise könnte den Verein nach einer für beide Seiten enttäuschenden Saison in Richtung Saudi-Arabien verlassen.

Noussair Mazraoui (l.) könnte den FC Bayern in diesem Sommer verlassen – ebenso Benjamin Pavard. © IMAGO/Laci Perenyi

Kyle Walker zum FC Bayern? Rechtsverteidiger kann sich Transfer vorstellen

Ein weiterer Abschieds-Kandidat ist Noussair Mazraoui. Der Rechtsverteidiger beschwerte sich in der vergangenen Saison auffällig häufig über seine temporäre Reservistenrolle. Was bei den alten, neuen Bayern-Bossen Rummenigge und Uli Hoeneß wenig gut angekommen sein dürfte. Darüber hinaus machte er sich durch den Homophobie-Wirbel bei den Bayern-Fans unbeliebt.

Nicht ohne Grund basteln Thomas Tuchel und die Bayern-Bosse im Hintergrund an einer Verpflichtung von Kyle Walker (Vertrag bis 2024) von Manchester City. Der englische Rechtsverteidiger könnte sich ein Engagement an der Isar durchaus vorstellen, ManCity aber möchte ihn ungern ziehen lassen.

Noussair Mazraoui vor ungeklärter Zukunft: Verhandlungen mit Juve nur unter einer Bedingung

Dadurch will der FC Bayern Mazraoui aktuell nicht abgeben, wohl wissend, dass auch Benjamin Pavard den Verein noch verlassen möchte. Ohne Rechtsverteidiger will der Rekordmeister dann natürlich nicht dastehen. Sollte sich der Transfer von Walker abzeichnen, ist nicht ausgeschlossen, dass Mazraoui noch abgegeben wird.

Die Sportbild berichtet nun, dass sich Juventus Turin mit dem 25-Jährigen beschäftigen soll. Über einen möglichen Abgang aber will man bei den Bayern erst sprechen, wenn Ersatz verpflichtet wurde.

Bauarbeiten am Bayern-Kader werden bis Ende August dauern

Wie auch mit den Baustellen in der Landeshauptstadt wird es noch einige Wochen oder gar Monate dauern, bis diese geschlossen sind. Vermutlich dürfte am Bayern-Kader noch etwas länger gearbeitet werden, ist das Transferfenster bekanntlich noch bis zum 1. September geöffnet.

Die U-Bahnsperrung endet immerhin schon am 30. Juli. (smk)